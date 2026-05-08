Ian y la lucha contra el mielomeningocele: Historias del Hospital Posadas

El caso de Ian, un joven que nació con mielomeningocele, conmovió a la comunidad médica tras conocerse los resultados de su última intervención reconstructiva.

El mielomeningocele es una malformación congénita del sistema nervioso central que suele comprometer la movilidad de por vida si no se aborda con alta complejidad.

Ian nació en el Hospital Posadas con esta condición que afecta la médula espinal. Desde su llegada al mundo, el camino estuvo marcado por desafíos estructurales: además de la afección medular (mielomeningocele), el niño presentaba pie bot, una malformación que tuerce los pies hacia adentro y hacia abajo, impidiendo cualquier posibilidad de bipedestación.

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Una lucha que comenzó a los 3 días de vida

El tratamiento del mielomeningocele requiere una respuesta inmediata. A los tres días de nacer, Ian fue operado para cerrar la apertura en su columna y proteger su médula expuesta. Aquella fue solo la primera de una serie de intervenciones que buscaron estabilizar su salud y minimizar las secuelas neurológicas típicas de esta patología.

Leticia, su madre, se convirtió en su sombra en cada pasillo del hospital. Durante años debido a la mielomeningocele, Ian fue sometido a tratamientos con yesos correctivos para intentar enderezar sus pies, pero la complejidad de su cuadro motor exigía un paso más audaz. La cirugía definitiva, la que realmente cambió el curso de su historia, llegó recién a los 11 años.

Traumatología Pediátrica: la clave de la movilidad

El equipo de Traumatología Pediátrica del Hospital Posadas asumió el reto de intervenir quirúrgicamente los pies de Ian. El objetivo era permitirle apoyar la planta del pie de forma plana, algo que el mielomeningocele y el pie bot le habían negado desde el nacimiento. El éxito de la operación superó incluso las expectativas familiares.

«Verlo caminar para mí es un logro inmenso. No creí que fuera posible», confesó Leticia tras observar a su hijo desplazarse por sus propios medios. Este avance no solo es físico, sino profundamente psicológico y social. El acceso a una cirugía de este nivel de especialización en el ámbito público es un testimonio de la capacidad técnica de los profesionales argentinos.

La vida después del diagnóstico: jugar a la pelota

Hoy, a los 13 años, Ian ha logrado lo que para muchos es cotidiano pero para él fue una conquista épica. Asiste a la escuela con regularidad, comparte espacios con otros chicos de su edad y, en un acto que simboliza su victoria sobre el mielomeningocele, juega a la pelota con sus amigos.

Si bien el tratamiento contra el mielomeningocele continúa y requiere controles periódicos para monitorear su evolución, Ian ha dejado de ser un paciente definido por su limitación para ser un adolescente con proyectos. Su historia demuestra que la integración social de los niños con discapacidades motoras es posible cuando el sistema de salud responde con recursos y empatía.

Qué es el mielomeningocele y por qué afecta la movilidad

Para entender el caso de Ian, es necesario comprender la complejidad del mielomeningocele. Se trata de un tipo de espina bífida donde la columna vertebral y el conducto raquídeo no se cierran antes del nacimiento. Esto provoca que la médula espinal y las membranas que la recubren protruyan por la espalda del bebé.

Las consecuencias de la mielomeningocele pueden incluir:

Debilidad o parálisis en las piernas.

Problemas de control de esfínteres.

Malformaciones ortopédicas como el pie bot o la escoliosis.

Acumulación de líquido en el cerebro (hidrocefalia).

El caso de Ian es revelador porque demuestra que, aunque el daño neurológico del mielomeningocele sea persistente, las cirugías ortopédicas pueden compensar las fallas musculares y permitir la marcha. La detección prenatal y el consumo de ácido fólico antes del embarazo son claves preventivas que la medicina actual promueve para reducir la incidencia de estos casos.

El Hospital Posadas como centro de referencia nacional

La historia de Ian y el mielomeningocele se construyó paso a paso en cada consulta y pasillo del Hospital Posadas. Este centro de salud, ubicado en el oeste bonaerense, atiende casos de alta complejidad de todo el país, consolidándose como un pilar en el tratamiento de patologías congénitas.

El abordaje del mielomeningocele en esta institución es interdisciplinario: participan neurocirujanos, traumatólogos, urólogos, kinesiólogos y psicólogos. Este modelo de atención integral es lo que permitió que Ian no solo sobreviviera a sus primeras operaciones, sino que trece años después pudiera alcanzar una calidad de vida envidiable.

Datos clave sobre el tratamiento de Ian:

Primera cirugía: A los 3 días de vida (cierre de columna).

A los 3 días de vida (cierre de columna). Patologías tratadas: Mielomeningocele y pie bot congénito.

Mielomeningocele y pie bot congénito. Cirugía de éxito: Realizada a los 11 años por Traumatología Pediátrica.

Realizada a los 11 años por Traumatología Pediátrica. Estado actual: Camina de forma independiente y realiza actividades deportivas.

La conquista de Ian y su mamá frente al mielomeningocele es un recordatorio de que en salud, «imposible» es solo una palabra que espera ser desafiada por la ciencia y la voluntad. En un rincón del conurbano, un niño de 13 años hoy corre detrás de una pelota, dejando atrás las sombras de un diagnóstico que amenazaba con dejarlo inmóvil.

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