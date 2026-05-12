Casos de meningitis: alerta urgente por aumento de contagios en Argentina

La salud pública argentina enfrenta un desafío crítico tras detectarse una subida inesperada en la curva de contagios. Los casos de meningitis en Argentina se ubican actualmente por encima de lo esperado, con 172 registros oficiales en lo que va de 2026, superando la mediana de 152 casos de los últimos tres años.

Lo más preocupante de los casos de meningitis es la velocidad con la que actúa la infección: puede pasar de síntomas leves a cuadros fatales en menos de 24 horas. Mientras los contagios suben, la cobertura de vacunación en adolescentes ha caído estrepitosamente a un 51,9%, dejando una brecha de protección peligrosa en la comunidad.

La meningitis es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Aunque puede ser causada por virus o parásitos, las bacterias —especialmente el meningococo— representan la mayor preocupación sanitaria por su alta letalidad y es por eso que preocupa la suba de casos de meningitis.

Síntomas repentinos: Por qué el tiempo es oro

Uno de los mayores obstáculos para frenar los casos de meningitis es que sus primeras señales suelen confundirse con afecciones comunes como una gripe fuerte o una infección viral menor. Sin embargo, la clave reside en la aparición repentina y la intensidad de las manifestaciones.

Los síntomas principales incluyen:

Fiebre alta y persistente.

Dolor de cabeza intenso y punzante.

Rigidez en el cuello (dificultad para tocar el pecho con el mentón).

Sensibilidad extrema a la luz (fotofobia).

Náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental.

En bebés y recién nacidos, el cuadro es más esquivo. Según Enrique Casanueva, infectólogo pediatra del Hospital Universitario Austral, los padres deben estar alerta ante la irritabilidad extrema, el llanto persistente que no cesa al alzar al bebé, la somnolencia excesiva o el abultamiento de las fontanelas (mollera).

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El peligro del meningococo y las secuelas irreversibles

Dentro de los casos de meningitis bacteriana, el meningococo (Neisseria meningitidis) es el agente más peligroso. Existen distintos serogrupos (A, B, C, W e Y) y su incidencia es especialmente elevada en menores de un año. La estadística es escalofriante: la letalidad se estima entre el 10% y el 15%.

Pero el riesgo no termina en la supervivencia. Hasta un 20% de quienes logran superar la fase aguda desarrollan secuelas permanentes que cambian sus vidas para siempre. Estas incluyen pérdida auditiva total o parcial, dificultades cognitivas, trastornos neurológicos crónicos y, en casos de sepsis meningocócica, la necesidad de amputaciones de extremidades.

Vacunación: Un escudo que se debilita con la edad

La inmunización es la única herramienta eficaz para prevenir las formas fulminantes de la enfermedad y el aumento de casos de meningitis. En Argentina, el Calendario Nacional incluye vacunas gratuitas contra el Meningococo, el Neumococo y la Haemophilus influenzae tipo b.

Sin embargo, el sistema de salud detectó un fenómeno preocupante: la cobertura de vacunación desciende a medida que el niño crece. Mientras que la primera dosis a los 3 meses tiene una cobertura del 83,5%, la dosis única de los 11 años cae al 51,9%. «Hace años trabajamos para derribar la idea de que la vacunación es solo para la infancia», advierte Casanueva. Los adolescentes y adultos jóvenes presentan las tasas más altas de portación de la bacteria en sus gargantas, convirtiéndose en el principal vehículo de transmisión hacia los más vulnerables y aumentando los casos de meningitis.

El avance del serogrupo B y la vigilancia regional

Los datos más recientes del período 2022-2024 revelan que el 95% de los casos de meningitis por meningococo en menores de un año fueron causados por el serogrupo B. Este escenario obliga a las familias a consultar con sus pediatras sobre esquemas de vacunación más completos que complementen la cobertura tradicional.

A nivel regional, aunque las tasas en América Latina parecen bajas (1,8 casos por cada 100.000 habitantes), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la cifra real está subestimada por fallas en las notificaciones y que los casos de meningitis no paran de subir. Provincias como Salta ya han confirmado brotes de distintas etiologías en las últimas semanas, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia epidemiológica estricta en todo el país.

Un cambio de mentalidad para proteger la vida

La medicina moderna ha logrado domesticar enfermedades que antes eran sentencias de muerte, pero el exceso de confianza es hoy el mayor enemigo para los casos de meningitis. «Nos hemos acostumbrado tanto a las vacunas que corremos el peligro de no saber apreciarlas», reflexiona el Dr. Casanueva.

Es fundamental entender que la vacunación oportuna no es un trámite escolar, sino un acto de responsabilidad comunitaria que ayuda a controlar los casos de meningitis. Al vacunar a un adolescente de 11 años, no solo se protege a ese joven, sino que se corta la cadena de transmisión que podría infectar a un bebé recién nacido o a un adulto mayor en el hogar.

Lo que tenés que saber sobre la meningitis en 2026:

Casos de meningitis: 172 registrados (por encima de la mediana histórica).

172 registrados (por encima de la mediana histórica). Edad de riesgo: Máxima incidencia en menores de 1 año y elevada hasta los 5 años.

Máxima incidencia en menores de 1 año y elevada hasta los 5 años. Transmisión: Los adolescentes son los principales portadores sanos.

Los adolescentes son los principales portadores sanos. Vacunación: Obligatoria a los 3, 5 y 15 meses, con un refuerzo clave a los 11 años.

La detección precoz y el cumplimiento estricto del calendario nacional de vacunación son las únicas armas para evitar que los casos de meningitis sigan escalando. Ante cualquier síntoma sospechoso, la consulta médica inmediata es innegociable.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó