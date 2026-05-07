Propuestas culturales en Ituzaingó: 5 eventos clave gratis para este finde

El oeste bonaerense se prepara para un fin de semana de alta intensidad artística. Las propuestas culturales en Ituzaingó para este viernes, sábado y domingo destacan por la llegada de una colección de relieve provincial que sale de los museos tradicionales para acercarse a los barrios.

La inauguración de la «Muestra Rodante» de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, un hito que jerarquiza la oferta local. En un momento donde el acceso a la cultura suele estar limitado por los costos, el distrito garantiza propuestas culturales en Ituzaingó gratuitas.

Desde el viernes por la tarde, los espacios municipales abrirán sus puertas con una grilla de propuestas culturales en Ituzaingó que combina la solemnidad de las galerías con la energía de las plazas. Cabe recordar que, al tratarse de eventos de convocatoria masiva, los encuentros al aire libre quedan sujetos a las condiciones climáticas y se suspenden en caso de lluvia.

Viernes: Arte provincial y colecciones históricas

El puntapié inicial de las propuestas culturales en Ituzaingó tendrá lugar este viernes 8 de mayo a las 18:00 horas. La Galería Municipal de Arte, ubicada en Soler 217, será la sede de la inauguración oficial de la “Muestra Rodante”. Se trata de una selección exclusiva de la Colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, que llega al distrito para ofrecer una mirada profunda sobre el patrimonio artístico bonaerense.

Esta exposición no solo estará disponible para la inauguración; quienes no puedan asistir el viernes tendrán la oportunidad de recorrerla el sábado de 10:00 a 17:00 horas. Es una cita obligada para los amantes de las artes plásticas que buscan conocer obras que habitualmente residen en la capital de la provincia, ahora disponibles como parte de las propuestas culturales en Ituzaingó.

Sábado: Folklore y encuentros interdisciplinarios

Dentro de las propuestas culturales en Ituzaingó, la jornada del sábado 9 de mayo se dividirá entre la tradición y la vanguardia. De 15:00 a 18:00 horas, la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) recibirá una nueva edición del «Patio de Folklore». Este evento se ha consolidado como un fenómeno de viralización local, donde cientos de vecinos se reúnen para bailar y disfrutar de la música de nuestras raíces en pleno espacio público.

En paralelo, a las 16:00 horas, el Auditorio Néstor Kirchner (Peatonal Eva Perón 848) abrirá sus puertas para el Ciclo Integrarte “Héctor Vigna”. Este encuentro propone una experiencia inmersiva que combina literatura, arte y música en vivo. Es una de las propuestas culturales en Ituzaingó más valoradas por los artistas locales, ya que funciona como una plataforma de expresión para nuevos talentos y figuras consagradas del distrito.

Domingo: El clásico «Baldosón de Tango» en la plaza

Para cerrar el fin de semana, el domingo 10 de mayo el centro de la ciudad se vestirá de gala. Entre las 15:00 y las 18:00 horas, la Plaza San Martín volverá a ser el escenario del «Baldosón de Tango». Esta actividad atrae no solo a residentes, sino a milongueros de toda la zona oeste que buscan disfrutar de una pista a cielo abierto con selección musical de nivel profesional.

La regularidad de estos encuentros en la plaza ha logrado que Ituzaingó sea referencia ineludible para el 2×4. Es una oportunidad ideal para quienes deseen dar sus primeros pasos en la danza o simplemente disfrutar de un espectáculo visual único mientras comparten una tarde de mate y cultura bajo el sol del otoño.

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Museos abiertos: Pintura con identidad argentina

Además de los eventos específicos por día, el circuito de museos mantendrá horarios extendidos durante el viernes y sábado. En el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855), continúa la exposición «Argentina no lo entenderías» de Luc Mogni. Esta muestra de pintura ha captado la atención del público por su forma de retratar la idiosincrasia y las contradicciones de nuestra cultura nacional.

El acceso a estas exposiciones, sumado a las propuestas culturales en Ituzaingó de carácter efímero como las peñas, configura un corredor artístico robusto. El Museo Histórico ofrece, además, un recorrido por el pasado del distrito, permitiendo que la visita sea educativa tanto para adultos como para los más pequeños en edad escolar.

Información de interés y contacto para los vecinos

Para asegurar una experiencia fluida, el Municipio recomienda a los vecinos informarse sobre posibles cambios de último momento ante alertas meteorológicas. Todas las actividades detalladas son de acceso gratuito y no requieren inscripción previa, aunque se sugiere llegar con antelación a los eventos en espacios cerrados, como el Auditorio Néstor Kirchner, debido a la capacidad limitada de la sala.

Puntos de información: Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).

Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla). Teléfono de contacto: 2120-1872.

2120-1872. Suspensión: Las actividades en plazas se cancelan automáticamente por mal tiempo.

La apuesta por la cultura pública y de calidad sigue siendo un pilar en la gestión local. Aprovechar estas propuestas culturales en Ituzaingó es una forma de fortalecer los lazos comunitarios y revalorizar el espacio público como un lugar de aprendizaje, disfrute y encuentro para todas las familias del distrito.

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