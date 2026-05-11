Himno Nacional Argentino se conmemora cada 11 de mayo, fecha en la que la Asamblea General Constituyente del Año XIII aprobó oficialmente la canción patria que con el paso de los siglos se transformó en uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional.

Aunque hoy el Himno Nacional Argentino dura poco más de tres minutos y suele escucharse en escuelas, actos oficiales y partidos de fútbol, su historia original fue mucho más extensa, conflictiva y política. La primera versión tenía fuertes referencias antiespañolas, mencionaba guerras y batallas de independencia y llegaba a durar cerca de 20 minutos.

Esta es la partitura del Himno Nacional Argentino encontrada en Santa Ana de Velasco, Bolivia, en 1860

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Cómo nació el Himno Nacional Argentino

La historia del Himno Nacional Argentino comenzó en plena efervescencia revolucionaria posterior a la Revolución de Mayo de 1810. El antecedente directo fue la obra teatral “El 25 de Mayo”, escrita por Luis Morante y presentada el 24 de mayo de 1812 en la antigua Casa de Comedia de Buenos Aires, actual Teatro Coliseo.

La obra terminaba con una canción patriótica musicalizada por el compositor catalán Blas Parera. Entre el público estaba Vicente López y Planes, quien quedó impactado por la escena y esa misma noche comenzó a escribir una nueva letra destinada a convertirse en la futura canción patria argentina.

Poco después, el Primer Triunvirato entendió que las Provincias Unidas necesitaban un himno oficial que acompañara el proceso revolucionario. El 22 de julio de 1812 envió una propuesta al Cabildo de Buenos Aires para crear una “marcha de la patria” que debía interpretarse en escuelas y funciones teatrales.

Finalmente, el 6 de marzo de 1813, la Asamblea del Año XIII ordenó redactar oficialmente la letra del himno y el 11 de mayo de 1813 aprobó la composición bajo el nombre de “Marcha Patriótica”. Un día después le encargaron a Blas Parera escribir la música definitiva. Según la tradición histórica, el compositor terminó la partitura en una sola noche.

El hombre que compuso la melodía del Himno Nacional: Blas Parera

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La primera vez que se cantó el Himno Nacional Argentino

De acuerdo con la tradición oral e histórica, el 14 de mayo de 1813 el Himno Nacional Argentino fue interpretado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, una de las figuras más importantes de la sociedad porteña de la época.

Con el correr de los años, aquella “Marcha Patriótica” pasó a llamarse “Canción Patriótica Nacional”, luego “Canción Patriótica” y finalmente “Himno Nacional Argentino”, nombre que apareció formalmente en una publicación de 1847 y se mantiene hasta la actualidad.

El Himno Nacional Argentino original era mucho más violento

La letra original del Himno Nacional Argentino tenía un tono profundamente revolucionario y antiespañol. El contexto era el de las guerras por la independencia y las Provincias Unidas todavía combatían militarmente contra la Corona española.

Por eso, las estrofas originales hablaban de “tiranos”, “sangre”, “venganza”, “guerra y furor” y mencionaban enfrentamientos militares en distintos puntos de América Latina. También aparecían referencias a ciudades como Quito, Potosí, Cochabamba, La Paz y Caracas.

Además, el himno nombraba batallas emblemáticas de las guerras independentistas como San Lorenzo, Suipacha, Salta, Tucumán y San José, exaltando el triunfo militar argentino frente al dominio español.

También tuvo su participación Vicente López y Planes

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Por qué cambiaron la letra del Himno Nacional Argentino

Con el paso del tiempo y la consolidación diplomática del país, comenzaron las presiones para suavizar el contenido político del himno. La fuerte carga antiespañola empezó a generar tensiones internacionales, especialmente cuando Argentina buscaba mejorar vínculos con España y otras potencias europeas.

Incluso aparecen menciones históricas a la influencia diplomática británica durante ese período. Según distintas interpretaciones históricas, el gobierno comenzó a moderar el discurso revolucionario para evitar conflictos internacionales y acercarse a Europa.

El cambio más importante ocurrió durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. El 30 de marzo de 1900, un decreto presidencial dispuso que en escuelas, actos oficiales y ceremonias públicas solamente se cantaran algunas estrofas específicas del Himno Nacional Argentino: la primera cuarteta, la última y el coro.

Desde entonces desaparecieron oficialmente las referencias más agresivas contra España y las partes más extensas vinculadas a las guerras revolucionarias.

El Himno Nacional Argentino cantado por Abel Pintos ✅​✅​✅​👇:

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Cuánto duraba originalmente el Himno Nacional Argentino

Uno de los datos menos conocidos es que el Himno Nacional Argentino original era muchísimo más largo que la versión actual. Dependiendo de la interpretación musical, podía extenderse cerca de 20 minutos.

En 1860, el compositor y pianista Juan Pedro Esnaola realizó una nueva adaptación musical con arreglos orquestales más complejos y ricos desde el punto de vista armónico.

Décadas más tarde, el entonces presidente Marcelo T. de Alvear impulsó nuevas reformas musicales. En 1927, una comisión especial presentó en el Teatro Colón una nueva versión basada en una partitura hallada en el Museo Histórico Nacional atribuida a Blas Parera.

Sin embargo, aquella reinterpretación recibió fuertes críticas y finalmente se decidió volver a una versión más cercana a la de Juan Pedro Esnaola.

La versión rockera de Airbag del Himno Nacional Argentino tocada en vivo en Vélez ✅​✅​✅​👇:

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La versión oficial actual del Himno Nacional Argentino

La versión oficial vigente del Himno Nacional Argentino quedó establecida definitivamente mediante el decreto 10.302 del 24 de abril de 1944. La transcripción final estuvo a cargo de Luis Lareta, respetando los acuerdos oficiales alcanzados en 1928.

Actualmente, el himno completo dura aproximadamente entre tres minutos y medio y cuatro minutos, aunque en eventos deportivos internacionales suele utilizarse una versión instrumental abreviada cercana al minuto de duración.

Las polémicas modernas del Himno Nacional Argentino

A lo largo de los años, el Himno Nacional Argentino también protagonizó distintas controversias culturales y políticas. Una de las más recordadas ocurrió en 1990, cuando Charly García lanzó una versión rockera en su disco “Filosofía barata y zapatos de goma”.

La reinterpretación fue acusada por algunos sectores de “ofender los símbolos patrios” y generó debates públicos e incluso presentaciones judiciales. Finalmente, la Justicia autorizó la difusión de la canción y con el tiempo terminó convirtiéndose en una de las versiones más populares y recordadas del himno argentino contemporáneo.

La clásica versión de Charly García, el primero que logró sacarla de su formato original y aplicarla a un género actual ✅​✅​✅​👇:

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El Himno Nacional Argentino, un símbolo atravesado por la historia

Más de dos siglos después de su creación, el Himno Nacional Argentino sigue funcionando como una síntesis de la historia política y cultural del país. Nació en medio de guerras independentistas, atravesó reformas diplomáticas, cambios musicales, disputas ideológicas y reinterpretaciones artísticas, pero mantuvo intacto su lugar como uno de los principales símbolos nacionales argentinos.

Himno Nacional Argentino: La versión oficial vigente

Letra: Vicente López y Planes

Letra: Vicente López y Planes

Música: Blas Parera

Adaptación musical: Juan Pedro Esnaola

¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:

¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!

Oíd el ruido de rotas cadenas;

ved en trono a la noble igualdad.

¡Ya su trono dignísimo abrieron

las Provincias Unidas del Sud!

Y los libres del mundo responden:

¡al gran pueblo argentino, salud!

Y los libres del mundo responden:

¡al gran pueblo argentino, salud!

Sean eternos los laureles

que supimos conseguir.

Coronados de gloria vivamos,

¡o juremos con gloria morir!

Coronados de gloria vivamos,

¡o juremos con gloria morir!

Por qué el Himno Nacional Argentino hoy es mucho más corto que el original

Aunque millones de argentinos lo cantan cada año en escuelas, actos y partidos de fútbol, la versión actual del Himno Nacional Argentino representa apenas una pequeña parte de la obra original creada en 1813.

La canción patria que hoy se interpreta oficialmente fue recortada hace más de un siglo. El cambio quedó establecido el 30 de marzo de 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, cuando un decreto nacional dispuso que en actos oficiales, colegios y ceremonias públicas solamente debían cantarse determinadas partes del himno.

Desde entonces, la versión oficial del Himno Nacional Argentino quedó reducida únicamente a: A) la primera cuarteta; B) la última cuarteta; C) el coro final.

Por esa razón, el himno actual dura apenas entre tres y cuatro minutos, mientras que la versión original aprobada por la Asamblea del Año XIII podía extenderse cerca de 20 minutos dependiendo de la interpretación musical.

Un himno cargado de guerra, revolución y ataques a España

La versión original del Himno Nacional Argentino era muchísimo más extensa y tenía un tono profundamente revolucionario, independentista y antiespañol, acorde al clima político y militar de comienzos del siglo XIX.

En sus estrofas aparecían referencias directas a: A) las guerras de independencia; B) batallas históricas como San Lorenzo, Suipacha, Salta y Tucumán; C) ciudades latinoamericanas como Quito, Caracas, La Paz, Potosí y Cochabamba; D) llamados explícitos a enfrentar al “tirano español”.

Con el correr de los años, y especialmente por razones diplomáticas vinculadas al acercamiento político con España y Europa, gran parte de esas estrofas fueron eliminadas oficialmente. El objetivo era suavizar el contenido bélico y evitar frases consideradas ofensivas para otros países.

A más de dos siglos de su creación, el Himno Nacional Argentino continúa siendo uno de los símbolos patrios más importantes del país, aunque la enorme mayoría de los argentinos solo conoce una pequeña parte de la versión original escrita por Vicente López y Planes y musicalizada por Blas Parera.