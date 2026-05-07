Deportivo Morón vs Los Andes será uno de los grandes partidos de la fecha 13 de la Primera Nacional. El próximo sábado 9 de mayo de 2026, el equipo de Walter Otta volverá a presentarse en el Estadio Nuevo Francisco Urbano desde las 15 para afrontar un duelo que puede ser determinante en la pelea por el ascenso.

El choque Deportivo Morón vs Los Andes llega en un momento clave para ambos equipos. El Gallo viene de empatar frente a Godoy Cruz, resultado que le permitió mantenerse como líder del campeonato con 21 puntos. Del otro lado estará el conjunto de Lomas de Zamora, dirigido por Leonardo Lemos, que también igualó ante Colón y marcha tercero con 17 unidades.

Por eso, el cruce Deportivo Morón vs Los Andes promete un estadio repleto, tensión desde el arranque y un ambiente de verdadera final. Los dos equipos llegan como protagonistas de la temporada y saben que un triunfo puede marcar el rumbo de la pelea por el primer ascenso.

Las buenas noticias que recibió Walter Otta para Deportivo Morón vs Los Andes

En la previa de Deportivo Morón vs Los Andes, el entrenador Walter Otta recibió dos noticias positivas pensando en la formación titular.

La primera tiene que ver con el regreso de Brian Salvareschi, quien podrá volver a estar disponible luego de perderse el encuentro ante Godoy Cruz por una cláusula contractual que le impedía enfrentar a su ex club.

La segunda buena noticia para Deportivo Morón vs Los Andes pasa por la recuperación futbolística de Juan Cruz Esquivel. El delantero tuvo su esperado debut ingresando a los 87 minutos frente al conjunto mendocino y ya se encuentra plenamente a disposición del cuerpo técnico.

Deportivo Morón vs Los Andes será uno de los grandes partidos de la fecha

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El historial de Deportivo Morón vs Los Andes

El historial de Deportivo Morón vs Los Andes muestra una paridad absoluta y una larga tradición dentro del ascenso argentino.

Hasta el momento, ambos equipos se enfrentaron en 75 oportunidades. Deportivo Morón ganó 23 partidos, Los Andes se impuso en 25 ocasiones y empataron 27 veces. El del sábado será el encuentro número 76 entre ambos clubes.

El árbitro designado para Deportivo Morón vs Los Andes será Juan Pafundi, juez con el que el Gallo registra 12 antecedentes: 3 triunfos, 5 empates y 4 derrotas.

En las últimas horas, el partido Deportivo Morón vs Los Andes comenzó a tomar temperatura también en las redes sociales, donde los hinchas de ambos clubes agotaron rápidamente gran parte de las localidades disponibles para el encuentro del sábado. En el entorno del Gallo hay expectativa por volver a ver al equipo defendiendo la punta como local y consolidando el gran momento futbolístico que atraviesa en la temporada.

Deportivo Morón vs Los Andes. Continuará la racha ganadora de Walter Otta. Se sabrá el sábado.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Otro de los condimentos que tendrá Deportivo Morón vs Los Andes será el duelo táctico entre dos entrenadores que conocen perfectamente la categoría. Tanto Walter Otta como Leonardo Lemos apostaron durante el campeonato por equipos intensos, ordenados y con fuerte personalidad, algo que quedó reflejado en la pelea de ambos clubes en los primeros puestos de la tabla.

Además, Deportivo Morón vs Los Andes aparece como uno de los encuentros más atractivos de toda la fecha de la Primera Nacional, no solamente por el presente de los equipos sino también por el peso histórico de dos instituciones tradicionales del ascenso argentino. El clima que se espera en el Nuevo Francisco Urbano promete ser el de una auténtica noche de definición, aunque todavía resten varias fechas para el cierre del campeonato.

Mariano Bittolo, el capitán, seguro estará ansioso pero preparado cuando Deportivo Morón vs Los Andes se disputen la carrera por la punta

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Reclamos sociales durante Deportivo Morón vs Los Andes

Además de lo deportivo, Deportivo Morón vs Los Andes también tendrá un fuerte componente social dentro del Nuevo Francisco Urbano.

Durante el entretiempo habrá distintas manifestaciones impulsadas por instituciones y organizaciones que reclamarán por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por la Ley Sanitaria en Salud Pediátrica, conocida como Ley Garrahan.

Además, desde Deportivo Morón adelantaron que en el próximo partido como local frente a Estudiantes de Buenos Aires se realizará otra actividad vinculada al pedido de tratamiento y aprobación de la Ley Joaquín, iniciativa que busca establecer mayores controles y medidas de seguridad en la instalación de arcos deportivos y juegos recreativos.