Pablo Descalzo volvió a marcar diferencias con el rumbo económico y político del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto social que atraviesan miles de familias argentinas. El intendente de Ituzaingó aseguró que “la salida es con todos adentro” y reclamó recuperar el diálogo y el consenso frente a un escenario de fuerte deterioro económico y social.

Las declaraciones del jefe comunal se producen en medio de una creciente preocupación en los municipios del conurbano bonaerense por la caída del consumo, el aumento de la demanda alimentaria y el temor de trabajadores y comerciantes ante la pérdida del poder adquisitivo.

Y hoy, luego de una reunión de intendentes con la Iglesia Católica, dialogó con Diario Anticipos. El tema de reunión fue la crisis social en medio de la creciente preocupación por el avance de la emergencia alimentaria en el Gran Buenos Aires. La Conferencia Episcopal Argentina mantuvo un encuentro con jefes comunales y funcionarios bonaerenses que advirtieron que la situación social se profundizó en los últimos 60 días, con más familias endeudadas, caída del consumo y aumento de la demanda alimentaria en los barrios. El encuentro también fue leído como una nueva señal de alerta de la Iglesia frente al impacto económico del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El presidente de la Conferencia Espiscopal Argentina, Marcelo Colombo, recibió a intendentes del conurbano. (prensa episcopado)

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Pablo Descalzo volvió a advertir que “la crisis golpea todos los días”

En un mensaje con fuerte contenido político y social, Pablo Descalzo volvió a sostener que mientras “algunos eligen sembrar odio, dividir y enfrentar a los argentinos”, desde su espacio creen “en otra salida: diálogo, consenso y una Argentina productiva que vuelva a poner a la gente en el centro”.

El intendente planteó además que la crisis económica dejó de percibirse solamente en indicadores macroeconómicos y ya impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas. “La crisis golpea todos los días: familias endeudadas, miedo a perder el trabajo y una clase media al límite”, afirmó.

La referencia a la clase media no fue casual. En distintos municipios del oeste del conurbano comenzaron a multiplicarse los reclamos vinculados a despidos, caída de changas, dificultades para afrontar alquileres y un fuerte retroceso del consumo en comercios barriales.

En ese contexto, Pablo Descalzo volvió a remarcar que “no se sale rompiendo el tejido social” y sostuvo que la recuperación económica necesita reconstruir vínculos comunitarios, fortalecer instituciones y sostener espacios de contención social.

Pablo Descalzo volvió a destacar el rol de los municipios

Las declaraciones del intendente de Ituzaingó también buscaron poner en valor el trabajo que realizan los gobiernos locales frente al aumento de las necesidades sociales.

“Frente a un Gobierno nacional encerrado y sin respuestas, los municipios, las parroquias y las organizaciones sostienen lo que otros abandonan”, expresó.

En el conurbano bonaerense, muchos municipios vienen reforzando programas alimentarios, asistencia social y acompañamiento comunitario para contener el aumento de la demanda en los barrios. En paralelo, organizaciones sociales y parroquias también advierten sobre un crecimiento sostenido de familias que solicitan ayuda para cubrir necesidades básicas.

La situación económica además repercute en áreas sensibles como salud, educación y empleo informal. En distintos distritos comenzaron a registrarse mayores consultas vinculadas a endeudamiento familiar, dificultades para comprar medicamentos y problemas para afrontar tarifas y servicios.

Reclamo de diálogo y consenso

El discurso de Pablo Descalzo también mostró una búsqueda de diferenciarse de la lógica de confrontación política permanente. El intendente insistió en la necesidad de construir consensos y bajar el nivel de agresividad en el debate público.

“Mientras algunos eligen sembrar odio, dividir y enfrentar a los argentinos”, señaló, “nosotros creemos en otra salida”.

La frase aparece en un momento de fuerte polarización política nacional y en medio de debates cada vez más duros sobre el ajuste económico, el rol del Estado y las consecuencias sociales de las medidas implementadas por el Gobierno nacional.

En ese marco, Pablo Descalzo volvió a cuestionar el rumbo económico y alertó sobre el impacto que observan los municipios del conurbano en sus territorios. La caída del consumo, el cierre de pequeños comercios y el deterioro de ingresos son algunos de los puntos que aparecen con frecuencia en sus diagnósticos.

Presidente de la Conferencia Espiscopal Argentina, Marcelo Colombo, con intendentes del conurbano (prensa episcopado)

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Pablo Descalzo volvió a poner el foco en el tejido social

Uno de los conceptos centrales del mensaje de Pablo Descalzo volvió fue la defensa del “tejido social”, una idea que distintos dirigentes territoriales comenzaron a recuperar para describir la importancia de las redes comunitarias en contextos de crisis.

Para el intendente, el principal riesgo no es solamente económico sino también social. Por eso insistió en la necesidad de evitar una mayor fragmentación y reforzar los espacios colectivos que funcionan como contención frente a las dificultades diarias.

“La salida es con todos adentro, no dejando gente atrás”, concluyó.

La definición aparece además en un contexto donde los municipios del conurbano enfrentan una presión creciente por la demanda social mientras continúan las discusiones sobre recursos, coparticipación y financiamiento de políticas públicas.

En ese escenario, Pablo Descalzo volvió a instalar una mirada centrada en la comunidad, el acompañamiento social y la necesidad de sostener mecanismos de ayuda y contención en medio de la crisis económica.