Formación a distancia: 6 cursos clave en Ituzaingó para conseguir empleo

El Gobierno Municipal de Ituzaingó, abrió las inscripciones para un nuevo ciclo de formación a distancia con el objetivo de brindar herramientas concretas de inserción profesional. El gancho informativo de esta convocatoria es su gratuidad absoluta y una modalidad 100% virtual, diseñada para que los estudiantes puedan cursar según sus propias posibilidades horarias.

El ciclo lectivo de la formación a distancia inicia el próximo 11 de mayo, permitiendo que en apenas semanas los vecinos sumen certificaciones en áreas de alta demanda como la tecnología y los negocios. Quienes asistan podrán aprender a armar un currículum efectivo en solo siete días hasta dominar el arte de la negociación para mejorar ingresos o condiciones laborales.

La plataforma de formación a distancia implementada por la Secretaría de Desarrollo Productivo facilita el acceso a contenidos teóricos y prácticos de nivel profesional. De esta manera, el Estado local busca reducir la brecha digital y fomentar la inclusión social a través de la educación continua.

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Oferta académica: tecnología y marketing para el futuro

Dentro de la grilla de capacitaciones de formación a distancia, se destaca el curso de Operador de PC Nivel II, que inicia el 11 de mayo. Esta formación es vital en un entorno donde la alfabetización digital ya es un requisito básico. Los alumnos trabajarán intensamente con el paquete Microsoft Office, aprendiendo técnicas de creación, edición y almacenamiento de información.

Para quienes buscan emprender, el curso de Marketing Digital Nivel II ofrece una duración de dos meses para profundizar en estrategias de venta tanto online como tradicionales. Esta formación a distancia permite a los vecinos de Ituzaingó desarrollar planes comerciales efectivos, aprovechando las herramientas digitales para potenciar negocios locales o proyectos personales.

Finanzas personales y habilidades de negociación

Entender cómo funciona el dinero es otra de las apuestas fuertes del programa de formación a distancia. El curso de Educación Financiera brinda herramientas de planificación económica para alcanzar metas sin importar el nivel de ingresos del estudiante. Es un conocimiento práctico que afecta directamente la calidad de vida y el futuro económico de las familias del distrito.

Asimismo, El arte de negociar se presenta como una formación a distancia de un mes para aprender a construir acuerdos duraderos. Más allá de cerrar un trato comercial, la propuesta enseña a transformar desacuerdos en oportunidades y a mejorar la comunicación interpersonal en contextos multiculturales, habilidades sumamente valoradas en los puestos jerárquicos actuales.

Éxito en la búsqueda laboral: CV y entrevistas

Para quienes se encuentran en la búsqueda activa de trabajo, el programa de formación a distancia incluye dos módulos intensivos de una semana de duración. El primero, Un currículum exitoso, inicia el 11 de mayo y se enfoca en la estructura y presentación efectiva de la experiencia previa. Es la llave para lograr que las habilidades personales resalten ante los reclutadores.

Complementariamente, el 18 de mayo comienza el curso de Habilidades de Comunicación Interpersonal para Entrevista Laboral. Esta formación a distancia es clave para optimizar la socialización e integración en el ámbito profesional, permitiendo al candidato reconocer sus competencias y transmitirlas con seguridad frente a un entrevistador.

Cómo inscribirse y obtener más información

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de forma remota para mantener la coherencia con la propuesta de formación a distancia. Los interesados deben registrarse en la plataforma oficial del municipio: https://red.miituzaingo.gov.ar/formacionadistancia/. Allí podrán seleccionar el curso de su interés y completar los datos requeridos para asegurar su vacante.

Para quienes requieran asistencia adicional o tengan consultas específicas, la Secretaría de Desarrollo Productivo atiende de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Se puede contactar a los coordinadores a través del correo electrónico [email protected] o llamando directamente al teléfono 2120-1965.

La formación a distancia en Ituzaingó representa una advertencia clara para quienes postergan su educación: el conocimiento hoy es accesible, flexible y gratuito. Sumar estas habilidades al perfil profesional no solo mejora las chances de empleo, sino que fortalece la autonomía económica de cada ciudadano.

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