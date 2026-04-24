Deportivo Morón quedó eliminado en el primer partido de la Copa Argentina frente a Midland

Deportivo Morón quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 2-1 ante Ferrocarril Midland en el Estadio Alfredo Beranger, en un cruce cargado de historia, tensión y detalles que terminaron inclinando la balanza a favor del Funebrero, que se metió en los octavos de final.

El partido tuvo un condimento especial: pese a la cercanía geográfica —apenas 8 kilómetros separan a ambas instituciones— fue la primera vez en la historia que se enfrentaron oficialmente. En ese contexto, Deportivo Morón quedó eliminado y Midland logró escribir una página histórica, ya que avanzó por primera vez a esta instancia del certamen.

Para levantar el ánimo, los dos goles del sábado frente a Colón por el Torneo de Primera y la llegada a la cima de la Zona A ✅​✅​✅​👇:

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Un primer tiempo intenso que Midland resolvió en el momento justo

El arranque mostró a un Midland ambicioso, decidido a lastimar desde temprano, sobre todo con pelota parada. Deportivo Morón, sabiendo que no podía fallar porque Deportivo Morón quedó eliminado si no revertía el resultado, respondió con presión alta y logró equilibrar el trámite con remates de Mauro Burruchaga, Facundo Báez e Iván Vaquero.

El Gallo generó aproximaciones claras, acumuló córners y tuvo situaciones como un intento de Tomás Ramírez, pero volvió a chocar con una defensa firme y con el arquero Mauro Leguiza.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse sin goles, Midland encontró el golpe clave: a los 42 minutos, Federico Díaz contuvo un remate de Maximiliano Rogoski, pero dejó un rebote que fue capitalizado por Jeremías Perales, quien empujó la pelota para el 1-0. Ese tanto empezó a marcar el destino: Deportivo Morón quedó eliminado parcialmente en ese tramo del partido.

Deportivo Morón quedó eliminado de la Copa Argentina, pero aún esta en carrera. Recuperó la punta en la Zona A y sigue peleando aunque por la vía más larga.

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El mejor momento de Morón y la respuesta letal del Funebrero

En el complemento, el equipo de Walter Otta salió decidido a revertir la historia. A partir de los cambios, el Gallo creció en intensidad y generó una ráfaga de situaciones: remates de Franco Fagúndez, Braian Salvareschi y Gonzalo Berterame, además de múltiples tiros de esquina ejecutados por Juan Manuel Olivares.

El empate llegó a los 26 minutos del segundo tiempo, tras un córner y una serie de rebotes en el área. Allí apareció Mauro Burruchaga, que definió para el 1-1 y le dio vida a un equipo que buscaba evitar que Deportivo Morón quedó eliminado.

Pero el envión duró poco. Midland volvió a golpear a los 32 minutos, en una contra letal iniciada por el ingresado Matías Flores. La jugada terminó con una definición precisa de Maximiliano Rogoski, que puso el 2-1 definitivo y dejó a Morón al borde: nuevamente, Deportivo Morón quedó eliminado en ese tramo decisivo.

Durísimo pero real: Deportivo Morón quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Midland en el primer partido

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Un cierre caliente que condicionó el resultado

Los últimos minutos se jugaron con tensión máxima. Morón fue con todo en busca del empate, acumulando centros, córners y remates, sabiendo que si no convertía, Deportivo Morón quedó eliminado definitivamente de la Copa Argentina.

El árbitro Fabrizio Llobet tuvo mucho trabajo en un tramo final cargado de infracciones y protestas. El momento que terminó de sellar la historia llegó a los 47 minutos del segundo tiempo, cuando Franco Fagúndez fue expulsado tras ver la segunda amarilla. Con esa roja, el escenario se volvió irreversible: Deportivo Morón quedó eliminado sin margen de reacción.

El Gallo tiene con qué pelear y un técnico de lujo. Muy rápidamente sale adelante.

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Los números y lo que viene

El partido fue parejo en estadísticas: Midland tuvo un 53% de posesión frente al 47% de Morón, y una leve superioridad en remates (13 contra 11), reflejando un desarrollo equilibrado pero con mayor eficacia del Funebrero.

Con este triunfo, Ferrocarril Midland avanza a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará al ganador del cruce entre Banfield y San Martín de Tucumán.

Para el Gallo, el golpe es duro: Deportivo Morón quedó eliminado, pese a haber tenido momentos de dominio, situaciones claras y una reacción que ilusionó. Sin embargo, la falta de eficacia y los errores en momentos clave terminaron marcando el desenlace. En definitiva, Deportivo Morón quedó eliminado en un partido que tuvo todo, pero que terminó favoreciendo a un Midland que sigue haciendo historia.

Walter Otta, todo el partido con los nervios de punta. Se ilusionó con el 1 a 1, pero finalmente Morón cayó ante Midland.

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Qué se viene para Deportivo Morón tras la eliminación

Deportivo Morón quedó eliminado de la Copa Argentina en un partido que dejó señales claras sobre el presente del equipo. Ahora, el foco cambia de inmediato: no hay margen para quedarse en la caída porque el calendario aprieta y los objetivos siguen en pie. En ese contexto, Deportivo Morón quedó eliminado pero también obligado a reaccionar rápido.

La eliminación obliga a reordenar prioridades. Con la Copa fuera del horizonte, Deportivo Morón tendrá dedicación plena a la Primera Nacional, donde cada punto empieza a valer doble en la pelea por meterse en el reducido o incluso soñar con algo más.

Reacomodar el golpe: lo mental y lo futbolístico

El impacto no es solo deportivo. Deportivo Morón quedó eliminado en un partido donde tuvo pasajes de dominio, lo que genera una mezcla peligrosa: frustración por el resultado, pero también la sensación de que el equipo está cerca de competir en un nivel alto.

El cuerpo técnico de Walter Otta deberá trabajar en dos planos bien marcados: A) lo anímico, para que la caída no arrastre el rendimiento en el torneo; B) lo táctico, especialmente en la gestión de los momentos del partido, donde el equipo volvió a mostrar dificultades para sostener resultados; C) la eficacia, un punto que volvió a marcar diferencias en un cruce parejo y que explica por qué Deportivo Morón quedó eliminado.

Un calendario exigente y sin margen de error

Sin Copa Argentina, el calendario se simplifica pero se vuelve más exigente en términos de resultados. Deportivo Morón deberá afrontar una seguidilla clave en la Primera Nacional, donde cada fecha puede reconfigurar la tabla y donde no hay margen para nuevas caídas.

El desafío inmediato será sostener regularidad. En una categoría larga y pareja, los equipos que logran estabilidad son los que terminan peleando arriba. En ese sentido, el Gallo necesita transformar la bronca de que Deportivo Morón quedó eliminado en una reacción competitiva que se vea reflejada en resultados concretos.

La Zona A donde milita Morón en una Primera Nacional que no da respiros

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El equipo que se perfila y las decisiones que vienen

La eliminación también deja conclusiones sobre el plantel. Algunos nombres se consolidan y otros quedan bajo observación. Mauro Burruchaga volvió a aparecer en momentos clave, mientras que jugadores como Franco Fagúndez quedaron en el centro de la escena por situaciones que condicionaron el cierre.

De cara a lo que viene, el técnico deberá definir con claridad: A) si mantiene la base que mostró buenos pasajes; B) si introduce variantes en zonas sensibles como la defensa; C) cómo gestiona los cambios durante el partido, un aspecto que fue determinante ante Midland y que incidió en que Deportivo Morón quedó eliminado.

El objetivo de fondo: volver a pelear

Más allá del golpe, la temporada está lejos de estar perdida. Deportivo Morón quedó eliminado, sí, pero el verdadero objetivo sigue vigente: ser protagonista en la Primera Nacional y pelear por el ascenso.

El Gallo tiene material para competir, pero necesita corregir detalles finos. En torneos como este, la diferencia entre pelear arriba o quedar relegado suele estar en esos pequeños márgenes que hoy le jugaron en contra y que explican por qué Deportivo Morón quedó eliminado.

El mensaje hacia adelante es claro: la Copa quedó atrás, pero el año todavía está en juego. Y ahí, Deportivo Morón tiene la oportunidad de demostrar si esta eliminación fue un golpe aislado o un punto de inflexión que lo empuje a consolidarse como protagonista.

La Zona B con equipos históricos

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