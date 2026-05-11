Pablo Descalzo en Ituzaingó abrió su discurso durante la asunción de autoridades del PJ con un fuerte diagnóstico sobre la situación social y económica. “La verdad es que nadie puede completar la canasta básica» y en ese sentido habló de “nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes”. A su vez, sobre los jóvenes dijo: “están librados a un mundo globalizado” marcado por “la filosofía de la violencia”, que “fragmenta a los pueblos” y también “fragmentó mentalmente cada familias”.

Acá te dejamos una síntesis de lo que fue el acto de asunción de las autoridades del PJ Ituzaingó ✅​✅​✅​👇:

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La asunción del PJ de Ituzaingó se dio el viernes 8 de mayo de 2026 en la Sociedad de Fomento 17 de Agosto, con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario y el Ministro de Obras Públicas Bonaerense, Gabriel Katopodis. También estuvieron el jefe de Gabinete, Pablo Piana; el titular del Concejo Deliberante,Juan Manuel Alvarez Luna y, por supuesto, Alberto Descalzo, desde ese día titular del Consejo del Partido del PJ Ituziangó.

A lo largo de su intervención, Pablo Descalzo en Ituzaingó insistió en que la militancia tiene “la responsabilidad de aguantar” cuando observa “la frustración y el dolor” de la gente. También recordó a dirigentes y compañeros históricos del peronismo, a quienes definió como “compañeros de militancia” y “compañeros de base” que “desde muy chiquitos abrazaron la casa del pueblo”.

Una acto para el recuerdo, antológico de todo el trabajo que el peronismo a través de los años viene haciendo en Ituzaingó

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Pablo Descalzo en Ituzaingó reivindicó la figura de Eva Perón

En otro tramo del discurso, el dirigente se refirió a la figura de Eva Perón y recordó que conoció parte de su historia “a través de compañeros de militancia” y de relatos vinculados a la resistencia peronista. “Algunos compañeros fueron torturados en la etapa más oscura del país, otro asesinados, y el peronismo sigue en pie”, afirmó. También aseguró que volvió a reencontrarse con esa tradición política “a partir de mayo de 2003”, durante el inicio del ciclo kirchnerista. Pero que vio a Eva Perón de cuerpo entero en su padre, Alberto Descalzo..

“La conocimos cuando se generaron más de cinco millones de puestos de trabajo”, sostuvo Pablo Descalzo en Ituzaingó al recordar los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También recordó distintas consignas históricas del peronismo y afirmó que “los únicos privilegiados son los niños y los abuelos”. En esa línea, reivindicó las políticas de empleo y sostuvo que el peronismo históricamente estuvo ligado “al trabajo, al salario y a la producción”.

Albero Descalzo asumió la presidencia del PJ de Ituzaingó con la presencia de Verónica Magario y Gabriel Katopodis

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Más adelante, Pablo Descalzo en Ituzaingó cuestionó el escenario económico actual y aseguró que “hoy estamos viendo cómo golpean a nuestros abuelos y a nuestras abuelas”. Según expresó, muchos sectores sociales quedaron excluidos y se intenta naturalizar esa situación. “Duele porque quieren que nos acostumbremos, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer jamás, no nos vamos a resignar”, afirmó frente a la militancia que aplaudía al joven dirigente e Intendente de Ituzaingó.

Pablo Descalzo también recordó una de las frases históricas de Evita antes de morir. “Ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera de victoria”, citó durante su discurso mientas extendía los brazos señalando que en esa militancia alegre, feliz, con ganas de salir a la calle, estaban los que recogían el nombre de Evita camino a la victoria. Según sostuvo, aquellas palabras representaron “un pedido expreso de una dirigente hacia su pueblo”.

Pablo Descalzo en Ituzaingó recordó a Perón y cuestionó las importaciones de Milei

El dirigente reivindicó además a distintos referentes históricos y aseguró que existen “dirigentes políticos que realmente aman a la patria”. En esa enumeración mencionó a José de San Martín, Simón Bolívar, Juana Azurduy, Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También destacó el rol de dirigentes “comprometidos y laburadores” capaces de “levantar esas banderas”.

En otro pasaje de su intervención, Pablo Descalzo en Ituzaingó sostuvo que la responsabilidad política actual pasa por “poder sostener la mirada” frente a vecinos y trabajadores. “Esa es la responsabilidad de todos los dirigentes”, expresó. También aseguró que cada decisión política impacta directamente sobre “cada familia de la provincia y cada familia de la República Argentina”.

Durante ese tramo del acto, recordó un discurso histórico donde Perón explicaba cómo, a través de “74 mil obras”, logró generar empleo y poner en marcha el consumo. “Cuando hubo consumo empezaron a moverse los comercios y los industriales tuvieron que producir más”, sostuvo Pablo Descalzo en Ituzaingó. Según explicó, ese modelo permitió “distribuir salario, ganancias y trabajo”.

También destacó el papel de Eva Perón en la ampliación de derechos para las mujeres y afirmó que “se enfrentó a los sectores conservadores para que las mujeres pudieran construir política”. En ese sentido, recordó que durante el primer peronismo no existía un Ministerio de Desarrollo Social porque “estaba la Fundación Eva Perón”, que daba respuestas directas a las necesidades de la población.

Más adelante, se cuestionó el modelo económico actual y se sostuvo que “cuando vuelven las políticas antiperonistas vuelven siempre con la misma receta: destruir el trabajo, destruir la producción y abrir las importaciones”. También se afirmó que ese esquema “reemplaza trabajo argentino por trabajo extranjero” y termina destruyendo “la industria nacional”.

Según se expresó durante el acto, el país atraviesa “un proceso de desindustrialización” que provoca pérdida de empleo y caída salarial. También advirtió sobre el impacto de las importaciones y recordó que “cada cosa que comprábamos venía de China y eso es trabajo argentino que se pierde”.

Pablo Descalzo en Ituzaingó habló sobre jubilados, salarios y pobreza

En otro tramo del discurso, el dirigente recordó la crisis económica y social de 2001. “Me acuerdo de las mujeres que se levantaban para buscar algo para poner en la olla”, afirmó. También habló de quienes recurrían al trueque para alimentar a sus hijos y sostuvo que el escenario cambió con la llegada de Néstor Kirchner en 2003.

“Volvimos a tener años felices en la Argentina”, expresó. Según señaló, durante ese período se recuperaron “derechos, trabajo y salario”. También sostuvo que el peronismo “perdió por muy poco en 2015”, aunque reconoció que algunos discursos “calaron hondo” en sectores de la sociedad.

Hacia el tramo final del acto, Pablo Descalzo en Ituzaingó volvió a centrarse en la situación económica cotidiana. “Ya no alcanza para pagar la luz, el alquiler o comprar comida”, afirmó frente a la militancia. También advirtió sobre el crecimiento de la mortalidad entre mayores de 65 años y se sostuvo que muchos jubilados “tienen que elegir entre comer o tomar los remedios”.

“Cuando un abuelo deja de tomar los remedios empieza a morir”, expresó el dirigente. También cuestionó “la insensibilidad” del actual modelo económico y sostuvo que “es tiempo de lucha”.

Pablo Descalzo en Ituzaingó llamó a reorganizar al peronismo

Finalmente, el acto cerró con un llamado a reorganizar políticamente al peronismo. “Los peronistas no aflojamos nunca”, afirmó frente a la militancia que aplaudió a rabiar confirmando sus dichos. También sostuvo que el movimiento es capaz de “levantar montañas” y se convocó a “redoblar esfuerzos” para enfrentar las políticas económicas actuales.

“Tenemos que volver a construir una Argentina con trabajo, derechos y dignidad”, fue una de las últimas definiciones escuchadas durante la jornada política realizada en Ituzaingó, donde además se reivindicó la figura histórica de Eva Perón y el legado del peronismo en la Argentina.