Nuevos puestos en Ituzaingó: 4 búsquedas clave abiertas ahora

La oferta de nuevos puestos en Ituzaingó se renueva esta semana con propuestas que abarcan desde el rubro de la construcción de juegos hasta la distribución de alimentos. El gancho informativo de esta convocatoria es la diversidad de perfiles técnicos requeridos, lo que permite que jóvenes en busca de su primer empleo y trabajadores con experiencia puedan acceder a una oportunidad real de inserción.

El Servicio de Intermediación Laboral municipal actúa como un puente gratuito y directo, evitando intermediarios y agilizando los tiempos de contratación. Si cumplís con los requisitos, podés enviar tu currículum hoy mismo y participar de un proceso de selección formal con respaldo institucional para los nuevos puestos en Ituzaingó.

Cabe destacar que todas las vacantes tienen como requisito fundamental la residencia en el distrito, reforzando la política de fomento al trabajo local que impulsa la Secretaría de Desarrollo Productivo.

Perfiles técnicos: Soldadores y Personal de Mantenimiento

Dentro de los nuevos puestos en Ituzaingó, se destaca la búsqueda de un Soldador MIG para una importante empresa dedicada al rubro de la construcción de juegos. Esta posición está orientada a hombres de hasta 24 años con formación de Técnico Químico y conocimientos básicos en herramientas de oficina como Excel y Word. Se valora un perfil proactivo y resolutivo, siendo la residencia en Ituzaingó un requisito excluyente para avanzar en la postulación.

Por otro lado, siguiendo con los nuevos puestos en Ituzaingó, una reconocida empresa de servicios busca Personal de Mantenimiento. Para este rol, se solicita secundario completo y experiencia comprobable en puestos similares, específicamente con conocimientos sólidos en electricidad y plomería en general. Al igual que en la búsqueda anterior, la cercanía geográfica es clave para la selección final.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Oportunidades en comercios: Mecánicos y Camaristas

El sector comercial también cuenta con nuevos puestos en Ituzaingó. Un reconocido comercio local abrió la vacante para Mecánico de Motos. Los interesados deben contar con secundario completo y experiencia en el rubro. Un dato revelador es que el empleador valorará especialmente a aquellos candidatos que hayan realizado cursos de capacitación acordes al puesto, lo que demuestra la importancia de la formación técnica continua en el mercado actual.

Asimismo, una importante distribuidora de helados tiene nuevos puestos en Ituzaingó y busca incorporar un Camarista. En este caso, el rango etario es de 18 a 30 años y se requiere experiencia previa en tareas de carga, descarga y manejo de cámaras de frío. Es una oportunidad ideal para jóvenes que buscan estabilidad laboral en una empresa con trayectoria en la región.

Cómo postularse a los nuevos puestos en Ituzaingó

El proceso de postulación se ha simplificado para garantizar que todos los vecinos tengan igualdad de oportunidades. Si alguna de las propuestas mencionadas coincide con tu perfil profesional, podés aplicar de las siguientes maneras:

Vía Correo Electrónico: Enviá tu CV actualizado a la casilla [email protected], indicando en el asunto el puesto al que aspirás. Forma Presencial: Acercate con tu currículum impreso a la oficina ubicada en Fragio 183. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Es fundamental que el CV cuente con información de contacto clara y detalle de las experiencias laborales previas, ya que el Servicio de Intermediación Laboral realiza una preselección antes de derivar los perfiles a las empresas solicitantes.

El impacto del Servicio de Intermediación Laboral

El acceso a estos nuevos puestos en Ituzaingó forma parte de un esquema integral de apoyo al trabajador. El municipio no solo publica las vacantes, sino que ofrece orientación para mejorar la empleabilidad de los vecinos. En un contexto donde la búsqueda de trabajo se ha volcado mayoritariamente a plataformas digitales globales, contar con un espacio físico y digital de cercanía humana permite un seguimiento más personalizado de cada caso.

La reactivación de la industria y el comercio en el distrito depende, en gran medida, de que las empresas encuentren personal calificado cerca de sus plantas productivas. Esto no solo reduce los costos de logística y rotación para el empleador, sino que mejora sustancialmente la calidad de vida del trabajador al reducir los tiempos de viaje diarios.

Guía rápida de requisitos por puesto:

Soldador MIG: Hasta 24 años, Técnico Químico, conocimientos de Excel/Word.

Hasta 24 años, Técnico Químico, conocimientos de Excel/Word. Mantenimiento: Secundario completo, experiencia en electricidad y plomería.

Secundario completo, experiencia en electricidad y plomería. Mecánico de Motos: Experiencia previa, se valoran cursos realizados.

Experiencia previa, se valoran cursos realizados. Camarista: 18 a 30 años, experiencia en cámaras de frío y carga/descarga.

Aprovechar las herramientas municipales es el primer paso para cambiar tu realidad laboral. No dejes pasar estas vacantes, ya que los procesos de selección suelen ser dinámicos y las vacantes se cubren a medida que aparecen los perfiles adecuados.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó