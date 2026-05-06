La mujer sobrevivió. Una vecina de Morón se salvó de milagro después de sufrir un brutal episodio de inseguridad en el oeste del conurbano bonaerense. Delincuentes la asaltaron desde un auto en movimiento, la dejaron colgada de una ventanilla y la arrastraron cerca de 20 metros sobre el asfalto y la mujer sobrevivió. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad y provocó conmoción entre los vecinos.

Acá te dejamos la secuencia en cámara lenta sobre cómo fue el hecho furioso de inseguridad. Imágenes sensibles. ✅​✅​✅​👇:

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El violento hecho ocurrió el sábado 2 de mayo de 2026, minutos antes de las 8.30, sobre la avenida Don Bosco, en un sector limítrofe entre Castelar Sur, Libertad y Rafael Castillo. Las imágenes comenzaron a difundirse en las últimas horas y rápidamente generaron indignación en redes sociales.

El ataque ocurrió a plena luz del día

Según puede observarse en el video, la víctima caminaba sola por la Avenida Don Bosco cuando un automóvil se acercó lentamente. Desde el interior del vehículo, uno de los delincuentes le arrebató violentamente sus pertenencias sin bajarse del coche. En medio del forcejeo, la mujer quedó sujetada a la ventanilla mientras el conductor aceleraba y doblaba por la calle Vicente López y Planes, en Morón Sur. Durante varios segundos, el vehículo continuó avanzando mientras la víctima era arrastrada sobre el pavimento.

Las imágenes muestran cómo el cuerpo de la mujer golpea contra el asfalto mientras intenta soltarse desesperadamente para evitar quedar debajo de las ruedas. Finalmente logró liberarse y cayó violentamente sobre la calle. La mujer sobrevivió por apenas centímetros. El mismo auto que la arrastró estuvo a punto de atropellarla cuando cayó en medio de la calzada.

La mujer sobrevivió. Le roban y trató de zafarse del vehículo. La foto es una reconstrucción casi exacta de la captura de pantalla del video de una cámara de seguridad vecinal.

La mujer sobrevivió y nadie lo puede creer

Después de soltarse, la víctima quedó sentada en el pavimento durante algunos segundos, totalmente conmocionada. Luego logró ponerse de pie y caminar nuevamente hacia la avenida principal. Vecinos que observaron el episodio aseguraron que jamás habían visto una escena de semejante violencia en el barrio. Muchos coincidieron en que el desenlace pudo haber sido fatal.

La mujer sobrevivió y el episodio volvió a instalar el debate sobre la inseguridad en distintos barrios Morón, especialmente en zonas limítrofes donde, según denuncian los habitantes, la presencia policial es escasa.

Vecinos denuncian falta de seguridad

Tras la viralización de las imágenes, vecinos de la zona reclamaron mayores controles y patrullajes. Según explicaron, los robos son frecuentes y muchas veces ocurren bajo modalidades rápidas y violentas. Otros vecinos señalaron que el cruce donde ocurrió el ataque se convirtió en un punto crítico por la cercanía entre distintos municipios. El lugar donde ocurrió el hecho conecta sectores de Morón, Merlo y La Matanza, una característica que, según los habitantes, facilita la huida de los delincuentes después de cometer los robos.

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Robos cada vez más violentos

Especialistas en seguridad advierten que los robos cometidos desde vehículos en movimiento crecieron en distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires. En muchos casos, los delincuentes aprovechan la circulación de peatones para arrebatar bolsos, celulares o mochilas y escapar rápidamente.

Sin embargo, este caso generó especial impacto por el nivel de violencia utilizado durante el ataque. La secuencia de la víctima colgada de la ventanilla y siendo arrastrada por el asfalto durante varios metros provocó conmoción incluso entre investigadores acostumbrados a este tipo de episodios. A pesar de la brutalidad del hecho, la mujer sobrevivió y logró escapar por sus propios medios luego de caer sobre el pavimento.

Una vista sobre cómo fueron los hechos: La mujer sobrevivió. Le roban y la tiran del vehículo.

La investigación

Hasta el momento no trascendió oficialmente si los delincuentes fueron identificados. Lo peor ya pasó. La mujer sobrevivió. Por los delincuentes no tienen conciencia que por un bolso quizás matan a una persona.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona quedaron incorporadas a la investigación judicial y podrían resultar claves para intentar reconocer el vehículo utilizado en el ataque en este caso. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que también se analizan imágenes de cámaras cercanas para reconstruir el recorrido que hicieron los delincuentes antes y después del robo. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y volvió a encender las alarmas por la inseguridad cotidiana que atraviesan miles de vecinos del conurbano bonaerense. Y aunque la mujer sobrevivió, exigen medidas ya.

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Una imagen que impactó a todos

El momento en el que la víctima queda colgada de la ventanilla mientras el auto acelera se transformó en una de las imágenes más impactantes de los últimos días en el oeste del conurbano. Para muchos vecinos, el video refleja el nivel de violencia con el que actúan algunas bandas delictivas en la actualidad. Aun así, en medio de una secuencia dramática que pudo terminar en tragedia, hubo un dato que sobresalió por encima de todo: la mujer sobrevivió.