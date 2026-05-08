Robo, huyó y se escondió dentro de una cucha de perro para evitar ser detenido. Antes echó al pichicho al frío de la noche sin importarle su futuro estado de salud. El insólito episodio ocurrió este jueves 8 de mayo de 2026 luego de una persecución que comenzó en Villa Devoto y terminó en La Tablada, partido de La Matanza, donde la Policía de la Ciudad logró capturar a dos delincuentes acusados de robar pertenencias de vehículos estacionados.

Acá te dejamos la secuencia del robo ✅​✅​✅​👇:

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Cómo comenzó el robo en Villa Devoto

Todo comenzó cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron un robo a un auto estacionado en la intersección de Mercedes y Asunción, en el barrio porteño de Villa Devoto. Los sospechosos se movilizaban en un Ford Fiesta azul y habían sido vistos robando objetos del interior de distintos vehículos.

A partir de las cámaras de seguridad, los agentes iniciaron un seguimiento en tiempo real. El sistema del Anillo Digital identificó el vehículo cuando circulaba por la avenida General Paz, lo que permitió desplegar un operativo cerrojo para interceptarlo.

Pero los delincuentes escaparon a toda velocidad hacia el conurbano bonaerense. El conductor ignoró las órdenes policiales y la persecución continuó varios kilómetros hasta ingresar en territorio de La Matanza.

Robo, huyó y se escondió en el patio de una vivienda

La persecución finalizó en la zona de Villa Insuperable, en La Tablada, donde los sospechosos abandonaron el automóvil y continuaron la fuga a pie.

Uno de los delincuentes, de 27 años, fue detenido rápidamente por los efectivos. El segundo implicado, de 34 años, logró ingresar al frente de una vivienda y protagonizó la escena más llamativa del operativo: se escondió tras el robo dentro de la cucha de un perro ubicada en el patio de la propiedad.

La maniobra fue descubierta gracias al aviso de una vecina, que observó movimientos extraños y alertó a la Policía. Minutos después, el sospechoso fue reducido cuando intentaba volver a escapar.

Qué encontraron dentro del vehículo

Durante la requisa del Ford Fiesta azul, los efectivos hallaron distintos elementos vinculados al robo de autos y pertenencias. Entre los objetos secuestrados había dinero en efectivo, tarjetas y llaves codificadas utilizadas para vulnerar sistemas de cierre y encendido.

Además, las autoridades confirmaron que el conductor tenía un extenso prontuario y registraba dos pedidos de captura vigentes por causas de encubrimiento agravado y robo calificado.

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La causa quedó en manos de la Justicia

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, que dispuso la detención de ambos acusados, el secuestro del vehículo utilizado durante la fuga y de todos los elementos encontrados durante el operativo.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales por la insólita secuencia del delincuente que, tras cometer un robo, huyó y se escondió dentro de una cucha de perro para evitar ser capturado.

Robo, huyó y se escondió volvió a convertirse en una frase viral tras la increíble secuencia ocurrida en La Tablada, donde uno de los delincuentes decidió meterse dentro de la cucha de un perro para escapar de la Policía. El episodio comenzó luego de un robo cometido en Villa Devoto y terminó con una persecución cinematográfica que atravesó varios kilómetros hasta el conurbano bonaerense.

La historia de robo, huyó y se escondió generó indignación en redes sociales no solo por la fuga, sino también porque el sospechoso echó al perro de su propia cucha para intentar evitar la detención. La Policía logró capturarlo gracias al aviso de una vecina, mientras que dentro del vehículo utilizado en el robo encontraron dinero, tarjetas y herramientas utilizadas para vulnerar autos estacionados.

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