Desarrollo económico: 4 pilares clave que impulsan el crecimiento en Ituzaingó

El mapa productivo del oeste está viviendo una transformación acelerada que pone al trabajo local en el centro de la escena. El desarrollo económico de Ituzaingó cerró su primer cuatrimestre del año con indicadores que demuestran una apuesta agresiva por la profesionalización y la inserción laboral.

Más de 1300 personas se capacitaron para mejorar sus habilidades, mientras que el sector industrial logró conectar a 514 empresas en un Clúster de Negocios estratégico. En un contexto de incertidumbre nacional, el municipio ha decidido intervenir directamente en el desarrollo económico facilitando el financiamiento, la formación a distancia y el asesoramiento técnico.

La Secretaría de Desarrollo Productivo local ha diseñado un esquema para el desarrollo económico que no solo acompaña al que busca empleo, sino que fortalece la estructura de las PyMEs y comercios para que puedan absorber esa nueva mano de obra calificada.

Capacitación masiva: El motor de la empleabilidad

Uno de los datos más reveladores del informe de desarrollo económico es el éxito de la Plataforma de Formación a Distancia municipal. De las 1300 personas que se capacitaron en lo que va del año, 1040 lo hicieron de forma virtual y asincrónica, adaptando el aprendizaje a sus tiempos personales.

A esta cifra se suman 327 vecinos que optaron por la presencialidad en programas de alto impacto como «Camino a tus Logros» y diversos Cursos de Formación Profesional. El objetivo es claro: cerrar la brecha entre lo que las empresas necesitan y lo que los trabajadores saben hacer, garantizando que el desarrollo económico local sea sustentable.

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Intermediación Laboral: Más de 3800 asesoramientos técnicos

La Agencia de Intermediación Laboral se ha consolidado como el puente crítico entre la oferta y la demanda. Durante estos primeros cuatro meses, la oficina procesó y actualizó más de 1100 currículums, brindando un total de 3800 asesoramientos personalizados. Estos incluyen desde la redacción de perfiles hasta la optimización de cuentas en LinkedIn.

El resultado de esta gestión es tangible:

Más de 500 vecinos fueron entrevistados y derivados a empresas locales.

Más de 40 personas ya concretaron su acceso a un nuevo empleo formal.

Las empresas confiaron al municipio la gestión de más de 70 búsquedas laborales activas. Este flujo demuestra que el desarrollo económico del distrito se apoya en una base de datos dinámica y profesionalizada.

Sinergia Industrial: El éxito del Clúster de Negocios

El desarrollo económico no se limita a la búsqueda individual de empleo; se trata de una red de colaboración empresarial sin precedentes. En lo que va de 2026, 514 industrias participaron activamente del Clúster de Negocios. Esta propuesta busca que las empresas se conozcan, intercambien insumos y generen alianzas estratégicas para reducir costos y potenciar ventas.

Además, el catálogo digital de la matriz productiva local ya cuenta con 159 industrias y comercios adheridos. Esta vidriera digital permite que el mundo conozca qué se fabrica en Ituzaingó, facilitando que las compras de grandes insumos se realicen dentro del mismo municipio, alimentando un círculo virtuoso de consumo interno y promoviendo el desarrollo económico.

Cómo acceder a las herramientas de desarrollo económico

Para los vecinos y empresarios que aún no se han sumado a estos programas de desarrollo económico, el Municipio mantiene canales abiertos de lunes a viernes. El asesoramiento no tiene costo y está diseñado para cubrir desde la necesidad de un pequeño emprendedor hasta las demandas de una planta industrial de gran escala.

Dirección: Fragio 183 (Secretaría de Desarrollo Productivo).

Fragio 183 (Secretaría de Desarrollo Productivo). Atención: Lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Contacto: Llamando al 2120-1965.

Llamando al 2120-1965. Servicios: Carga de CV, asesoramiento en LinkedIn, acceso a microcréditos y formación profesional.

El desarrollo económico sostenido es la única garantía para mejorar la calidad de vida en la comunidad. Al fortalecer el vínculo entre quienes buscan trabajo y quienes lo generan, Ituzaingó logra blindar, en la medida de lo posible, su mercado interno frente a los vaivenes de la economía nacional, transformando la capacitación en oportunidades reales de progreso.

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