El ajuste ya tiene cifra, responsables y consecuencias concretas: más de $220.000 millones en alimentos que no llegan mientras millones de estudiantes dependen de un plato en la escuela. En medio de la crisis, provincias y municipios salieron a denunciar que el Gobierno nacional corta fondos clave y traslada el costo a los territorios, desatando un conflicto que impacta directo en el hambre y pone en jaque al sistema alimentario escolar.

El planteo en la FAM junto a Axel Kicillof

El reclamo fue expuesto en el marco de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde intendentes y gobernadores coincidieron en un diagnóstico común: el Gobierno nacional no está transfiriendo los fondos comprometidos para sostener la asistencia alimentaria. En ese contexto, el ajuste ya tiene cifra volvió a aparecer como consigna repetida entre los jefes comunales.

Allí, junto al gobernador bonaerense, se expresó con dureza que “el Gobierno nacional provoca la crisis y pretende que la paguen provincias y municipios”, en una frase que sintetiza el malestar creciente en los territorios y refuerza la idea de que el ajuste ya tiene cifra y consecuencias concretas en cada distrito.

Más de $220.000 millones en deuda y un sistema en riesgo

De acuerdo a lo planteado, la deuda supera los $220.000 millones en partidas destinadas a alimentos. Este retraso impacta directamente en programas clave que dependen de financiamiento nacional para garantizar su continuidad, consolidando un escenario donde el ajuste ya tiene cifra y afecta áreas sensibles.

Uno de los más afectados es el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que actualmente alcanza a 2,5 millones de estudiantes en todo el país. La falta de actualización y envío de fondos genera preocupación por la capacidad de sostener la cobertura en comedores y escuelas, en un contexto donde el ajuste ya tiene cifra y golpea de lleno a la asistencia social.

Axel Kicillof y los intendentes se quejan porque el ajuste ya tiene cifra y golpe la mesa de los bonaerenses

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“No se puede ajustar sobre el hambre”

El reclamo no solo apunta a la dimensión financiera, sino también al impacto social de la medida. Desde las provincias remarcan que “no se puede ajustar sobre el hambre”, en referencia a las políticas de recorte que, según denuncian, terminan afectando a los sectores más vulnerables y evidencian que el ajuste ya tiene cifra en la vida cotidiana.

En ese sentido, exigieron que el Gobierno nacional cumpla con las transferencias adeudadas y se haga cargo de los compromisos asumidos, evitando trasladar la carga a los municipios, que ya enfrentan limitaciones presupuestarias, mientras el ajuste ya tiene cifra sigue creciendo.

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Un conflicto que escala

La discusión por los fondos alimentarios se inscribe en un escenario más amplio de tensión fiscal entre Nación y provincias. Gobernadores e intendentes advierten que, sin recursos, se vuelve inviable sostener programas esenciales, en un escenario donde el ajuste ya tiene cifra y no admite dilaciones.

El reclamo es concreto: pago inmediato de la deuda y regularización de los envíos para garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria. Mientras tanto, la disputa política sigue creciendo, con impacto directo en millones de familias que dependen de estos programas y con una consigna que se repite en todo el país: el ajuste ya tiene cifra.

En paralelo, varios intendentes comenzaron a advertir que, si la situación no se revierte en el corto plazo, podrían verse obligados a reformular partidas locales o recortar otras áreas para sostener la asistencia alimentaria. Esta posibilidad abre un nuevo frente de conflicto, ya que implicaría trasladar el impacto del ajuste a servicios municipales básicos, confirmando que El ajuste ya tiene cifra pero también un efecto expansivo sobre toda la estructura del Estado.

Además, desde distintos sectores políticos y sociales anticipan que el reclamo podría escalar en las próximas semanas con presentaciones formales, movilizaciones y pedidos institucionales para exigir el cumplimiento de los envíos. En ese escenario, la presión sobre la Casa Rosada crece y el conflicto deja de ser administrativo para transformarse en un tema central de la agenda pública, donde El ajuste ya tiene cifra y empieza a tener también costo político.

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