Repavimentación de Avenida Vergara: Empezó la etapa 2 de la obra

El mapa de conectividad del oeste bonaerense atraviesa una transformación estructural que ya es visible para miles de conductores. La repavimentación de Avenida Vergara (Ruta Provincial 4) entró en su fase más intensa, incorporando operativos nocturnos para minimizar el caos vehicular durante el día. El gancho informativo es ineludible: se trata de la primera renovación profunda de la calzada desde su construcción original, dejando atrás años de parches ineficientes que no lograban frenar el deterioro.

Esta relevancia hoy es fundamental, ya que el tramo intervenido entre Colectora y Salazar es el principal ingreso y egreso del distrito, soportando un flujo constante de transporte público y carga pesada. La obra de repavimentación de Avenida Vergara significa una reducción drástica en los tiempos de viaje, mayor seguridad vial frente al Colegio Santa Marta y el fin de los daños mecánicos en los vehículos causados por el mal estado del asfalto.

Trabajos nocturnos y circulación sin cortes totales

Una de las premisas de la repavimentación de Avenida Vergara es evitar el colapso del tránsito en una arteria crítica. Para lograrlo, el Municipio implementó una logística de doble frente: trabajos pesados durante la noche en el tramo Colectora-Salazar y mantenimiento de carriles habilitados durante el día. A diferencia de otras obras de gran escala, nunca se interrumpe totalmente la circulación, manteniéndose siempre al menos dos carriles abiertos para el flujo en ambos sentidos.

Este esquema de trabajo nocturno permite que las máquinas fresadoras y las cuadrillas operen con mayor libertad y seguridad, acelerando los plazos de entrega. Para los vecinos y comerciantes de la zona, esto significa un alivio, ya que el impacto sonoro y las restricciones de estacionamiento se concentran en horarios de menor actividad, permitiendo que la dinámica comercial de la avenida no se detenga.

Tecnología en hormigón frente al Colegio Santa Marta

La ingeniería detrás de la repavimentación de Avenida Vergara contempla soluciones específicas para los puntos de mayor desgaste. En el sector comprendido entre Acceso Oeste y la calle Eduardo Bradley, se ejecutó una platea de hormigón de alta resistencia. Esta decisión técnica es clave, ya que es el área donde el transporte público realiza frenadas y arranques constantes, acciones que suelen deformar el asfalto convencional.

El objetivo de la repavimentación de Avenida Vergara es garantizar una solución duradera que soporte el peso del tránsito pesado sin generar las ondulaciones típicas de las soluciones parciales. La obra incluye el fresado del pavimento viejo, la nivelación de la base y la colocación de una carpeta asfáltica de última generación, diseñada para resistir las inclemencias climáticas y el uso intensivo durante las próximas décadas.

El impacto en la seguridad vial y el desarrollo local

Más allá de la mejora estética, la obra tiene una consecuencia directa en la seguridad de los peatones y conductores. Una calzada nivelada y sin baches reduce drásticamente el riesgo de maniobras bruscas y accidentes. Además, la optimización de la Ruta 4 favorece el desarrollo económico de Hurlingham, facilitando el acceso a los centros comerciales y mejorando la logística para las industrias que utilizan este corredor para conectar con el Acceso Oeste.

La repavimentación de Avenida Vergara es también un acto de justicia para los vecinos que durante años reclamaron una solución definitiva. Al ser un tramo intermunicipal, la mejora beneficia no solo a los habitantes de Hurlingham, sino a toda la región que utiliza la Ruta 4 como vía de paso hacia otros distritos del conurbano.

Cómo evitar demoras durante la ejecución de la obra

Si bien se mantienen carriles habilitados, el Municipio recomienda a los conductores planificar sus viajes con antelación o utilizar vías alternativas en horas pico. Se ha implementado un sistema de señalización y desvíos programados que cuenta con la asistencia de agentes de tránsito para ordenar el flujo vehicular y evitar embotellamientos en los cruces transversales.

La transformación de Hurlingham se apoya en una infraestructura sólida. Con la repavimentación de Avenida Vergara, el distrito recupera su arteria principal, transformándola en un corredor moderno, seguro y preparado para el futuro. Lo que antes era un camino de parches, hoy comienza a ser una vía de alta prestación para el crecimiento de toda la comunidad.