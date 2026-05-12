A favor del Municipio de Morón: Fallo obliga a pagar a la Autopista del Oeste $140 millones

En un fallo histórico que redefine la relación entre las concesionarias viales y los estados locales, la Justicia resolvió a favor del Municipio de Morón en una disputa que se extendió por más de cinco años. La empresa Grupo Concesionario del Oeste S.A. fue condenada a pagar una suma que, tras la liquidación de intereses, asciende a $140 millones de pesos.

La causa atravesó todas las instancias posibles, incluyendo la Suprema Corte provincial, agotando los recursos de la firma privada. Por su parte, el municipio ya avanzó con medidas cautelares, trabando embargos sobre las cuentas bancarias de la compañía para garantizar que el dinero ingrese a las arcas públicas.

El conflicto se originó por el impago de la «Tasa por Mantenimiento y/o Reconstrucción de las Vías de Acceso a la Autopista», un tributo que las concesionarias de peajes deben abonar a las comunas para compensar el impacto vehicular en las calles aledañas. Finalmente, la Justicia falló a favor del Municipio de Morón.

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El recorrido judicial de una deuda millonaria

El reclamo legal comenzó formalmente en abril de 2021, cuando el gobierno local inició un juicio de apremio ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3 de Morón. En aquel entonces, la deuda por los períodos 2016-2020 ascendía a 33 millones de pesos, pero el paso del tiempo y la resistencia de la empresa elevaron la cifra.

El proceso judicial que terminó a favor del Municipio de Morón no fue sencillo. Tras una primera sentencia favorable, la concesionaria apeló ante la Cámara Departamental. Ante un nuevo revés, la firma elevó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el máximo tribunal bonaerense, que finalmente desestimó las quejas de la empresa y dejó firme la sentencia original.

Embargos bancarios para asegurar el cobro

Con la liquidación definitiva aprobada esta semana tras el fallo a favor del Municipio de Morón, el monto total a pagar escaló a casi $140 millones. Ante el historial de incumplimiento de la concesionaria, la gestión municipal no esperó el pago voluntario y solicitó medidas de fuerza legales.

La Justicia autorizó el embargo preventivo de una de las cuentas bancarias con las que opera la Autopista del Oeste. Esta medida cautelar se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta que el Estado local logre acreditar el cobro efectivo de la deuda. La decisión busca evitar nuevas maniobras dilatorias que sigan postergando la llegada de los fondos a la comunidad.

Obras financiadas por el pago de tasas

La importancia de este fallo a favor del Municipio de Morón radica en el destino específico de los fondos. Según las ordenanzas fiscales vigentes, este tributo debe ser reinvertido en la mejora de las vías de acceso que registran alta circulación debido a su conexión con el corredor vial.

Recientemente, el Municipio realizó intervenciones de bacheo y repavimentación en calles estratégicas como Dolores Prats, en la localidad de El Palomar, y Santamarina, en Morón Norte. Estas arterias actúan como colectores principales del tránsito que entra y sale de la autopista, sufriendo un deterioro mucho más acelerado que una calle residencial común.

Un precedente para otras concesionarias viales

La condena firme a favor del Municipio de Morón sienta un precedente jurídico de peso para otros municipios del conurbano que atraviesan situaciones similares con empresas de peajes. La resolución judicial deja claro que las facultades impositivas municipales sobre el mantenimiento de sus vías de acceso son legítimas y de cumplimiento obligatorio para los privados.

Desde el Palacio Municipal destacaron que el cobro de estas tasas es vital para sostener los servicios públicos sin trasladar el costo total del mantenimiento vial únicamente a los vecinos. En un contexto de ajuste de recursos, la recuperación de estos 140 millones por el fallo a favor del Municipio de Morón representa un alivio financiero para el plan de obras del año 2026.

Datos clave de la resolución definitiva:

Monto total: $140.000.000 (Capital + Intereses).

$140.000.000 (Capital + Intereses). Períodos adeudados: 2016 a 2020 inclusive.

2016 a 2020 inclusive. Instancia final: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Situación actual: Medida cautelar de embargo en curso sobre cuentas de la empresa.

Medida cautelar de embargo en curso sobre cuentas de la empresa. Motivo legal: Tasa por Mantenimiento de Vías de Acceso.

La resolución a favor del Municipio de Morón cierra un capítulo de incertidumbre legal y abre paso a la ejecución de nuevas mejoras en la infraestructura urbana. La empresa, que opera uno de los accesos más transitados del país, deberá ahora cumplir con sus obligaciones fiscales locales tras agotar todas las instancias de apelación.

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