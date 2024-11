Morón: Se volvió a caer el cielo raso de Plaza Oeste. El Cielo Raso cayó sobre un stand comercial en uno de los pasillos centrales. Causó pánico solo entre los comerciantes ya que el hecho ocurrió antes de la apertura del centro comercial. No hubo ni heridos.

Morón: Se volvió a caer el cielo raso de Plaza Oeste. Se trató del desprendimiento de «una pequeña parte de una placa de durlock sobre un stand comercial» que se produjo tras el temporal que se extendió durante el domingo y la madrugada de este lunes.

Así quedó el cielo raso después del desprendimiento de la placa de durlock

El Cielo Raso no cuenta con ningún sistema de seguridad por lo cual la empresa administradora ahora deberá repasar toda la cubierta para determinar en que condiciones se encuentra.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Una foto en perspectiva y de lejos sobre cómo quedó el cielo raso. No hubo heridos.

Personal del Shopping despejan el área

El Shopping Plaza Oeste que en su interior contiene un complejo Hoyts de 8 salas de cine, con capacidad para 3.300 espectadores y es el tercer complejo que más factura de Argentina; un centro de entretenimientos, Playland; un supermercado Jumbo y un Easy Homecenter. Está ubicado en el Boulevard Juan Manuel de Rosas 658, a metros del Acceso Oeste.

Plaza Oeste fue inaugurado el 10 de junio de 1997 por la empresa chilena Cencosud (dueña también del Unicenter Shopping) con una superficie cubierta de más de 111.000 metros cuadrados. Tiene como eslogan de «todo en un mismo lugar», ofrece en dos niveles, 150 locales, 2000 cocheras cubiertas de fácil acceso, un patio de comidas para 1.200 personas.

La política de desindustrialización del Gobierno Nacional de Carlos Menem, hizo que la Textil Alfa quebrara y sobre sus terrenos se construyó el Shopping Plaza Oeste. En 1996 la antigua fábrica fundada en 1940 fue demolida y comenzó la construcción de Plaza Oeste que finalizó en junio de 1997, dos años antes de que se terminara la Autopista del Oeste, a la cual está pegada.

En eneero de 2022 una familia se sentó en el patió de comidas y a los pocos segundos un pedazo de cielorraso se desprendió y «cayó de lleno sobre el cochecito de mi hija«, expresó Stefi Cariello que estaba con su beba Roma y su pareja Gian.

«Yo vi cuando empezó a desprenderse y me tiré sobre el cochecito, pero no llegué a cubrirla del todo. El impacto fue terrible, todavía lo veo en mi cabeza una y otra vez, mi bebe quedo totalmente cubierta por ese techo. Mientras empujaba los pedazos sentía que mi bebe estaba muerta, es algo que no Le deseo a nadie», relató Stefi en enero de 2022 a este medio.

«Uno va a un shopping a comer o tomar algo y va confiado de que nada le va a pasar. El plaza Oeste está abandonado. Su representante me llamó y se excusó diciendo que se rompió un caño, que no se podía haber previsto, y no es así. Ya había goteado porque había un balde azul al lado de donde cayó el techo, y en la planta baja había otros sectores donde estaban los techos en mal estado, llenos de humedad, con algunas placas de yeso desprendidas«, acusó.