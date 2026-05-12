Alberto Descalzo asumió el PJ de Ituzaingó con un durísimo discurso político donde defendió a Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno nacional, habló de la crisis social, reivindicó a Eva Perón y llamó a reconstruir un “gran frente nacional” para que “el peronismo vuelva al gobierno”.

Acá te dejamos una síntesis del acto en el que asumió Alberto Descalzo la Presidente del PJ de Ituzaingó. Un video falta, repleto de emociones ✅​✅​✅​👇:

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“En tiempos de muchos que hablan de retirarse, compañeros y compañeras, a continuación hace uso de la palabra el presidente del Consejo por el Partido Justicialista de Ituzaingó, el compañero Alberto Daniel Descalzo. Compañeras, compañeros, dirigentes de distintas agrupaciones políticas de nuestro frente, dirigentes gremiales, vecinas, vecinos, amigos, amigas», fueron las primeras palabras de Alberto Descalzo al asumir la presidencia del PJ Ituzaingó.

El trabajo territorial en la Primera Sección

Durante su discurso, el dirigente peronista destacó el inicio de una nueva etapa dentro del PJ local y valoró el trabajo realizado durante la campaña electoral.

“Hoy empezamos a organizar el Partido Justicialista”. Y luego resaltó la tarea política desplegada en el conurbano bonaerense: “Hoy tenemos la visita de dos amigos, dos amigos que al momento de enfrentar las elecciones, el año pasado en el mes de septiembre, se pusieron al frente del conurbano bonaerense y en la Primera Sección Electoral, el compañero Daniel Menéndez, que recorrió más de una vez nuestro distrito y los otros 24 distritos de la Primera Sección Electoral”.

También reivindicó el contacto directo con los vecinos: “Levantándose muy temprano en las estaciones de tren, junto con Cacho, esperando a los vecinos que iban a trabajar para charlar con ellos, verles el cuerpo y la cara y darles un mensaje de esperanza. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo”.

Alberto Descalzo asumió el PJ y estalló la militancia

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El reconocimiento a la militancia peronista

Más adelante, Alberto Daniel Descalzo destacó el rol de Verónica Magario en la Tercera Sección Electoral.

“La otra, la compañera Verónica Magario, que se puso al frente de la Tercera Sección Electoral recorriendo sus distritos y municipios, y la provincia más de una vez. Creo que esas son las dos personas que hicieron ganar el conurbano bonaerense”.

Además, reivindicó el compromiso histórico de la militancia territorial.

“Se sumaban compañeras y compañeros, peronistas de toda la vida, que además recorrieron cada uno de los barrios más pobres y humildes del conurbano bonaerense”.

Y agregó: “Vienen de abajo, vienen de luchas, de peleas, y son a los que más yo respeto, porque siempre han estado pensando de abajo hacia arriba, sabiendo que el futuro está justamente en la Argentina y en el peronismo, en volver a estar con las vecinas, los vecinos, las compañeras y los compañeros”.

Alberto Descalzo asumió el PJ a salón lleno, nadie se lo quiso perder

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La responsabilidad del Partido Justicialista

En otro tramo de la exposición, habló sobre la responsabilidad de quienes integran el consejo partidario: “Este es el camino que tenemos que recorrer, compañeras y compañeros”.

Y luego señaló: “Decirles a los compañeros y compañeras que asumen el Consejo del Partido Justicialista que, además de la alegría de ser parte de nuestro consejo partidario, también es una gran responsabilidad”.

También hizo referencia a la situación social que atraviesan los vecinos. “Y esa es la responsabilidad que tenemos en Ituzaingó: recorrer con ustedes, compañeras y compañeros, cada uno de nuestros barrios, porque sabemos de la crisis que viven nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y hoy es un día especial”.

Alberto Descalzo asumió el PJ en el marco de la euforia militante

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Eva Perón y el protagonismo femenino

Más adelante, el dirigente evocó la figura de Eva Perón y destacó el papel histórico de las mujeres dentro del movimiento. “Nuestra Agrupación 7 de Mayo y el peronismo todo en la Argentina, pero ya trascendió al peronismo”.

Luego afirmó Alberto Descalzo: “Sabemos que aquella mujer rompió el escenario de la política, una mujer que puso todo, pero que además se enfrentaba a todos los hombres que no querían que la mujer actuara en política”.

También recordó el vínculo histórico de Evita con los trabajadores. “Aquella mujer que recorrió las calles, que entró a las fábricas a hablar con los trabajadores, que se acercó a la Confederación General del Trabajo para conducirla junto a aquel coronel que después, desde aquella secretaría, redactaba los convenios colectivos de trabajo y la organización”.

Y remarcó: “Estamos hablando de Eva. Porque los derechos se ganan en un tiempo, con gente que luchó, vivió, murió y hasta fue encarcelada para ganar esos derechos”.

Alberto Descalzo asumió el PJ y no faltaron los aplausos

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El llamado a reorganizar el peronismo

En otro tramo, Alberto Daniel Descalzo sostuvo que las nuevas generaciones deberán defender las conquistas históricas: “Si las nuevas generaciones no defienden estos derechos, no se los van a regalar, se los van a quitar”.

También pidió construir consensos: “Por eso necesitamos también pensar en el encuentro de los hombres y mujeres de la Argentina. El peronismo tiene que dar ese paso para que haya diálogos de entendimiento”.

Luego agregó: “Algunos no quieren escuchar lo que nos está pasando en cada uno de los barrios”.

Más adelante volvió sobre la figura de Evita: “Por eso creo, compañeras y compañeros, que Evita fue eso: fue el voto femenino, fue no solo estar en la política, sino las mujeres”.

Y remarcó: “No hay peronismo sin compañeras y sin mujeres que sean protagonistas de nuestra historia”. Además, sostuvo: “No para figurar, sino porque tienen los mismos derechos que cada compañero”.

Alberto Descalzo asumió el PJ y ahí estuvieron Pablo Piana (Jefe de Gabinete) y Juan Manuel Alvarez Luna

El gran frente nacional

En otro pasaje del discurso, convocó a construir un gran frente nacional.

“Esa es nuestra alternativa para el país, para la Argentina, sin mezquindades, escuchando absolutamente a todos, llamando a un gran frente nacional que nos permita defender nuestros derechos y los nuevos derechos que necesitamos conquistar”.

Luego afirmó: “No alcanza con resistir: necesitamos una revolución, un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales”.

Y concluyó: “A eso tenemos que ir nosotros. Así que, compañeros, ese es el camino que tenemos que tomar”.

Alberto Descalzo asumió el PJ y tuvo un final a todo trapo

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América Latina y la soberanía

Posteriormente, Alberto Daniel Descalzo habló sobre la integración regional y cuestionó el alineamiento con Estados Unidos. “Tenemos que hacer nuestro propio 17 de Octubre, nuestra propia Vuelta de Obligado. Tenemos que llamar y pelear por los intereses de la Argentina”.

Luego agregó: “No tenemos que andar entregándonos a los Estados Unidos sin tener pensamientos propios, sin tener una agenda latinoamericana, como Lula o como Sheinbaum, la presidenta de México”.

También reivindicó la unidad latinoamericana: “Tenemos que recuperar lo que hicieron hace mucho tiempo y aprendimos nosotros: el abrazo de Simón Bolívar con San Martín muestra históricamente cuál es el camino de la unidad americana para tener el poder suficiente”.

Y concluyó: “Tenemos que defender los intereses de nuestro pueblo. Queremos una Latinoamérica con voz propia, que defienda los intereses de nuestro pueblo, y tenemos que tomar ese camino”.

Alberto Descalzo asumió el PJ acompañado por la Vicegobernador, Verónica Magario, y el Ministro de Obras Públicas Bonaerenses, Gabriel Katopodis

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Gaza, la guerra y la crisis social

Más adelante, cuestionó los conflictos bélicos y el concepto de “daños colaterales”. “Hasta no hace mucho tiempo hablaban de daños colaterales cuando algún misil cae en una escuela y mueren nenes, niños, y hablan como si eso no fuera nada, como si fuera parte de una equivocación”.

Luego afirmó: “Aunque todos nosotros sabemos que es a propósito que hacen esas cosas”.

También dejó una definición política y humanitaria. “Nosotros también queremos dejar claro: nosotros somos la paz, nosotros somos la vida”.

Y agregó: “Nosotros queremos construir un mundo de paz, un mundo de trabajo, un mundo de condiciones naturales que les permitan a todos vivir dignamente con sus propios pensamientos”.

Finalmente sostuvo: “Nosotros con los nuestros, pero los demás países con los suyos, respetando la cultura de cada uno de esos países. Eso es lo que queremos, compañeros, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con nuestras vecinas y con nuestros vecinos”.

Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, junto a la vicegobernadora Magario, durante la asunción del PJ de Ituzaingó

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El respaldo a Axel Kicillof

Sobre el cierre, Alberto Daniel Descalzo cuestionó al Gobierno nacional. “Aquellos que no quieren reconocer la matanza de Gaza, aquellos que están de acuerdo con esos dirigentes, son los mismos que los miércoles apalean a nuestros jubilados”.

Y continuó: “Son los mismos que sacan los medicamentos del cáncer, son los mismos que van desfinanciando nuestra educación, nuestra ciencia y tanta tecnología”.

Además, respaldó al gobernador bonaerense y al equipo de gestión provincial.

“Compañeras y compañeros, decirles claramente que nosotros tenemos una persona en la que confiamos, que gobierna con nosotros ya hace más de seis años, junto con Verónica, junto con Cato y otro equipo de compañeras y compañeros”.

También hizo referencia al vínculo entre Nación y Provincia. “Mientras todos los días desde la Nación les hacen cosas a la provincia, hacemos lo posible o lo imposible para seguir gobernando”.

Y cerró el discurso con una definición política. “Ese compañero está dispuesto a caminar la Argentina y dar el paso necesario para que un peronismo vuelva al gobierno, para que la Argentina recupere los derechos. Ese compañero de la provincia de Buenos Aires es excepcional. A él lo vamos a acompañar”.

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