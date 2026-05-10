Ángela Leiva cantó "Highway to Hell" de AC/DC y sorprendió a todos

Ángela Leiva, la cantante tropical, sorprendió con una poderosa versión del clásico de AC/DC y volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las artistas más populares y convocantes de la música argentina.

Bastaron apenas unos segundos de «Highway to Hell» para que las redes sociales explotaran. La reacción fue inmediata: aplausos, críticas, memes y miles de comentarios cruzados. La escena tenía algo improbable: una cantante tropical interpretando uno de los himnos más salvajes de AC/DC frente a millones de personas.

Acá te dejamos la versión de “Highway to Hell” de AC/DC por Angela Leiva ✅​✅​✅​👇:

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Escuchála como canta “Highway to Hell” de AC/DC. Sí, se trata de Ángela Leiva. La cantante de cumbia que pasó de un concurso de TV a convertirse en una de las artistas más populares del país.

La interpretación que se volvió viral ocurrió durante una visita de Ángela Leiva al programa “Perros de la Calle”, conducido por Andy Kusnetzoff en Urbana Play. Allí, mientras sonaba la pista del histórico tema de AC/DC, Ángela Leiva improvisó una potente versión en vivo que sorprendió incluso a fanáticos del rock.

Y lo que hubiera parecido un momento más de la radio en streaming terminó convirtiéndose en una inesperada batalla cultural entre rockeros y fanáticos de la cumbia.

Ángela Leiva se transformó en una de las voces femeninas más reconocidas de la música tropical argentina tras un ascenso meteórico que comenzó en la televisión y terminó consolidándola en escenarios de todo el país y América Latina.

Nacida el 11 de septiembre de 1988 en la ciudad bonaerense de Tandil, Ángela Leiva alcanzó la fama en 2008 luego de ganar el concurso “Pasión Canta”, impulsado por el histórico programa “Pasión de Sábado”. Desde entonces, la carrera de Ángela Leiva no dejó de crecer dentro de la cumbia romántica.

Antes de convertirse en una figura nacional, Ángela Leiva atravesó una infancia y adolescencia marcada por dificultades económicas. En distintas entrevistas, contó que trabajó junto a su familia y que la música aparecía entonces como un sueño muy lejano. Aquella historia personal terminó convirtiéndose en parte central de la identidad artística de Ángela Leiva y de la conexión emocional que mantiene con su público.

Con un estilo marcado por letras sentimentales, baladas tropicales y una fuerte presencia escénica, Ángela Leiva logró construir una base de seguidores que la convirtió en una de las figuras más convocantes del género. Canciones como “Amiga traidora”, “Llamadas extrañas”, “Lo que me hizo usted” y “Karma” fueron claves en su crecimiento artístico.

El tema “Amiga traidora” fue la explosión de Angela Leiva en el mundo tropical. Apareció en el primer disco lanzado en 2009.

Acá te dejamos la versión de Amiga Traidora, un excelente tema con aire a Café Humedad, muy bien grabado y producido el clip ✅​✅​✅​👇:

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El fenómeno de Ángela Leiva trascendió la música tropical. Participó en distintos programas de televisión, entre ellos “Cantando 2020”, donde amplió su popularidad fuera del circuito de la cumbia.

Además, dio el salto a la actuación con participaciones en ficciones argentinas como “La 1-5/18”, emitida por El Trece, mostrando un perfil artístico más amplio que el puramente musical.

Durante los últimos años, también consiguió reconocimiento dentro de la industria musical argentina. Ángela Leiva obtuvo premios y nominaciones importantes, incluyendo distinciones en los Premios Gardel, uno de los máximos reconocimientos de la música nacional.

El crecimiento artístico también la llevó a realizar giras internacionales y colaboraciones con otros referentes de la música popular argentina y latinoamericana, consolidando una carrera que comenzó humildemente en un concurso televisivo y terminó posicionando a Ángela Leiva entre las figuras más fuertes de la cumbia actual.

Actualmente, Ángela Leiva mantiene una fuerte presencia en plataformas digitales, millones de reproducciones en redes sociales y una agenda constante de shows en Argentina y distintos países de América Latina.

Fanáticos de la cumbia y el rock se cruzaron por el video viral de Ángela Leiva Anticipos Facebook

Mientras algunos celebraban la interpretación, otros defendían a AC/DC como si se tratara de una frontera sagrada del rock.

El video de Ángela Leiva cantando “Highway to Hell” de AC/DC explotó en redes sociales y generó una verdadera grieta entre fanáticos de la cumbia y seguidores del rock clásico. Mientras algunos usuarios quedaron sorprendidos por la potencia vocal de la cantante, otros criticaron duramente que una artista tropical interpretara uno de los temas más emblemáticos de la histórica banda australiana.

Entre los comentarios positivos aparecieron mensajes cargados de sorpresa y admiración. “¡Fuááááh…! ¡Tremenda!”, escribió Viejo Murciélago, mientras que Kennedy Beatriz resumió: “Es una genia”. También hubo usuarios que destacaron directamente la capacidad vocal de Ángela Leiva para otros géneros musicales. “El rock te espera”, comentó Ignacio Siri, y Jose Luis Tecera aseguró: “Yo no escucho cumbia, pero si hacés rock o heavy pago lo que sea para verte”. En la misma línea, Oscar Sánchez ironizó: “Puede suplantar al cantante de AC/DC cuando la banda lo necesite”.

Acá te dejamos la versión original de “Highway to Hell” de AC/DC cantado por Bon Scott que murió de sobredosis el 19 de febrero de 1980 en Londres, a los 33 años. ✅​✅​✅​👇:

Otros usuarios destacaron la naturalidad con la que la cantante enfrentó un tema en inglés. “No sé qué dijo pero suena igual”, escribió Keo Ezequiel, mientras que Mario Fernandez Eilull opinó: “Excelente, en el tono correcto. La fonética y la no literalidad es obvia, no es su idioma”. También aparecieron mensajes celebrando la potencia de la interpretación. “Excelente. Aplausos de pie”, comentó Susana Hache, mientras que Pablo Ayala publicó: “Dios, qué grosa”.

La mezcla entre cumbia y rock también despertó comentarios ambiguos o irónicos. “Por más que la vista se vista de seda, cumbia queda”, escribió Felipe Asmodeo, mientras que Roberto Granata lanzó una frase que terminó viralizándose entre los seguidores de la cantante: “¿Y para qué canta cumbia? ¡Qué desperdicio!”. Otro de los comentarios más compartidos fue el de Ri Char: “Recital de cumbia y de repente este minón empieza con este tema. Me muero”.

Pero no faltaron las críticas más duras. “Dejen de cagar el rock”, escribió Mario Marcelo Navarro, mientras que David Rivera publicó: “No arruines este tema, seguí con la cumbia”. En la misma línea, Ignacio Gonzalez pidió: “Seguí cantando cumbia por favor”, y Ramon Baucero cuestionó que “los cumbieros se metan a cantar rock”. Otros usuarios directamente apuntaron contra el estilo vocal de la cantante. “Puro grito nomás”, comentó Gonzalo Pold, mientras que Emiliano Salazar escribió: “¿Por qué grita tanto siempre?”.

También hubo espacio para el humor. “Mi gato cuando pelea con el del vecino en el techo”, bromeó Ale Vergara, mientras que Nadia Nvl sorprendió con una crítica inesperada al clásico de AC/DC: “Qué canción fea”.

La discusión terminó potenciando todavía más la viralización del video de Ángela Leiva, que acumuló miles de reacciones, compartidos y comentarios en apenas pocas horas, convirtiéndose en uno de los temas musicales más debatidos del momento en redes sociales.

Acá te dejamos la versión de “Highway to Hell” de AC/DC cantada por Brian Johnson en el Estadio de River Plate en 2009 ✅​✅​✅​👇: