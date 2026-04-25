El conflicto salarial en el Municipio de Morón sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones de Gustavo Sanz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, quien denunció la interrupción abrupta de las negociaciones y advirtió sobre el «imperceptible» impacto en los salarios más bajos que tendrá el aumento impuesto por el Gobierno Local. El conflicto salarial, que ya venía escalando, ahora se profundiza en un contexto de fuerte malestar entre los trabajadores.

“Nos cortaron el diálogo en plena negociación”, confirmó Gustavo Sanz

Según explicó Gustavo Sanz a Diario Anticipos, el conflicto salarial se da en medio de conversaciones que venían desarrollándose con eje en los sectores más vulnerables: “el piso salarial es de 330 mil pesos, son de indigencia, salarios de catástrofe en esta Argentina”, sostuvo el dirigente. En ese marco, indicó que el conflicto salarial podría haberse evitado, ya que existía la expectativa de continuar las tratativas entre el viernes y el lunes.

Sin embargo, desde el Departamento Ejecutivo emitieron un comunicado de prensa (ver más abajo) que no llegó a los medios ya que sigue vigente la política de mordoza y de inmediato se desató un debate en las redes sociales.

Gustavo Sanz relató que fue contactado por la Jefatura de Gabinete para adelantar un incremento sin precisiones: “me llaman para adelantar el aumento sin saber cuánto era”, explicó. «Cómo no me dejó ni hablar, me fui al Departamento Ejecutivo a verlo a Guillermo Pascuero y estaba completamente en bolas, con el perdón de la expresión». Esa falta de información profundizó el conflicto salarial y lo llevó a acercarse al Palacio Municipal, donde tampoco encontró definiciones claras: “fuimos a hablar sin saber cuánto sería el aumento”.

El conflicto salarial y el impacto del bono: los trabajadores que cobrarán menos en mayo

Uno de los puntos más sensibles del conflicto salarial es el esquema de bonos aplicado en los últimos meses. De acuerdo con lo detallado por Gustavo Sanz, unos 3125 trabajadores que perciben menos de 580 mil pesos y venían cobrando un refuerzo de 90 mil pesos en tres cuotas, o sea, 30 mil pesos mensuales pagaderos en febrero, marzo y abril.

Ahora bien, en abril cobran la última cuota y a su vez se les incrementan los haberes un 4%. A los de menores ingresos, que perciben 330 mil pesos el incremento será de 13.200 pesos y el conflicto salarial se va a agravar porque, según explicó Sanz, en mayo ese bono deja de pagarse: “el impacto del aumento va a la baja porque el bono se cae”. O sea, en abril van a cobrar 330 mil pesos, más 30 mil de bono, más 13.200 de aumento. Un total de 373 mil pesos.

Pero en en mayo, van a cobrar solo los 356.400 pesos, por dos meses de incremento acumulado). O sea, menos que con el bono. Esto implica que muchos trabajadores, en pleno conflicto salarial, pasarán a cobrar entre 12 mil y 15 mil pesos menos, aun con el incremento otorgado lo que anuncia un conflicto salarial que podría haberse evitado si el aumento compensaba ese ingreso perdido.

El Conflicto Salarial expresada de manera gráfica para que sea absolutamente entendible (Infografía de FX 5G para Diario Anticipos)

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Paritarias interrumpidas: el conflicto salarial expone internas y desorden

El conflicto salarial no es solo una discusión por números, sino también por la forma en que se llevó adelante la negociación. Gustavo Sanz fue categórico: “veníamos dialogando y de pronto sale un comunicado cortando toda instancia de diálogo”.

En ese sentido, el conflicto salarial deja al descubierto tensiones dentro del propio Ejecutivo. “Hay desinteligencias dentro del mismo grupo de trabajo del municipio, son muy imprudentes o desprolijos”, afirmó. Incluso, en medio del conflicto salarial, comparó la situación con una eventual reacción sindical: “sería lo mismo que yo diga que sí a todo y al otro día lance una medida de fuerza”.

El conflicto salarial y la discusión clave: cómo se computan los aumentos

Otro eje del conflicto salarial es la forma en que se contabilizan los incrementos. Desde el sindicato sostienen que el 4% otorgado en febrero debe computarse dentro de 2025 y no trasladarse a 2026, como —según denuncian— pretende el Ejecutivo.

Para Gustavo Sanz, esta diferencia técnica es central en el conflicto salarial: “la inflación es constante, y si se corre ese porcentaje, ¿qué vamos a discutir en julio?”, planteó. La pregunta refleja la incertidumbre que atraviesa el conflicto salarial y las futuras negociaciones.

El conflicto salarial crece con salarios en niveles críticos

El conflicto salarial se desarrolla en un contexto donde los ingresos municipales están en niveles extremadamente bajos. Aunque el Ejecutivo informó que el aumento acumulado alcanza el 16,5% en lo que va del año, desde el sindicato sostienen que el conflicto salarial persiste porque ese número no refleja la realidad.

Gustavo Sanz remarcó que hay 3125 trabajadores que cobran 580 mil pesos o menos. «Esto muestra la realidad de los trabajadores municipales, lo que les están haciendo y lo que finalmente va a ocurrir. Si te dejan el arco libre, tenés que patear. Y los trabajadores hoy tienen todas los argumentos para hacerlo.» Hoy “tenemos una catarata de reclamos, y nos enteramos de las medidas de manera viral”, concluyó.

Esta noticia llegó 24 horas después de que el Municipio de Morón a través del Concejo Deliberante redujera los Derechos de Construcción a las empresas del sector y deje de percibir hasta 450 millones de pesos anuales.

Por otro lado, nadie cree que los cálculos inflacionarios del Gobierno de Javier Milei, pero a la hora de pagar los toman cómo validos.

Por último, según el mismo INDEC, una familia tipo necesita más de $1,3 millones por mes para no caer en la pobreza.

¿Qué pasó en diciembre?

Acá te dejamos el video del conflicto gremial que se originó el 30 de diciembre de 2025 cuando el Gobierno Local no pagó las horas extras el 30 diciembre, 24 horas antes de los Festejos de Fin de Año ✅​✅​✅​👇:

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Ante corte abrupto de las negociaciones

SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

DE MORÓN, ITUZAINGÓ Y HURLINGHAM

Adherido a la FESIMUBO (Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses)

Personería Gremial nº 910 de 1º grado

San Martín nº 350 – CP 1708 – Morón – Tel. 4628-5371 – 4627-9682 – [email protected]

POR LA REPARACION SALARIAL

Y EL RESPETO A LA PARITARIA

Atento la información publicada por el Ejecutivo Municipal sobre el aumento salarial, se informa a los afiliados que el Sindicato venía exigiendo en la mesa paritaria negociaciones serias y planteos concretos para recomponer salarios y condiciones laborales.

Sin embargo, el Departamento Ejecutivo ha tomado, de manera inconsulta y unilateral, una determinación, a nuestro juicio apresurada, sin consultar ni acordar al menos con este sindicato un aumento salarial superador.

Esta forma de decidir constituye, más que una medida de urgencia, una falta de respeto a los trabajadores y a la mesa paritaria.

EN CONSECUENCIA LE PEDIMOS AL EJECUTIVO MUNICIPAL

La Atención inmediata a la organización gremial y la convocatoria urgente a la mesa paritaria. Presentación por escrito de criterios y fundamentos de la decisión tomada, para ser discutidos y corregidos en la negociación. Compromiso por parte del Municipio de instrumentar medidas focalizadas que protejan a los salarios más bajos y a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Se informa a nuestros afiliados que se declara el ESTADO DE ALERTA PERMANENTE y que se ha convocado con URGENCIA a la Comisión Directiva y a los cuerpos orgánicos del Sindicato para evaluar la situación e informar a las y los afiliados los pasos a seguir.

En esa instancia se definirá la estrategia gremial y las medidas de acción necesarias para defender los derechos y la dignidad de los trabajadores.

COMISIÓN DIRECTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS

Gustavo SANZ

Secretario General

El Comunicado de Prensa del Sindicato Municipal en donde habla sobre el conflicto salarial que el Ejecutivo puso en marcha

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Qué emitió el Municipio sorpresivamente?

El siguiente comunicado:

Aumento salarial para el personal de la Carrera Municipal

El Intendente Lucas Ghi ha dispuesto un nuevo incremento salarial destinado al personal de la Carrera Municipal, con el objetivo de acompañar la situación económica y reconocer el compromiso de los trabajadores. Esto se suma al reconocimiento por los 25 años de servicio abonados con el adelanto municipal.

En un contexto donde lo que predomina es la destrucción de puestos de trabajo, y el desconocimiento de la legítima necesidad de los trabajadores de recomponer el poder adquisitivo de sus ingresos, el Municipio de Morón sostiene esta política de mejoramiento salarial permanente.

En este sentido, se otorgará un aumento total del 12% sobre los básicos correspondientes al mes de marzo, que será aplicado en tres tramos:

4% en abril | 3,5% en mayo | 4% en junio

Este incremento se agrega al 4% ya otorgado en febrero, alcanzando de esta manera un 16,5% de aumento acumulado en lo que va del año.

Asimismo, se informa que se abonará la tercera cuota de $30.000, correspondiente a la suma fija total de $90.000 acordada previamente.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento del salario de los trabajadores y trabajadoras, en el marco del diálogo permanente con las representaciones gremiales.

El viernes, el municipio, cerró las paritarias y confirmó un aumento de haberes para los municipales que no conformó a nadie abriendo la puerta a el conflicto salarial

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