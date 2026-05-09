Morón empató con Los Andes en el Nuevo Francisco Urbano y firmó una tarde opaca en la fecha 13 de la Primera Nacional.El equipo dirigido por Walter Otta no encontró claridad, chocó constantemente contra el planteo visitante y terminó sellando un 0 a 0 que dejó sensaciones encontradas en el Oeste.

Acá te dejamos una síntesis de la entrevista de Diario Anticipos al Técnico Walter Otta. Qué dijo ya que Morón empató con Los Andes. Escuchálo ✅​✅​✅​👇:

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Aunque Deportivo Morón empató con Los Andes y dejó pasar la posibilidad de despegarse en la tabla, el conjunto del Oeste continuará como líder de la Zona A pase lo que pase en el resto de la fecha. A lo sumo, podrá compartir la punta con Colón de Santa Fe si el Sabalero logra ganar.

Deportivo Morón empató con Los Andes en una tarde fría y con poco público

La tarde del sábado 9 de mayo de 2026 estuvo marcada por el frío intenso y una concurrencia mucho menor a la habitual en el Nuevo Francisco Urbano. La situación económica volvió a sentirse en las tribunas y el marco terminó siendo uno de los más bajos del campeonato.

Dentro de la cancha, Deportivo Morón empató con Los Andes en un encuentro muy luchado, de escasas situaciones de gol y mucho desgaste físico. El equipo de Walter Otta intentó asumir el protagonismo desde el inicio, pero nunca consiguió imponer el ritmo que suele caracterizarlo.

La visita hizo exactamente el partido que necesitaba: cortó circuitos, demoró el juego cuando pudo y transformó el encuentro en una disputa incómoda para el Gallo.

Morón empató con Los Andes: El partido en un pantallazo en una infografía profesional de FX 5G

Morón manejó la pelota, pero no logró lastimar

En el primer tiempo, el dominio territorial fue de Morón, aunque prácticamente no logró generar peligro real. Juan Manuel Olivares estuvo bien controlado, los espacios aparecieron cerrados y las conexiones ofensivas nunca terminaron de fluir.

Si bien Deportivo Morón empató con Los Andes dejando una imagen de mayor iniciativa, le faltó agresividad en los últimos metros y potencia ofensiva para traducir el control de la pelota en situaciones claras.

Del otro lado, el conjunto de Leonardo Lemos tampoco arriesgó demasiado. Sus ataques fueron aislados y sin profundidad, aunque una salida arriesgada de Julio Salvá encendió las alarmas en el estadio y generó preocupación entre los hinchas locales.

Morón empató con Los Andes y Walter Otta dijo que falta mucho

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El segundo tiempo mostró la peor versión del Gallo

El complemento arrancó con algo más de intensidad. Por momentos parecía que Morón podía romper el cero, pero rápidamente el desarrollo cambió.

El ingreso de Facundo Villarreal le dio aire a Los Andes, que comenzó a manejar mejor la pelota y encontró espacios en el mediocampo. Durante varios minutos, el visitante mostró mayor claridad y obligó al Gallo a retroceder.

En ese tramo apareció una de las jugadas más importantes del partido: Santiago Kubiszyn salvó una pelota prácticamente sobre la línea y evitó lo que podría haber sido la derrota del líder.

Aunque Deportivo Morón empató con Los Andes y mantuvo el invicto como local, el rendimiento colectivo dejó dudas y varios futbolistas estuvieron por debajo de su nivel habitual.

Deportivo Morón empató con Los Andes y sigue arriba en la tabla

El empate dejó un sabor amargo porque el Gallo tenía la oportunidad de sacar más diferencia en la cima. Sin embargo, el punto le permite continuar como líder de la Zona A y sostener una campaña que sigue siendo positiva.

Además, Deportivo Morón empató con Los Andes ante un rival que llegaba en crecimiento y que también pelea en los puestos importantes del campeonato.

Ahora el equipo de Walter Otta tendrá otro desafío complicado: el próximo sábado 16 desde las 15 enfrentará a All Boys como visitante. El Albo necesita sumar para salir de la parte baja y promete un partido intenso en Floresta.

Morón empató con Los Andes pero sigue primero en la Tabla

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Así formaron Deportivo Morón y Los Andes

Deportivo Morón salió a la cancha con: Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Juan Manuel Olivares; Gonzalo Berterame y Franco Fagundez.

DT: Walter Otta.

Los Andes formó con: Sebastián López; Julián Rodríguez Vuotto, Brian Leizza, Daniel Franco y Peter Grance Martínez; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro y Camilo Viganoni; Matías González y Mauricio Asenjo.

DT: Leonardo Lemos.

Cambios y expulsado

En Morón ingresaron Franco Toloza, Juan Cruz Esquivel, Gastón González, Tomás Ramírez y Ezequiel Bulacio.

En la visita entraron Facundo Villarreal, Tomás Blanco, Tomás Díaz y Nazareno Fernández Colombo.

El árbitro del encuentro fue Juan Pafundi, mientras que sobre el cierre fue expulsado Tomás Blanco en Los Andes.

(Producción e Informes: Tobías Chammah)

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