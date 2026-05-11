Ferias Productivas en Morón: 6 espacios clave para comprar barato y local

El mapa del consumo responsable en el oeste bonaerense se consolida con una propuesta que cuida el bolsillo de los vecinos. Las Ferias Productivas en Morón retoman su cronograma habitual en los espacios públicos, facilitando el vínculo directo entre las unidades productivas autogestivas y la comunidad.

La reactivación total de la Red Morón de Emprendimientos, una estructura que permite a los productores locales acceder a puntos de venta estratégicos sin los costos de los canales tradicionales, ofrece una alternativa de calidad con precios competitivos.

La iniciativa municipal apunta a fortalecer el entramado productivo local y la sostenibilidad de los proyectos autogestivos. Las Ferias Productivas en Morón no solo funcionan como puntos de venta, sino que se consolidan como espacios de intercambio y construcción colectiva, donde cada emprendedor adquiere identidad como parte de un sistema económico circular.

El epicentro del ahorro: Plaza San Martín y Morón centro

El corazón administrativo del distrito es también el nodo de mayor volumen comercial. En la Plaza San Martín, ubicada en Belgrano y Brown, funciona la Feria Permanente de Economía Social. Este espacio reúne un total de 150 emprendimientos y atiende de miércoles a domingo, de 9:00 a 20:00 horas, siendo el punto de referencia para quienes buscan variedad en un solo lugar.

Sigueindo con las Ferias Productivas en Morón, a pocos metros, sobre la calle San Martín, se despliega la Feria Permanente de Economía Popular “Estilo libre”. Aquí participan 22 emprendedoras especializadas mayoritariamente en el rubro de indumentaria. Este espacio atiende de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, ofreciendo diseños exclusivos con una trazabilidad ética y precios directos de fábrica.

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Descentralización: Las Ferias Productivas en Morón llegan a los barrios

La estrategia del Municipio es que la economía social no se limite al centro de la ciudad. Por eso, se han establecido cronogramas específicos en localidades clave para asegurar que todos los vecinos puedan acceder a estos beneficios. En Haedo, la feria denominada “Desde Haedo” se realiza el segundo sábado de cada mes, de 15:00 a 19:00 horas, en la sede de la UGC 2 (Estrada 17).

En la zona de Villa Sarmiento, como parte de las Ferias Productivas en Morón, la cita es en la Plaza Alsina (Gelly y Obes 1100). Bajo el nombre “Hecho en Villa Sarmiento”, los emprendedores se reúnen el segundo y tercer domingo de cada mes, en el horario de 12:00 a 19:00 horas. Estos encuentros dominicales se han convertido en un paseo familiar que combina el esparcimiento con el apoyo al trabajo local.

Ecología y cultura: El Palomar y el Espacio Paracone

Un punto distintivo de las Ferias Productivas en Morón es su integración con el medio ambiente y la cultura. En la Reserva Urbana de El Palomar (Derqui y Margarita Corvalán), funciona “Hecho en Palomar”. Este mercado opera los sábados y domingos de 12:00 a 17:00 horas, permitiendo a los visitantes comprar productos sustentables mientras disfrutan del pulmón verde del distrito.

Asimismo, en Morón norte, el Espacio Paracone (Constituyentes y Rawson) alberga la feria “Las Flores”. Se realiza todos los sábados de 14:00 a 19:00 horas. Este polo cultural suma a la oferta comercial una identidad ligada al arte y la recreación, transformando la experiencia de compra en un evento comunitario de mayor profundidad.

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Rubros disponibles: ¿Qué se puede comprar en las ferias?

La diversidad de productos en las Ferias Productivas en Morón es uno de los mayores atractivos de estos espacios. Al ser producciones autogestivas, los vecinos pueden encontrar artículos que no circulan en las grandes cadenas comerciales. Los rubros más destacados incluyen:

Indumentaria y textiles: Ropa de diseño, blanco y accesorios tejidos.

Ropa de diseño, blanco y accesorios tejidos. Decoración y hogar: Artesanías en madera, cerámica y plantas de viveros locales.

Artesanías en madera, cerámica y plantas de viveros locales. Gastronomía: Panificados, conservas, dulces artesanales y opciones veganas.

Panificados, conservas, dulces artesanales y opciones veganas. Marroquinería y joyería: Carteras de cuero y piezas de platería o bijouterie artesanal.

El consumo responsable es el motor de estas Ferias Productivas en Morón. Al elegir estos productos, el vecino no solo ahorra, sino que garantiza que su dinero circule dentro de la comunidad, apoyando a familias que han transformado sus oficios en su principal fuente de ingresos.

Por qué elegir la economía social en tiempos de crisis

La Red Morón de Emprendimientos funciona como un sello de calidad y pertenencia. El acompañamiento del Municipio incluye capacitaciones y herramientas para que los productores puedan escalar su actividad. Esto asegura que el consumidor reciba un producto con estándares de seguridad, especialmente en el rubro alimenticio.

Vínculo directo: El diálogo con el productor permite conocer el origen de los materiales.

El diálogo con el productor permite conocer el origen de los materiales. Precios justos: Al no haber locales alquilados en avenidas ni gastos de logística mayorista, los costos bajan.

Al no haber locales alquilados en avenidas ni gastos de logística mayorista, los costos bajan. Identidad local: Se fomenta el sentido de pertenencia y se fortalece el barrio.

Las ferias son, en definitiva, una respuesta colectiva a la incertidumbre del mercado. El regreso del esquema completo de las Ferias Productivas en Morón representa una oportunidad para redefinir nuestros hábitos de compra, priorizando el esfuerzo del vecino por sobre la rentabilidad de las grandes marcas.

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Agenda de ferias para agendar:

Plaza San Martín (Morón): Miércoles a domingo, 9 a 20 hs.

Miércoles a domingo, 9 a 20 hs. UGC 2 (Haedo): 2do sábado del mes, 15 a 19 hs.

2do sábado del mes, 15 a 19 hs. Reserva Urbana (El Palomar): Sábados y domingos, 12 a 17 hs.

Sábados y domingos, 12 a 17 hs. Plaza Alsina (V. Sarmiento): 2do y 3er domingo del mes, 12 a 19 hs.

2do y 3er domingo del mes, 12 a 19 hs. Espacio Paracone (Morón): Sábados, 14 a 19 hs.

Aprovecharestas Ferias Productivas en Morón como nodos comerciales es la clave para sostener la producción local. Si buscás regalar algo diferente o simplemente abastecer tu hogar con conciencia social, las ferias del distrito te esperan este fin de semana.

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