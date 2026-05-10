Luisa Lallana, la anarquista de 18 años asesinada en Rosario en 1928

Luisa Lallana salió de su casa cuando todavía era de noche sobre Rosario. El frío del puerto atravesaba las calles vacías mientras la joven militante avanzaba con folletos escondidos bajo el abrigo. Tenía apenas 18 años y sabía que aquella mañana del 8 de mayo de 1928 podía terminar mal.

La foto original de Luisa Lallana a sus 18 años en el jardín de su casa sin saber que en meses recibiría un balazo por un matón sindical

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

En aquellos años, apoyar una huelga obrera en Rosario implicaba enfrentarse a rompehuelgas, policías y grupos parapoliciales vinculados a la ultraderecha. La ciudad vivía atravesada por conflictos sindicales permanentes, especialmente alrededor del puerto, donde miles de trabajadores sostenían una de las estructuras obreras más importantes de Argentina.

La historia de Luisa Lallana quedó marcada para siempre dentro del movimiento obrero argentino. El asesinato de Luisa Lallana no solo provocó indignación en toda la ciudad, sino que además desencadenó una huelga general histórica y convirtió a la joven anarquista en símbolo de resistencia obrera.

La joven obrera que militaba en el puerto rosarino

Durante décadas, gran parte de la historia de Luisa Lallana sobrevivió en publicaciones obreras y relatos vinculados al anarquismo argentino. Sin embargo, investigaciones históricas más recientes permitieron reconstruir nuevos datos sobre la vida de la joven asesinada en Rosario.

Según distintos trabajos publicados en la ciudad: A) trabajaba como “bolsera”, cosiendo bolsas de arpillera para cereal; B) realizaba tareas en el establecimiento industrial Mancini; C) estaba vinculada a la FORA; D) vivía en la zona de Mataderos, actual barrio Tablada; E) su hermano Bernardo Lallana era estibador; F) participaba del Comité de Mujeres de Portuarios.

También se reconstruyó que el velatorio de Luisa Lallana el que se realizó en Cerillo 158 bis, mientras distintas crónicas obreras aseguraban que más de 10 mil trabajadores acompañaron el funeral por las calles rosarinas.

Uno de los documentos históricos más importantes es una fotografía publicada por el periódico anarquista La Protesta el 28 de mayo de 1928, apenas semanas después del crimen. La imagen terminó convirtiéndose en uno de los pocos registros fotográficos conocidos de Luisa Lallana.

La publicación de la protesta con Luisa Lallana en la portada

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La Rosario obrera donde militar podía costar la vida

Las publicaciones obreras y libertarias de la época ubican a Luisa Lallana dentro del ambiente anarquista rosarino vinculado al movimiento sindical portuario. En aquellos años, gran parte del anarquismo argentino no funcionaba mediante partidos políticos tradicionales, sino a través de sociedades obreras, agrupaciones sindicales, bibliotecas populares y periódicos militantes.

Aunque existen pocos registros personales sobre la vida privada de Luisa Lallana, distintas reconstrucciones históricas coinciden en que participaba activamente de la agitación obrera en una Rosario atravesada por huelgas, persecuciones y violencia política.

En la ciudad operaban grupos parapoliciales como la Liga Patriótica Argentina, organización nacionalista y antianarquista creada después de la Semana Trágica. Sus integrantes actuaban contra sindicalistas, inmigrantes y militantes obreros, muchas veces con tolerancia estatal.

La violencia obrera que precedió al crimen de Luisa Lallana

Antes del asesinato de Luisa Lallana, Argentina ya atravesaba una larga secuencia de huelgas, represiones y matanzas obreras. Entre 1919 y 1928, distintos conflictos sindicales terminaron con cientos y hasta miles de trabajadores asesinados en diferentes puntos del país.

Las grandes represiones obreras antes del crimen de Luisa Lallana

Antes del asesinato de Luisa Lallana, Argentina ya atravesaba una larga secuencia de huelgas, represiones y matanzas obreras. Entre 1919 y 1928, distintos conflictos sindicales terminaron con cientos y hasta miles de trabajadores asesinados en diferentes puntos del país. Guste o no, durante este lapso gobernó la Unión Cívica Radical de la mano de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y Marcelo T. de Alvear (1922 – 1920) e Hipólito Yrigoyen (1922 – 1928), mandato interrumpido por el primer golpe de estado cometido por José Félix Uriburu.

Caso Qué ocurrió 1) Semana Trágica (1919) En Buenos Aires, una huelga metalúrgica terminó en una represión masiva con cientos de muertos tras la intervención de la Policía, el Ejército y grupos parapoliciales vinculados a la Liga Patriótica Argentina. 2) Patagonia Rebelde (1920-1922) En Santa Cruz, el Ejército Argentino fusiló entre 1000 y 1500 peones rurales ligados al anarcosindicalismo y a la FORA luego de una serie de huelgas obreras. 3) La Forestal (década de 1920) La empresa británica La Forestal reprimió huelgas obreras junto a policías y grupos armados en el norte de Santa Fe. Distintas reconstrucciones históricas hablan de alrededor de 600 muertos. 4) Luisa Lallana (1928) En Rosario, Luisa Lallana fue asesinada durante una huelga portuaria en medio de enfrentamientos entre obreros, rompehuelgas y fuerzas represivas.

Todos estos episodios ocurrieron dentro de una misma etapa histórica marcada por la persecución al movimiento obrero, especialmente contra anarquistas, sindicalistas y trabajadores organizados. Las represiones incluían asesinatos, deportaciones, torturas, clausura de periódicos e infiltración policial.

La muerte de Luisa Lallana apareció como uno de los últimos grandes símbolos de aquella violencia antisindical que atravesó a la Argentina de principios del siglo XX, pocos años antes del golpe militar de 1930 y el comienzo de la llamada Década Infame.

Una Infografía especial para esta nota realizada en exclusiva para Diario Anticipos por FX 5G

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La huelga portuaria que terminó en tragedia

Días antes del crimen de Luisa Lallana, los trabajadores de la Sociedad de Estibadores habían iniciado una huelga tras más de cinco años sin mejoras salariales. Las patronales intentaban quebrar el conflicto incorporando rompehuelgas conocidos popularmente como “carneros”.

Muchos de esos hombres eran trasladados desde otras ciudades para reemplazar a los obreros en conflicto y entraban a trabajar bajo custodia policial. En Rosario, las organizaciones sindicales denunciaban además una fuerte cercanía entre empresarios, sectores políticos y fuerzas de seguridad encabezadas por Juan Cepeda.

En ese clima de máxima tensión social, Luisa Lallana y su compañera Rosa Valdez llegaron aquella madrugada hasta la esquina de Belgrano y 27 de Febrero, cerca del puerto rosarino. Llevaban panfletos y buscaban convencer a los trabajadores de apoyar la huelga.

Una barricada en las cercanías de los Talleres Vasena para resistir la represión policial

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El disparo que paralizó Rosario

Cuando el tranvía llegó hasta la zona portuaria, comenzaron a bajar los rompehuelgas. Luisa Lallana avanzó rápidamente entre la multitud repartiendo folletos mientras intentaba hablar con quienes ingresaban a trabajar.

Los relatos históricos sostienen que la situación se volvió violenta en cuestión de segundos. Hubo insultos, empujones y golpes. En medio del tumulto apareció un rompehuelgas identificado como Juan Romero, señalado posteriormente como el autor material del crimen.

Sin embargo, investigaciones históricas posteriores también comenzaron a señalar a Tiberio Podestá como presunto instigador del asesinato y vinculado a la Liga Patriótica Argentina.

Según distintas reconstrucciones, el ataque ocurrió en inmediaciones del actual cruce de 27 de Febrero y Circunvalación, uno de los accesos estratégicos al puerto rosarino de la época.

Según las reconstrucciones publicadas por medios obreros, Juan Romero observó cómo Luisa Lallana seguía resistiendo las agresiones sin retroceder. Entonces sacó un revólver y disparó.

La bala impactó en la frente de Luisa Lallana.

La joven cayó sobre el barro del puerto mientras los panfletos quedaban esparcidos entre las vías del tranvía y los pies de la multitud. Tenía apenas 18 años.

La Forestal, una de las empresas que también inició una matanza

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La huelga general que explotó tras el crimen

El asesinato de Luisa Lallana provocó una reacción inmediata dentro del movimiento obrero de Rosario. Las organizaciones sindicales y publicaciones libertarias comenzaron rápidamente a denunciar el crimen y apuntaron contra la protección policial a los rompehuelgas que intentaban quebrar la protesta portuaria.

Para amplios sectores obreros, el asesinato de Luisa Lallana representaba mucho más que un hecho aislado: era la demostración de una estructura donde empresarios, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales actuaban contra las huelgas.

Tras conocerse la muerte de la joven militante anarquista, comenzaron las convocatorias a medidas de fuerza y movilizaciones en distintos sectores de Rosario. Trabajadores portuarios, agrupaciones sindicales y militantes anarquistas impulsaron protestas que derivaron en una huelga general de enorme impacto para la ciudad.

Las publicaciones obreras denunciaban: A) el asesinato de Luisa Lallana; B) la presencia de rompehuelgas protegidos por la Policía; C) la represión sobre trabajadores portuarios; D) la cercanía entre empresarios y fuerzas de seguridad.

En distintos puntos de Rosario comenzaron a paralizarse actividades mientras columnas obreras recorrían las calles reclamando justicia por Luisa Lallana.

El día que los trabajadores hablaron, en muchos casos fueron aporreados, detenidos, torturados, fusilados, tirados al mar o enterrados en fosas comunes. Eso fue La Patagonia Rebelde.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El funeral que se convirtió en una movilización obrera

El entierro de Luisa Lallana terminó transformándose en una gigantesca manifestación obrera. Miles de trabajadores, militantes sindicales, anarquistas y vecinos acompañaron el cortejo fúnebre en medio de un clima de máxima tensión con la Policía.

Las crónicas de la época describen banderas negras, columnas obreras y calles completamente colmadas alrededor del féretro de la joven asesinada. Para muchos trabajadores rosarinos, Luisa Lallana ya se había convertido en símbolo de resistencia contra la violencia patronal y parapolicial.

Los periódicos libertarios utilizaron el funeral para denunciar públicamente el accionar de la Liga Patriótica Argentina, los rompehuelgas y la represión policial vinculada a los conflictos obreros del puerto.

La marca que debía servir para no olvidarla nunca

Distintos relatos históricos y publicaciones militantes sostienen que, tras el crimen, Juan Romero fue detenido y enviado a prisión. Allí habría sido reconocido por otros presos que repudiaban el asesinato de Luisa Lallana. Según esa reconstrucción, varios internos lo golpearon y le realizaron una marca en el rostro utilizando una cuchara afilada.

La frase quedó ligada para siempre a la historia de Luisa Lallana: “aquella cicatriz debía servirle para no olvidarla nunca”, como en Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó