Shopping Fest: 3 días de superdescuentos en más de 65 centros comerciales

El sector comercial busca dar un giro drástico a la tendencia negativa del consumo interno con una apuesta sin precedentes. El Shopping Fest 2026 debuta en Argentina como una respuesta directa a la fuerte caída de ventas y al avance del comercio electrónico, reuniendo a más de 65 centros comerciales de todo el país.

Por primera vez, los shoppings coordinan una acción masiva que combina promociones bancarias, cuotas y entretenimiento gratuito para recuperar el flujo de visitantes bajo el nombre de Shopping Fest.

En un contexto de poder adquisitivo afectado, los consumidores han postergado compras de indumentaria y tecnología, esperando oportunidades reales de financiamiento. De esta forma, en el Shopping Fest, el consumidor podrá acceder a beneficios acumulables y experiencias presenciales que el canal digital no ofrece, como el asesoramiento personalizado y la prueba directa de productos antes de pagar.

La iniciativa Shopping Fest, que se desarrollará durante este viernes, sábado y domingo, busca rescatar el «disfrute» asociado al paseo de compras. Bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona”, la CASC pretende demostrar que el valor de estos espacios trasciende la mera transacción comercial, ofreciendo un entorno de seguridad, servicios y recreación familiar.

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Radiografía del evento: Descuentos y cuotas sin interés

El Shopping Fest no presenta un esquema uniforme, lo que permite que cada centro comercial y cada marca adapte su oferta a la demanda local. Según informaron desde la organización, los descuentos generales oscilarán entre el 30% y el 40%, cubriendo rubros clave como calzado, perfumería, indumentaria y gastronomía.

Uno de los pilares del Shopping Fest es el financiamiento. Ante la falta de liquidez, los bancos y tarjetas de crédito se sumaron con planes de cuotas sin interés y beneficios adicionales mediante billeteras digitales. Por ejemplo, Galerías Pacífico ya confirmó un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, sumando un incentivo extra: quienes gasten más de $150.000 participarán en sorteos por entradas para el musical «Billy Elliot».

Experiencia presencial: El diferencial frente al eCommerce

Frente a la competencia del comercio electrónico, el Shopping Fest apuesta a lo que las pantallas no pueden replicar: la experiencia sensorial y artística. Santiago Blaksley, presidente de la CASC, destacó que el evento es una oportunidad única para «ver, probar y disfrutar con toda la familia». Las marcas han comprendido que, si bien mantienen los mismos precios en ambos canales, el local físico ofrece un valor agregado de confianza.

Para potenciar este concepto, los shoppings han programado una agenda cargada de actividades durante el Shopping Fest. Habrá DJs en vivo, intervenciones artísticas en espacios comunes, ambientaciones especiales y propuestas gastronómicas exclusivas en los patios de comida. Para los más chicos, se organizaron actividades gratuitas, transformando el centro comercial en un parque temático de compras y ocio durante 72 horas.

Un sector en transformación ante la llegada de marcas internacionales

La industria de los centros comerciales en Argentina atraviesa un momento de transición. Carolina Lopes Perera, gerente general de la cámara, expresó su entusiasmo por esta primera edición y subrayó el orgullo de haber unido a tantos centros comerciales con un objetivo común. Las expectativas para los próximos meses son positivas, impulsadas también por un factor clave: el inminente desembarco de marcas internacionales.

Este nuevo escenario de competitividad busca despertar el interés de los clientes que habían abandonado el hábito de la visita presencial. La CASC entiende que el shopping debe reinventarse como un «hub» de servicios y experiencias, donde el consumo sea una consecuencia de un momento de bienestar y encuentro social.

Qué tenés que saber antes de ir al Shopping Fest

Para aprovechar al máximo el Shopping Fest, es recomendable que los usuarios consulten las redes sociales de sus centros comerciales cercanos, ya que las promociones pueden variar. La simultaneidad del evento garantiza que, vivas donde vivas, habrá un complejo adherido cerca de tu ubicación.

Fechas: Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo.

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo. Alcance: Más de 65 shoppings en toda la Argentina.

Más de 65 shoppings en toda la Argentina. Promociones: Descuentos del 30% al 40% y cuotas bancarias.

Descuentos del 30% al 40% y cuotas bancarias. Rubros: Indumentaria, tecnología, calzado, belleza y gastronomía.

Indumentaria, tecnología, calzado, belleza y gastronomía. Actividades: Shows en vivo, juegos para niños y sorteos especiales.

El éxito de esta primera edición será el termómetro para futuras acciones conjuntas del sector. En un momento donde cada decisión de compra es meditada, el Shopping Fest aparece como el aliado estratégico del bolsillo argentino, ofreciendo la posibilidad de renovar el placard o el hogar con beneficios que la web, por ahora, no puede igualar.

Participan del Shopping Fest los siguientes shoppings: Abasto Shopping; Alcorta Shopping; Alto Avellaneda; Alto Comahue; Alto NOA; Alto Palermo; Alto Rosario; Annuar Shopping; Bahía Blanca Plaza Shopping; Boulevard Shopping; Caballito Shopping; Catán Shopping; Córdoba Shopping; Del Parque Outlet; Devoto Shopping; Distrito Arcos Premium Outlet; Dot Baires Shopping; El Solar; Espacio San Juan Shopping; Factory Parque Brown; Factory Quilmes; Factory San Martín; Galerías Pacífico.

También se suman: La Barraca Mall; Maschwitz Mall; Mendoza Shopping; Nine Shopping; Nordelta Centro Comercial; Nuevo Quilmes Plaza; Nuevocentro; Operafun; Palmares Mall; Palmas del Pilar; Paseo Champagnat; Paseo de la Patagonia; Paseo del Fuego; Paseo del Jockey; Paseo Lugones; Paseo Pilar; Paseo Rivera; Paseo Salta; Paseo San Juan; Paso del Bosque; Paso del Paraná; Patio Bullrich; Patio Olmos; Plaza Liniers Shopping; Plaza Oeste; Portal Escobar; Portal Lomas; Portal Los Andes; Portal Palermo; Portal Patagonia; Portal Río Cuarto; Portal Rosario; Portal Salta; Portal Santiago; Portal Trelew; Portal Tucumán; Puerto Plaza Mall & Towers; Recoleta Urban Mall; Remeros Plaza; Ribera Shopping; San Justo Shopping; Shopping del Siglo; Soleil Premium Outlet; Terrazas de Mayo; TOM; Toscas Shopping; Unicenter.

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