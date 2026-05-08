La repetición de empresas en expedientes de Morón comenzó a aparecer con fuerza durante un rastreo preliminar realizado sobre boletines oficiales, licitaciones públicas, expedientes administrativos y registros vinculados al gasto municipal entre 2024 y 2026. El relevamiento detectó firmas asociadas a áreas sensibles como mantenimiento urbano, infraestructura, alumbrado, salud, maquinaria vial y servicios tercerizados, sectores donde históricamente se concentra una parte importante del presupuesto local.

Cómo comenzó el relevamiento

El trabajo comenzó a partir del análisis de expedientes municipales, publicaciones administrativas y registros abiertos por parte de un equipo de estudiantes de periodismo vinculados a Diario Anticipos. Aparecían empresas vinculadas a contrataciones, provisión de materiales, infraestructura y servicios operativos de manera repetida, ganando una licitación tras otra. A partir de ese relevamiento preliminar se construyó un mapa inicial de proveedores relacionados con algunas de las áreas de mayor movimiento presupuestario dentro del Municipio de Morón.

Sin bien ciudadanos comunes, como es el caso nuestro, no tiene el Usuario y Contraseña del sistema que verdaderamente cuenta con toda esta información y se denomina Reforma Administrativa Financiera (RAFAM), se puede obtener parte de ella del Boletín Oficial Municipal que es obligatorio publicarlo.

Sin embargo, el objetivo del análisis no fue elaborar un ranking cerrado de proveedores ni afirmar que determinadas firmas sean las más beneficiadas del municipio. Por el contrario, la investigación buscó detectar patrones vinculados a la repetición de empresas en áreas sensibles del gasto y firmas asociadas a rubros donde históricamente se concentran adjudicaciones frecuentes y contrataciones de gran volumen. Se entiende lo que hicimos entonces y con la limitación, inexplicable, de no tener acceso al RAFAM.

La repetición de empresas contratadas se da en Morón y recayó en el último año sobre siete. Ninguna pertenece a Morón.

Qué une a las siete firmas relevadas

Lo que une a estas siete firmas y entidades no es una relación societaria común ni la existencia de un mismo grupo empresario. El punto en común detectado durante el rastreo es que todas aparecieron asociadas a sectores estratégicos del funcionamiento operativo municipal una y otra vez.

En términos generales, las empresas relevadas aparecen vinculadas a: A) salud y equipamiento médico; B) mantenimiento urbano; C) infraestructura y pavimento; D) maquinaria vial; E) alumbrado público; F) higiene y servicios territoriales.

En ese contexto comenzaron a surgir firmas relacionadas con: A) equipamiento sanitario; B) luminarias LED; C) provisión de áridos y materiales; D) alquiler de maquinaria vial; E) mantenimiento urbano; F) infraestructura pesada; G) servicios comunitarios.

El trabajo parece no dar frutos. Todo esta concentrado en crear la Policía Municipal, pese a que la gente, a causa de la crisis económica, reclama más atención por parte del estado de proximidad: el Municipio.

Los proveedores que aparecen en expedientes recientes

El rastreo preliminar sobre licitaciones, expedientes administrativos y registros públicos municipales permite identificar una serie de empresas y firmas vinculadas a rubros estratégicos del gasto de Morón. Entre las áreas donde más se repiten adjudicaciones y contrataciones aparecen mantenimiento urbano, infraestructura, alumbrado, equipamiento sanitario y provisión de maquinaria, sectores que concentran algunos de los movimientos presupuestarios más importantes del municipio y que se repiten en las mismas empresas que figuran a continuación:

1) Empresa Información detectada 1) ADOX S.A. Firma vinculada a insumos hospitalarios, equipamiento médico, bombas de infusión, control de infecciones y tecnología sanitaria.

CUIT: 30-70846427-8

Registrada en: Ituzaingó, Buenos Aires 2) Servicios RG S.R.L. Empresa asociada a servicios urbanos y mantenimiento tercerizado.

CUIT: 30-71237974-6

Registrada en: Necochea, Buenos Aires (según registros preliminares) 3) Zonis S.A. Constructora e ingeniería enfocada en infraestructura, hidráulica, pavimento y movimiento de suelos.

CUIT: 30-58921395-1

Registrada en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4) Cooperativa de Trabajo La Juanita Ltda. Vinculada a tareas de higiene urbana, mantenimiento y servicios comunitarios en distintos municipios bonaerenses. La cooperativa aparece asociada históricamente al dirigente social Héctor “Toty” Flores y mantiene vínculos públicos con referentes territoriales como Cristian “Chapu” Martínez, aunque no se detectó evidencia pública que lo ubique formalmente como integrante societario o directivo.

CUIT: No detectado en el rastreo preliminar

Registrada en: La Matanza, Buenos Aires 5) Canteras Cerro Negro S.A. Empresa proveedora de áridos, piedra y materiales para mantenimiento vial y obras.

CUIT: 30-50101005-3

Registrada en: Olavarría, Buenos Aires 6) Philips Argentina S.A. Firma asociada a luminarias LED, alumbrado público y tecnología urbana.

CUIT: 30-50019261-3

Registrada en: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7) Vial Truck S.A. Empresa vinculada a alquiler y provisión de maquinaria vial y equipos pesados.

CUIT: 30-71185670-8

Registrada en: Esteban Echeverría, Buenos Aires

La repetición de empresas dentro de expedientes y contrataciones municipales no implica necesariamente irregularidades, pero sí refleja una concentración de adjudicaciones sobre áreas estratégicas del gasto público direccionada. Punto. No agregamos más. El principal desafío sigue siendo determinar cuántas veces fue contratada cada firma, qué montos acumuló y bajo qué mecanismos administrativos se otorgaron las adjudicaciones y ese mapa lo estamos reconstruyendo empresa por empresa. No va a faltar. Que el lector interesado en su distrito se quede tranquilo.

Por otro lado de las siete empresa que más ganaron licitaciones en los últimos doce meses y que figuran en el cuadro, tan siquiera una sola es de Morón. Puede el municipio comprar a empresas por fuera de Morón. Claro que sí. El municipio busca precios. Ahora ni una de Morón hay para comprarle. Raro también.

Las dificultades para reconstruir el gasto municipal

La repetición de empresas en áreas operativas sensibles aparece como uno de los fenómenos más visibles dentro del rastreo preliminar realizado sobre expedientes municipales. Fue lo llamativo. Lo que sí refleja este proceso es la concentración del gasto sobre sectores donde suelen intervenir proveedores especializados y contrataciones recurrentes.

Uno de los principales problemas detectados durante el relevamiento es la falta de una base pública consolidada por proveedor. Actualmente, la información aparece dispersa entre boletines oficiales, decretos, licitaciones, expedientes y adjudicaciones publicadas en distintos formatos PDF, lo que dificulta reconstruir con precisión: A) frecuencia de contratación; B) montos acumulados; C) adjudicaciones efectivas; D) participación real de cada empresa.

Pese a la dificultad, podemos seguir adelante porque trabajamos un equipo de diez personas exclusivamente para realizar este relevamiento.

Una ilustración fuera de ruta. Para enumerar la repetición de empresas hay que contar con tantos papeles que prácticamente para un ser humano solo sería una tarea imposible.

Qué falta para construir una auditoría completa

Para determinar con rigor cuáles fueron las firmas más contratadas durante los últimos doce meses todavía sería necesario: A) consolidar todos los Boletines Oficiales; B) extraer adjudicatarios; C) cruzar CUITs; D) sumar montos; E) detectar repeticiones; F) verificar expedientes completos; G) separar llamados de adjudicaciones efectivamente otorgadas.

Recién después de ese trabajo documental, que estamos haciendo en ese momento, vamos a construir una radiografía definitiva sobre la repetición de empresas en contrataciones y expedientes del Municipio de Morón. Y lo vamos hacer porque es lo que sabemos hacer desde hace 37 años.