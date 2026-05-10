Ricardo Núñez fue desarmado por orden judicial en el marco de una causa por violencia de género, aunque continúa al frente del Comando de Patrullas Morón y sigue desempeñando funciones dentro del distrito.

La medida contra Ricardo Núñez surge de una providencia emitida por la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Rodríguez, con intervención del Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, en una causa caratulada como “Infracción Ley 12.569”, normativa vinculada a violencia familiar en la provincia de Buenos Aires.

El documento oficial, fechado el lunes 4 de mayo de 2026, solicita al jefe de la Estación Departamental de Policía de Seguridad Morón que se proceda al “desarme de armamento provisto del causante”, en referencia al comisario Ricardo Núñez, identificado además como titular del Comando de Patrullas Morón.

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Qué es el Comando de Patrullas Morón

El Comando de Patrullas Morón es una de las estructuras operativas más importantes de la Policía Bonaerense dentro del distrito. Tiene a su cargo la coordinación de móviles policiales, patrulleros y efectivos que recorren las calles de Morón para responder emergencias, llamados al 911 y operativos de prevención del delito.

En la práctica, el Comando de Patrullas Morón se ocupa de: A) responder llamados al 911; B) enviar móviles a robos, conflictos o emergencias; C) realizar recorridas preventivas; D) reforzar operativos de seguridad; E) coordinar presencia policial en barrios y zonas calientes del delito.

Además, el área tiene intervención operativa en distintas localidades del distrito, entre ellas: A) Morón centro; B) Castelar norte y sur; C) Haedo; D) El Palomar; E) Villa Sarmiento.

Por ese motivo, el cargo que ocupa Ricardo Núñez es considerado uno de los puestos policiales con mayor poder operativo dentro del municipio.

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Las comisarías que integran la estructura policial de Morón

El partido de Morón cuenta con siete comisarías territoriales distribuidas en distintas localidades del distrito. Todas trabajan articuladamente con el Comando de Patrullas Morón, actualmente encabezado por el comisario Ricardo Núñez.

Dependencia Jurisdicción 1) Comisaría 1ª Morón centro 2) Comisaría 2ª Haedo 3) Comisaría 3ª Castelar sur 4) Comisaría 4ª Gervasio Pavón 5) Comisaría 5ª Villa Sarmiento 6) Comisaría 6ª El Palomar 7) Comisaría 7ª Castelar norte

El despliegue territorial de estas dependencias se complementa con el trabajo operativo del Comando de Patrullas Morón, encargado de coordinar patrulleros y móviles policiales en distintos puntos del distrito.

La estructura policial local forma parte de la órbita de la Policía Bonaerense y trabaja en articulación con el sistema 911, operativos preventivos y tareas de seguridad urbana en todo el partido de Morón.

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La paradoja policial alrededor de Ricardo Núñez

La situación expone una escena inédita dentro de la estructura de seguridad local: la Justicia ordenó el retiro preventivo del arma de fuego del mismo funcionario que tiene bajo su órbita a las patrullas policiales del distrito.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la denuncia contra Ricardo Núñez menciona episodios de violencia y situaciones de intimidación. Hasta el momento, sin embargo, no trascendieron públicamente resoluciones de apartamiento funcional ni desplazamientos internos dentro de la fuerza. Tampoco hubo comunicaciones oficiales del Ministerio de Seguridad Bonaerense ni del gobierno del intendente Lucas Ghi sobre la continuidad de Ricardo Núñez en funciones.

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Quién es Ricardo Núñez

El comisario Ricardo Núñez había sido designado al frente del Comando de Patrullas Morón a comienzos de marzo de 2026, en el marco de una serie de cambios internos dispuestos por la cúpula policial bonaerense.

Según se informó oficialmente en aquel momento, Ricardo Núñez asumió el cargo luego de desempeñarse como titular de la comisaría 7ª de Morón y fue seleccionado por su antigüedad dentro del distrito, donde acumulaba seis años de rango como comisario.

Antes de eso, Ricardo Núñez había estado al frente de la comisaría 1ª de General Rodríguez y previamente desarrolló funciones en distintas dependencias de Morón, Hurlingham y Merlo.

De acuerdo a publicaciones institucionales y registros policiales, Ricardo Núñez egresó de la Escuela de Policía en el año 2000 y entre 2006 y 2019 integró la Dirección de Seguridad Halcón, una de las áreas tácticas más importantes de la Policía Bonaerense.

La trayectoria de Ricardo Núñez también incluyó pasos por la comisaría 6ª de El Palomar, las seccionales 1ª y 2ª de Morón, la comisaría 6ª de Merlo en Mariano Acosta y la seccional 3ª de Hurlingham, ubicada en William Morris.

La llegada de Ricardo Núñez al Comando de Patrullas se produjo tras el ascenso de Mauro Vizgarra, quien dejó el puesto luego de ser promovido a comisario inspector.

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Qué pidió la Justicia en la causa contra Ricardo Núñez

La providencia administrativa solicita además el envío de distintos documentos vinculados al efectivo policial: A) copia de declaración jurada de armamento; B) copia del libro de guardia y presentismo correspondiente al 2 de mayo de 2026; C) concepto funcional y privado del comisario involucrado.

En el expediente también aparece mencionada la sigla “AGAI”, en referencia al área de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, organismo que interviene en investigaciones administrativas y disciplinarias sobre integrantes de la fuerza.

La orden vinculada a Ricardo Núñez lleva la firma digital de Adriana Elizabeth Luna, subcomisaria de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Rodríguez.

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Qué establece la Ley 12.569 y el protocolo 581/21

La causa contra Ricardo Núñez fue encuadrada bajo la Ley 12.569, la legislación bonaerense sobre violencia familiar y de género.

La norma habilita a la Justicia a dictar medidas preventivas urgentes cuando existen denuncias por violencia, especialmente en casos donde el denunciado pertenece a fuerzas de seguridad y posee acceso a armas de fuego.

En ese contexto también se aplica el protocolo bonaerense 581/21, que prevé medidas preventivas para integrantes de fuerzas de seguridad denunciados por violencia de género, incluyendo el retiro preventivo del arma reglamentaria mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

Hasta el momento no trascendieron detalles públicos de la denuncia original ni eventuales resoluciones posteriores del expediente que involucra a Ricardo Núñez.

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