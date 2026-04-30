San José de Calasanz de Hurlingham: Entre las 50 mejores escuelas del mundo

El orgullo nacional tiene nombre y apellido en el oeste del conurbano bonaerense. El Instituto San José de Calasanz, ubicado en Hurlingham, acaba de marcar un hito histórico al ser elegido como uno de los 50 finalistas del prestigioso Global Schools Prize 2026. Entre casi 3.000 postulaciones de 113 países, esta institución argentina logró destacar por su propuesta innovadora de «ciudadanía global» y su compromiso inquebrantable con la comunidad.

Cabe destacar que no solo es la única representante del país en su categoría, sino que su labor solidaria —que incluye desde la recolección de 20 camiones de ayuda para inundados hasta campañas contra la falta de vivienda— la posiciona como la gran candidata al premio mayor de medio millón de dólares.

En tiempos de crisis, el Calasanz demuestra que la escuela puede ser mucho más que un aula; es un motor de transformación social. Para el lector, el impacto práctico es inspirador: saber que en el corazón de Hurlingham se está gestando un modelo educativo que el mundo entero quiere imitar.

Fundada en 1990 con apenas 18 estudiantes, la institución creció hasta albergar hoy a 1.280 alumnos. Su trayectoria de más de tres décadas la ha llevado a ser sede de la única Cátedra UNESCO en Educación para la Paz en América Latina, un respaldo internacional que valida su excelencia.

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Educación para la paz: el modelo que conquistó a la Fundación Varkey

La categoría en la que compite el Instituto San José de Calasanz es Global Citizenship and Peacebuilding (Ciudadanía Global y Construcción de Paz). Según la Fundación Varkey, organizadora del premio, el colegio fue reconocido por su capacidad de integrar valores de solidaridad y respeto en todos sus niveles, desde el jardín de infantes hasta la secundaria.

El pilar de esta propuesta del San José de Calasanz es la asignatura «Formación Humana», un espacio académico que aborda temas como la familia, el compromiso y la resolución de problemáticas sociales. Este enfoque ha permitido que los estudiantes no solo aprendan teoría, sino que se conviertan en actores directos de la realidad social, trabajando con referentes como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo o el exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza.

Nodo de Red Solidaria y ayuda en catástrofes

Uno de los datos más fuertes que impulsó la nominación del San José de Calasanz es su rol como sede de Red Solidaria en la Zona Oeste (Hurlingham, Morón e Ituzaingó) desde 2007. Esta alianza ha transformado a los alumnos en voluntarios activos ante emergencias nacionales.

Inundaciones de Luján: En 2015, la comunidad educativa movilizó 20 camiones de ayuda para los damnificados.

En 2015, la comunidad educativa movilizó 20 camiones de ayuda para los damnificados. Personas desaparecidas: Los estudiantes participan activamente en campañas de difusión y búsqueda.

Los estudiantes participan activamente en campañas de difusión y búsqueda. Medio Ambiente: Se realizan jornadas constantes de plantación de árboles y cuidado del entorno.

Se realizan jornadas constantes de plantación de árboles y cuidado del entorno. Casa CEIEC: El instituto sostiene un centro de apoyo psicológico y educativo gratuito para niños vulnerables y sobrevivientes de abuso.

Un campus universitario en el corazón del barrio

El Instituto San José de Calasanz no se limita a la educación obligatoria. Su impacto se extiende a la educación superior, funcionando como el Campus Hurlingham de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desde 2001.

En las instalaciones del San José de Calasanz se dictan carreras como Psicopedagogía, Administración de Empresas y Licenciaturas en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Este clima académico especial permite que los alumnos de secundaria vean la Educación Superior como una continuidad natural, eliminando las barreras de acceso al conocimiento profesional en el propio distrito.

El camino hacia los 500.000 dólares en Londres

El proceso de selección continuará en los próximos meses. De las 50 escuelas actuales, se elegirán 10 ganadoras por categoría, cada una de las cuales recibirá 50.000 dólares para sus proyectos. Finalmente, la institución ganadora del premio principal obtendrá 500.000 dólares para ampliar el alcance de sus iniciativas solidarias.

El anuncio final se realizará en mayo durante el Education World Forum en Londres. Sunny Varkey, fundador del premio, destacó que el Calasanz demuestra cómo las escuelas brindan a los jóvenes las habilidades necesarias para un mundo en rápida evolución. «Buscamos que como sociedad acompañemos un poco más aquellas expectativas de transformación», señaló Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey.

Identidad y tradiciones: ajedrez y folklore

A pesar de su proyección global, el San José de Calasanz mantiene un fuerte arraigo en las raíces nacionales. Desde la primaria, los alumnos participan en talleres de Ajedrez para desarrollar el pensamiento lógico-matemático y de Folklore para valorar las costumbres y tradiciones argentinas.

El San José de Calasanz se define como un establecimiento de gestión privada, mixto y de perfil católico, pero con una política laica abierta a todas las religiones. «Nuestro compromiso apunta a educar sobre la base de la valoración del saber y del convivir», expresa su ideario institucional.

El reconocimiento internacional al Instituto San José de Calasanz es una advertencia positiva para todo el sistema educativo: la innovación y la solidaridad son las herramientas más poderosas para el futuro. Mayo será el mes clave donde el nombre de Hurlingham podría quedar grabado en lo más alto de la educación mundial.

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