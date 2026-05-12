Maratón solidaria en Hurlingham: 3 metas clave que unieron a la ciudad

La ciudad se vistió de celeste y blanco en una jornada que combinó la pasión por el running con la gratitud. La maratón solidaria en Hurlingham se consolidó ayer como un éxito masivo, reuniendo a miles de vecinos en una convocatoria que tuvo como eje central el apoyo económico y social a los Bomberos Voluntarios del distrito.

Realizado a solo un mes del inicio del mundial, esta Maratón solidaria en Hurlingham se caracterizó por su espíritu de colaboración: aunque la inscripción fue gratuita, los participantes generaron una ola de donaciones voluntarias para fortalecer el equipamiento del cuartel central. El evento no solo celebró el 58° aniversario de la institución, sino que sirvió como plataforma para lanzar la campaña «Infancia sin celular«, una política pública que busca proteger el desarrollo cognitivo de los menores alejándolos de las redes sociales.

El intendente local, Damian Selci, encabezó la premiación de la Maratón solidaria en Hurlingham y destacó la importancia de sostener estas iniciativas que integran el deporte con la solidaridad. «Ellos son quienes nos cuidan en los momentos más difíciles; su compromiso y entrega son un ejemplo para todos», remarcó el jefe comunal ante la multitud.

Una competencia con espíritu mundialista y solidario

El punto de largada de la maratón solidaria en Hurlingham se ubicó en Av. Roca 1797, justo frente al cuartel central de los bomberos. Desde allí, los corredores se dividieron en dos circuitos: uno de 5K, pensado para la participación familiar y recreativa, y otro de 10K para los atletas más experimentados de la región.

El clima festivo se potenció en la Maratón solidaria en Hurlingham con la cercanía de la Copa del Mundo, reflejada en las camisetas y el colorido de los participantes. Gustavo Calveiro, jefe del Cuerpo de Bomberos, expresó su agradecimiento por la visibilidad del evento: «Gracias por hacer realidad este encuentro y por colaborar con una institución que siempre está presente en cada situación de emergencia».

«Infancia sin celular»: La apuesta por la salud de los más chicos

Uno de los puntos más innovadores de la maratón solidaria en Hurlingham fue el desarrollo de la «Maratón Kids» en el Polideportivo Municipal. Dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años, esta actividad se enmarcó dentro de la campaña «Infancia sin celular», recientemente lanzada por la gestión local.

Esta política busca concientizar a los padres y cuidadores sobre los efectos nocivos del uso de redes sociales y pantallas a temprana edad. Al promover el deporte y las actividades al aire libre, el Municipio intenta fortalecer los espacios de recreación y vida comunitaria, combatiendo la ansiedad y el aislamiento digital que afecta a las nuevas generaciones.

Donaciones voluntarias: ¿Cómo se gestionó el beneficio?

A diferencia de las maratones comerciales, la maratón solidaria en Hurlingham permitió que el 100% de lo recaudado fuera directamente a la institución de bomberos. Durante toda la jornada, se difundió un alias específico para que los asistentes realizaran donaciones voluntarias desde sus aplicaciones bancarias.

Este sistema permitió una transparencia total en el manejo de los fondos, destinados a la compra de insumos y mantenimiento de las unidades que asisten al distrito. El 58° aniversario de los Bomberos Voluntarios y la maratón solidaria en Hurlingham fue la excusa perfecta para que la comunidad devolviera, de forma organizada, parte del esfuerzo que estos hombres y mujeres realizan diariamente de forma desinteresada.

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El deporte como eje de integración comunitaria

La maratón solidaria en Hurlingham del domingo 9 de mayo no fue solo una carrera; fue una muestra de organización civil. La logística incluyó puestos de hidratación, asistencia médica y un operativo de tránsito coordinado para garantizar la seguridad de los miles de corredores que recorrieron las avenidas principales de la ciudad.

El éxito de las maratón solidaria en Hurlingham deja un precedente para futuras convocatorias. La integración de objetivos deportivos con causas sociales y campañas de salud pública, como la prevención del uso excesivo de tecnología en niños, demuestra una gestión que entiende el bienestar de manera integral.

Qué tenés que saber sobre la campaña «Infancia sin celular»

Para los vecinos que participaron de la Maratón solidaria en Hurlingham, el mensaje fue claro: es necesario recuperar el tiempo de juego real. Según datos que fundamentan la campaña, el uso excesivo de dispositivos móviles en menores de 12 años está vinculado a trastornos del sueño y dificultades en la socialización.

Objetivo: Fomentar el deporte y las actividades en polideportivos.

Fomentar el deporte y las actividades en polideportivos. Meta: Reducir el tiempo de exposición a redes sociales en la infancia.

Reducir el tiempo de exposición a redes sociales en la infancia. Impacto: Fortalecer la vida comunitaria y el encuentro cara a cara.

Fortalecer la vida comunitaria y el encuentro cara a cara. Acción: Creación de circuitos deportivos específicos para cada edad.

La Maratón solidaria en Hurlingham fue, en definitiva, un gran paso hacia una ciudad más conectada desde lo humano y más activa desde lo físico. Con el apoyo de miles de vecinos, los Bomberos de Hurlingham celebraron su historia mientras la comunidad sentó las bases para un futuro más saludable para sus hijos.

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