Riesgos al volante: 2 datos alarmantes que obligan a una campaña urgente

La seguridad en los accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires ha entrado en una fase crítica. Los riesgos al volante se han multiplicado debido a conductas específicas que, lejos de erradicarse, presentan retrocesos preocupantes, como la caída en el uso del cinturón de seguridad. Por eso, desde Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste lanzaron una campaña para concientizar.

Uno de los datos que señalan desde las Autopitas del Oeste es que utilizar el celular mientras se conduce —algo que hace casi el 20% de los automovilistas locales— multiplica hasta cuatro veces la probabilidad de un choque fatal. A los riesgos al volante se le suma que el flujo vehicular ha alcanzado picos históricos de 1,4 millones de usuarios diarios, lo que convierte a cualquier error de cálculo en una tragedia potencial.

A partir de estas cifras, las concesionarias lanzaron la Agenda de Seguridad Vial 2026, una iniciativa masiva que utilizará videos de situaciones reales y articulación con gobiernos locales para intentar modificar hábitos culturales profundamente arraigados en los conductores argentinos y reducir los riesgos al volante.

Un Observatorio Vial con resultados determinantes

El estudio, desarrollado en conjunto con CESVI Argentina, analizó el comportamiento de los usuarios en el Acceso Norte y el Acceso Oeste durante todo el año 2025. Los resultados arrojaron que los riesgos al volante no son accidentes del azar, sino consecuencias de decisiones deliberadas.

Más del 40% de los conductores no respeta la distancia mínima de seguridad con el vehículo que lo precede. En autopistas de alta velocidad, esta conducta es la causa número uno de las colisiones «por alcance». El informe advierte que, ante una frenada de emergencia, estos vehículos no cuentan con el tiempo ni el espacio necesario para evitar el impacto, generando siniestros que suelen involucrar a múltiples involucrados.

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El celular: la distracción que puede ser mortal

Uno de los puntos más críticos del relevamiento es el uso del teléfono móvil. Entre el 14% y el 16% de los conductores fueron detectados utilizando el dispositivo mientras el vehículo estaba en movimiento. Esta cifra sitúa al celular como el principal factor de distracción, superando incluso a la manipulación de comandos internos del auto.

Los especialistas señalan que mirar el teléfono durante apenas tres segundos a 100 km/h equivale a recorrer una cuadra completa con los ojos cerrados siendo una de las acciones que encabeza la lista de riesgos al volante. Ante este escenario, la campaña 2026 pondrá especial énfasis en contenidos visuales de alto impacto para redes sociales, mostrando las consecuencias inmediatas de retirar la vista del camino.

Retrocesos en el uso del cinturón y el carril izquierdo

El informe del Observatorio Vial 2025 también encendió las alarmas por un retroceso generalizado en el uso del cinturón de seguridad como parte de los riesgos al volante. Si bien en el conductor el cumplimiento es mayor, se detectó una caída notable en el resto de los ocupantes, especialmente en quienes viajan en los asientos traseros.

A esto se suma la problemática del carril izquierdo. Una proporción relevante de los automovilistas circula por la vía rápida de forma permanente, sin realizar maniobras de sobrepaso. Esta conducta no solo afecta la fluidez del tránsito, sino que fomenta maniobras peligrosas de adelantamiento por la derecha, incrementando los riesgos al volante de manera exponencial.

La señalización: una materia pendiente para los conductores

El uso de las luces intermitentes para señalizar cambios de carril o maniobras de adelantamiento sigue siendo deficiente. Según los datos oficiales sobre los riesgos al volante:

Poco más de la mitad de los conductores pone el guiño al adelantar.

Menos del 50% lo hace al cambiar de carril de forma progresiva.

El bajo uso de luces de giro genera incertidumbre en el resto de los conductores, impidiendo la anticipación necesaria para maniobras seguras.

En contraste, un dato positivo es el uso del casco en motociclistas, que se mantiene en niveles cercanos al 100%, consolidándose como el hábito de seguridad más respetado dentro del sistema vial.

Los 4 ejes de la Agenda de Seguridad Vial 2026

Para combatir estos riesgos al volante, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste desplegarán una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales:

Comunicación Transversal: Difusión constante de mensajes preventivos en prensa, cartelería variable y redes sociales con materiales de alto impacto. Comunidad y Formación: Charlas y acciones educativas destinadas a gobiernos locales y jóvenes que están próximos a obtener su primera licencia de conducir. Alianzas Estratégicas: Trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos para potenciar el mensaje de seguridad. Vía Pública: Campaña permanente de cartelería fija y variable a lo largo de todas las trazas de Acceso Norte, General Paz y Acceso Oeste.

El objetivo final es reducir la siniestralidad en un entorno donde conviven autos particulares, transporte de carga y motocicletas. La concientización sobre la circulación ordenada y la reducción de distracciones se presenta como la única vía para garantizar que los millones de personas que transitan estos accesos lo hagan de forma segura disminuyendo los riesgos al volante.

¿Cómo reducir los riesgos hoy mismo?

Distancia de seguridad: Dejá siempre al menos dos segundos de espacio con el auto de adelante.

Dejá siempre al menos dos segundos de espacio con el auto de adelante. Celular cero: Guardá el dispositivo o usá sistemas de manos libres solo para lo indispensable.

Guardá el dispositivo o usá sistemas de manos libres solo para lo indispensable. Señalización: Usá siempre las luces de giro, incluso cuando creas que no hay nadie cerca.

Usá siempre las luces de giro, incluso cuando creas que no hay nadie cerca. Cinturón siempre: Asegurate de que todos los ocupantes, incluso los de atrás, lo tengan abrochado antes de arrancar.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Las empresas concesionarias recomiendan circular siempre con precaución y respetar la señalización vigente, entendiendo que cada decisión al volante influye en la seguridad de todos los integrantes de la vía.

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