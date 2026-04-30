La discusión salarial en Morón volvió a escena con un reclamo directo del Sindicato Municipal, que se sentó cara a cara con el intendente Lucas Ghi en una reunión que dejó sobre la mesa las principales demandas de los trabajadores.

El encuentro, encabezado por representantes del Sindicato Municipal, se desarrolló durante el miércoles 30 de abril de 2026 y fue planteado como una instancia clave para reactivar la agenda salarial en el distrito. En ese marco, la discusión salarial en Morón aparece como uno de los ejes más sensibles del escenario local. Según indicaron desde el gremio, el objetivo central fue sostener la negociación paritaria en un contexto económico cada vez más ajustado.

Reclamos concretos: salarios, escalafón y estabilidad

Durante la reunión, el Sindicato Municipal expuso un paquete de demandas que apuntan directamente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Entre los puntos más destacados, se planteó: A) mantener la paritaria abierta y en funcionamiento permanente, evitando cierres que queden desactualizados frente a la inflación; B) avanzar en modificaciones del escalafón Sistema de Carrera Administrativa de Morón (SICAMOR), un sistema clave en la estructura salarial del municipio; C) garantizar el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras que hoy se encuentran en situación precaria.

En este contexto, la discusión salarial en Morón no se limita a una negociación puntual, sino que se proyecta como un proceso continuo que impacta directamente en la calidad de vida de los empleados municipales. Desde el gremio remarcaron que estas medidas no solo inciden en el ingreso mensual, sino también en la estabilidad laboral, uno de los ejes más sensibles dentro del empleo público local.

La discusión salarial en Morón con tensión de fondo

Si bien ambas partes coincidieron en calificar el encuentro como una instancia “importante de diálogo”, lo cierto es que el trasfondo refleja la presión creciente sobre las cuentas municipales y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

La continuidad de la paritaria aparece como un punto central: no se trata solo de discutir aumentos, sino de evitar que los salarios queden rápidamente desfasados. En ese escenario, la discusión salarial en Morón vuelve a ocupar un lugar estratégico dentro de la agenda política local, donde la relación entre el Ejecutivo y el Sindicato Municipal será determinante.

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Lo que viene: negociación permanente en un contexto crítico

El resultado inmediato de la reunión no fue un acuerdo cerrado, pero sí la confirmación de que la negociación seguirá abierta. En un contexto económico adverso, el reclamo sindical apunta a sostener un esquema de discusión permanente que permita ajustar salarios y condiciones laborales en tiempo real.

Así, la discusión salarial en Morón entra en una nueva etapa, con demandas claras, un canal de diálogo activo y un escenario que obliga a definiciones políticas y económicas en el corto plazo.

La reunión se dio luego que el Sindicato de Trabajadores Municipales formalizara sus reclamos

La reunión se dio luego que el Sindicato de Trabajadores Municipales impulsara una agenda de reclamos vinculada a la paritaria abierta y a la situación salarial del sector. En ese marco, miembros de la comisión directiva del Sindicato Municipal mantuvieron una reunión de trabajo con el intendente Lucas Ghi y su equipo.

Durante ese encuentro, el gremio volvió a plantear un conjunto de exigencias concretas: A) mantener la paritaria abierta y en funcionamiento permanente; B) asegurar la continuidad de la negociación salarial; C) avanzar en mejoras al Sistema de Carrera Administrativa de Morón (SICAMOR); D) garantizar el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras.

Desde el sindicato destacaron que se trató de una instancia de diálogo de la discusión salarial en Morón donde se pudieron expresar las demandas centrales del sector. En ese marco, la discusión salarial en Morón también pone el foco en el Sistema de Carrera Administrativa de Morón (SICAMOR), el sistema que estructura A) categorías o agrupamientos; B) clases o grados de progresión; C) salario básico por nivel; D) adicionales como antigüedad, presentismo o función; E) régimen de ascensos; F) condiciones de ingreso; G) estabilidad laboral; H) licencias y condiciones de trabajo; I) criterios de evaluación, lo que explica por qué su revisión se vuelve un punto central dentro de la discusión paritaria.

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