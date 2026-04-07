Vacunación antigripal 2026 en la Provincia de Buenos Aires —y por extensión en Morón— comenzó de manera escalonada durante marzo y atraviesa actualmente su etapa de mayor cobertura. Con la llegada progresiva de las bajas temperaturas, el sistema de salud intensifica la inmunización de los grupos de riesgo para prevenir complicaciones graves asociadas al virus de la influenza.

El operativo sanitario se despliega con una red territorial amplia que busca garantizar el acceso cercano y gratuito a la vacuna.

La Vacunación antigripal 2026 es recomendable en adultos mayores, pacientes con problemas respiratorios y cardíacos

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Dónde vacunarse en Morón: red completa de centros

El Municipio de Morón dispone de múltiples puntos de vacunación distribuidos estratégicamente:

Vacunatorio Central

A) Boatti 3 (Morón centro).

Hospitales

A) Hospital Municipal “Ostaciana B. de Lavignolle” (Monte 848, Morón); B) Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Luis Güemes” (Rivadavia 15000, Haedo); C) Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas” (Illia y Marconi, El Palomar).

Centros de Atención Primaria (CAPS)

A) CAPS “Dr. René Favaloro” (Figueroa Alcorta y Granada, Castelar Sur); B) CAPS “Jorge Luis Salinas” (Pergamino 1869, Castelar Norte); C) CAPS “Malvinas Argentinas” (Namucurá y Marconi, El Palomar); D) CAPS “Azucena Villaflor” (Vinara 2237, Morón Sur); E) CAPS “D’Agnillo” (Pellegrini entre Rawson y Constitución, Haedo).

Todos listos para la vacunación antigripal 2026

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Vacunacion antigripal 2026: Días y horarios de atención

En términos generales, los vacunatorios funcionan de lunes a viernes entre las 8:00 y las 14:00 o 15:00 horas, dependiendo de cada establecimiento.

Desde el área de salud recomiendan consultar previamente en el centro más cercano, ya que algunos puntos trabajan con demanda espontánea y otros pueden organizar turnos según la cantidad de dosis disponibles y la afluencia de vecinos.

Quiénes deben vacunarse: grupos prioritarios

La vacuna antigripal es gratuita y obligatoria para los grupos considerados de riesgo. En la mayoría de los casos, no se requiere orden médica, salvo situaciones particulares.

Los grupos alcanzados son: A) personal de salud (etapa inicial ya cubierta, pero continúa disponible); B) mayores de 65 años (sin necesidad de orden); C) personas gestantes en cualquier trimestre; D) puérperas hasta 10 días posteriores al parto (si no fueron vacunadas durante el embarazo); E) niños y niñas de 6 a 24 meses (con esquema de dos dosis si es la primera aplicación); F) personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo, como diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias u obesidad mórbida (en estos casos puede solicitarse certificación médica).

Un dato clave: se puede aplicar junto a otras vacunas

Uno de los puntos destacados de la campaña es que la vacuna antigripal puede administrarse junto con otras inmunizaciones, incluida la dosis de refuerzo contra COVID-19 o cualquier vacuna del Calendario Nacional, sin necesidad de esperar intervalos.

Objetivo sanitario: anticiparse al invierno

El eje de la campaña es claro: reducir complicaciones, internaciones y muertes vinculadas al virus de la influenza, especialmente en los sectores más vulnerables.

Las autoridades sanitarias apuntan a alcanzar altos niveles de cobertura antes de los meses más fríos, que suelen registrar los picos de circulación viral entre mayo y junio, momento en el que aumentan las consultas e internaciones por enfermedades respiratorias.

En ese contexto, el mensaje es directo: la vacunación oportuna es la principal herramienta de prevención y está disponible en todo el distrito sin costo para quienes la necesitan.

La Vacunación Antigripal 2026 ya se lanzó en Morón, es gratis y podés asistir a los centros de salud que acá te indicamos

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Dónde vacunarse en Morón (guía rápida para el vecino)

Listado completo

Lugar Dirección Tel Vacunatorio Central (Morón) Boatti 3 4483-2129 Hospital Lavignolle (Morón) Monte 848 4133-4100 Hospital Güemes (Haedo) Rivadavia 15000 — Hospital Posadas (El Palomar) Illia y Marconi 4469-9200 CAPS Favaloro (Castelar Sur) F. Alcorta y Granada 4627-7873 CAPS Salinas (Castelar Norte) Pergamino 1869 6078-8009 CAPS Malvinas (El Palomar) Namucurá y Marconi 4656-9488 CAPS Villaflor (Morón Sur) Vinara 2237 4690-1475 CAPS D’Agnillo (Haedo) Pellegrini y Rawson —

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