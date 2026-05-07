VTV 2026. Miles de conductores en toda la Provincia de Buenos Aires deberán adaptarse a un nuevo esquema de controles, plazos y costos para circular con sus vehículos. La reforma fue oficializada mediante el Decreto 139/2026 y modifica aspectos centrales de la Verificación Técnica Vehicular tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

El Gobierno Nacional de Javier Milei oficializó una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular que modifica los plazos de control, amplía el tiempo para realizar la primera inspección y cambia el esquema de costos del trámite obligatorio para circular.

Qué cambia para los autos nuevos

Uno de los principales cambios en la VTV 2026 tiene que ver con los vehículos cero kilómetro. A partir de ahora, los autos nuevos deberán realizar la primera verificación técnica a los cuatro años desde el patentamiento o al llegar a los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La medida busca adaptar el sistema de VTV 2026 a la mayor confiabilidad y durabilidad de los vehículos modernos, reduciendo la frecuencia de controles durante los primeros años de uso. También señalan de promover la renovación de vehículos que a su vez reduce los ingresos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VTV 2026: La primera verificación será los cero kilómetros la harán a los cuatro años

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Cómo será la frecuencia de controles en la VTV 2026

Los vehículos de entre cuatro y ocho años pasarán a realizar la VTV cada dos años y dejarán atrás el esquema anual que funcionaba hasta ahora. Sin embargo, la normativa de VTV 2026 mantiene controles anuales para los autos que superen los ocho años de antigüedad o tengan más de 80.000 kilómetros recorridos.

Una repaso visual de los cambios en la VTV 2026 (Infografía de FX 5G para Diario Anticipos)

Cuánto cuesta la VTV 2026 en la Provincia de Buenos Aires

La VTV 2026 volvió a actualizar sus valores en la Provincia de Buenos Aires y el trámite ya supera los $97 mil para autos particulares.

Las tarifas cambian según el tipo de vehículo, el peso y la categoría de uso.

También continúan vigentes algunas exenciones para jubilados, personas con discapacidad y servicios públicos esenciales.

Concepto Valor actualizado 1) Autos particulares hasta 2.500 kg $97.057,65 2) Motos $38.823,06 3) Vehículos de más de 2.500 kg $174.703,77 4) Remolques y acoplados Entre $58.234,59 y $87.351,89 5) Jubilados y pensionados Posibles exenciones o descuentos 6) Personas con discapacidad Exención con CUD y patente exenta 7) Ambulancias y bomberos Exentos del pago

Con este nuevo esquema, la VTV 2026 se convirtió en uno de los gastos fijos más importantes para quienes necesitan circular diariamente en la Provincia de Buenos Aires. Los valores podrían volver a modificarse durante el año debido al sistema de actualización por Unidades Fijas y al impacto de la inflación sobre los costos operativos del servicio.

VTV 2026: diferencias entre Provincia y Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los vencimientos continúan organizándose según la terminación de la patente. Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires se recomienda gestionar turno con anticipación debido a la fuerte demanda registrada en las plantas verificadoras.

Multas y sanciones con la VTV 2026

Las autoridades ratificaron que en VTV 2026 continuarán los controles estrictos para quienes circulen sin la verificación obligatoria al día. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar montos elevados y, en determinados operativos, la falta de VTV podría derivar incluso en la retención del vehículo.

Cuánto costará la VTV 2026

Otro de los ejes centrales de VTV 2026 es el nuevo sistema de precios. El trámite dejará de manejarse con valores fijos y comenzará a ajustarse mediante Unidades Fijas, vinculadas a variables económicas como combustibles y tarifas reguladas. Esto significa que el costo de la VTV 2026 podrá aumentar con mayor frecuencia y variar según la jurisdicción donde se realice el trámite. En la Provincia de Buenos Aires, donde históricamente la VTV tiene uno de los valores más altos del país, el impacto económico podría sentirse aún más fuerte entre los conductores.

VTV 2026: Subieron los montos y se transformó en un servicio caro

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Qué deben tener en cuenta los conductores con la VTV 2026

El nuevo modelo de VTV 2026 marca una etapa de transición dentro del sistema de control vehicular argentino. Para algunos conductores implicará menos controles y más tiempo antes de realizar la primera inspección, mientras que para otros el impacto estará en el aumento progresivo de costos y en los nuevos plazos de revisión.

Mantenerse informado sobre todas las modificaciones de VTV 2026 será fundamental para evitar multas, demoras y problemas al momento de circular por calles, rutas y autopistas.

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