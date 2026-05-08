Morón y los Ninja volvió a instalarse en el centro del debate político local luego de que el Municipio oficializara una contratación directa por 51 millones de pesos destinada a servicios de publicidad en una página web de dudosa construcción para que la Jefatura de Gabinete difunda lo que le parezca conveniente y oportuno.

La medida quedó formalizada mediante un decreto firmado por el intendente Lucas Ghi, donde se adjudica el servicio a la empresa Ninja Contenidos S.R.L., en el marco del expediente administrativo 5000-391/26.

El tema comenzó a circular como una humorada pero con fuerza en redes sociales bajo la consigna Morón y los Ninja, especialmente por el contraste entre el monto destinado a publicidad digital y los salarios básicos municipales que rondan los 350 mil pesos.

Qué establece el decreto oficial de Morón y los Ninja

Según el documento oficial, el Municipio autorizó un “procedimiento excepcional” contemplado en el Artículo 156 Inciso 4 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La norma habilita a los intendentes y municipios bonaerenses a adjudicar publicidad institucional a medios radiales, televisivos, gráficos, webs, realizar campañas de difusión y afiches, sin necesidad de realizar una licitación pública tradicional.

Posteriormente, el decreto dispone la adjudicación por Compra Directa N° 391/26 a Ninja Contenidos S.R.L. para la prestación de servicios de publicidad en página web solicitados por la Jefatura de Gabinete. La página web en cuestión no figura en el decreto pero es «El Sol Bonaerense».

El portal El Sol Bonaerense no declara Director Propietario lo que en esta país se puede hacer porque no hay marco legal para el mundo digital, solo para diarios, revistas, radios y televisión. El portal tiene 100 visitas diarias; una FanPage con 8 seguidores (creada el 13 de mayo de 2025); la mayor cantidad de críticas son hacia Damián Selci, el intendente vecino de Hurlingham que integra las filas de La Cámpora; en Twitter tiene 2 seguidores y en Instagram 50. En fin, de más está decir que nada justifica pautar en este medio.

A su vez, cuando uno abre el portal, no encuentra ninguna publicidad. Ni pública ni privada. Todos los espacios están vacíos.

El texto oficial señala que el monto aprobado asciende a PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES ($51.000.000), eso esta confirmado.

En distintos sectores políticos, la frase Morón y los Ninja empezó a utilizarse como síntesis de una discusión más amplia sobre prioridades presupuestarias, gasto comunicacional y situación salarial dentro del distrito.

«Morón y los Ninja«. Todo lo que figura es críticas a diestra y siniestra pero elogios a Axel Kicillof. Por otro lado no muestra publicidad pública o privada alguna.

Cómo se financiará el gasto

El decreto Morón y los Ninja también detalla que la Contaduría General quedó autorizada a emitir la Orden de Pago correspondiente conforme a las condiciones administrativas establecidas. El gasto será imputado a la Unidad Ejecutora 58, correspondiente a la Jefatura de Gabinete, utilizando recursos de la Fuente de Financiamiento 110 del Tesoro Municipal. Además, el expediente menciona la solicitud de gastos N° 1-694 como respaldo administrativo de la operación.

Quiénes firmaron la adjudicación

El documento lleva la firma del intendente Lucas Ghi, junto al secretario de Economía y Finanzas, Guido Adrián Napolitano, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, Estefanía Giselle Franco.

El Decreto Morón y los Ninja también establece que el procedimiento deberá registrarse oficialmente y publicarse en el Boletín Oficial municipal. En términos administrativos, la contratación directa es un mecanismo previsto dentro de la legislación bonaerense.

Morón y los Ninja: el debate político que empieza

La aparición pública de esta contratación ya comenzó a generar repercusiones en distintos sectores políticos de Morón. Mientras desde el oficialismo podrían argumentar que se trata de una contratación legal y prevista dentro del marco normativo vigente, sectores opositores comenzaron a cuestionar el volumen del gasto destinado a comunicación institucional en un contexto económico complejo.

La frase «Morón y los Ninja» empezó a multiplicarse en publicaciones, comentarios y discusiones digitales como una forma de identificar el expediente que adjudicó los $51 millones a «El Sol Bonaerense».

El crecimiento del gasto en publicidad digital

En los últimos años, gran parte de la pauta oficial de organismos públicos migró hacia formatos digitales, redes sociales, posicionamiento web y generación de contenidos online. Eso produjo un crecimiento de contratos vinculados a agencias de comunicación, productoras y empresas especializadas en difusión digital. Pero en Morón, en 2025, se cortaron todas las publicaciones excepto a Nueva Comunicación que como anunciamos desde este medio iba a fracasar y fracasó (Lucas Ghi no aparecía en ningún medio) y ahora con Ninja Contenidos van por una alternativa que a las claras no está dando resultados. Por caso, en el ranking de intendentes del Grupo Clarín, Lucas Ghi apareció último, o sea, como el peor. Clarín no es creíble y siempre hace lobby. Pero evidentemente el remedio no es Ninja Contenidos.

Acá dejamos la transcripción completa del Decreto «Morón y Los Ninja»:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORON

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Autorízase y apruébese el procedimiento excepcional previsto en los términos del artículo 156 inciso 4 de La Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6.769/1958 y sus modificatorias, mediante Expediente N° 5000-391/26.

ARTÍCULO 2°: Adjudícase por Compra Directa N° 391/26 referente al servicio de publicidad en página web, solicitado por Jefatura de Gabinete, a la empresa Ninja Contenidos S.R.L. (CUIT N° 30-71689184-0), por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES ($ 51.000.000).

ARTÍCULO 3°: La Contaduría General está autorizada a emitir la orden de pago según la forma establecida en la adjudicación y pliego de bases y condiciones generales, imputando el gasto en la Unidad Ejecutora 58, Jefatura de Gabinete, Fuente de Financiamiento 110 del Tesoro Municipal, según datos de la solicitud de gastos N° 1-694, obrante en el expediente de marras.

ARTÍCULO 4°: Refrendan el presente Decreto, el Secretario de Economía y Finanzas y la Secretaria de Jefatura de Gabinete.

ARTÍCULO 5°: Dese al Registro de Decretos. Publíquese en el Boletín Oficial. Oportunamente, archívese.

Lic. Lucas Heman Ghi

C.P. Guido Adrian Napolitano – Dra. Estefania Giselle Franco