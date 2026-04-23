De Morón a fotografiar a las bandas más exitosas del mundo: Conocé a Agustín Dusserre

Hay personas que nacen con un rollo de película bajo el brazo y uno de esos casos es el de Agustín Dusserre para quien la fotografía no fue una elección, sino un paisaje doméstico. El primer recuerdo es una Olympus OM1, un regalo de Navidad que su madre le hizo a su padre antes de que él nazca y que, por un momento, pareció una desilusión: una caja pequeña bajo el arbolito que solo contenía un rollo de fotos. Pero detrás de ese rollo estaba la cámara, y detrás de esa cámara, un legado familiar entero.

«Desde nacimiento y después siempre que pude, muy chiquitito, sacaba fotos con las pocket, pero también en primaria ya sacaba con la reflex analógica de mi papá. Me llevaba la cámara a los campamentos», rememora Agustín Dusserre. Aquellas primeras capturas eran el eco de lo que veía en su casa: retratos casuales de amigos y familia. Una herencia técnica que su padre le traducía en reglas simples ante la falta de manuales: «Si es de día, poné esto y esto. Si hay sombras, esto. Si es de noche, no saques».

Coldplay por Agustín Dusserre

El básquet, el vacío y el refugio en el laboratorio

Antes de los escenarios, estuvo la cancha. Agustín Dusserre fue, durante 21 años (de los 6 a los 27), un jugador aguerrido de básquet del Club Morón. Un capitán que dejaba la vida en cada entrenamiento hasta que el desgaste y un conflicto con un entrenador lo empujaron a la salida. Fue una ruptura necesaria pero dolorosa, sellada por una lesión en las manos mientras jugaba al fútbol que le impidió cualquier intento de regreso.

«Me empecé a sentir perdido, era la falta de algo muy grande que era el básquet. Era mi cable a tierra mal. De golpe tenía mucha libertad de tiempo», confiesa. En ese vacío apareció la fotografía ya no como un juego, sino como una disciplina. Se anotó en los cursos de la FADU y encontró en el laboratorio analógico la adrenalina que la pelota ya no le daba. «Me iba los sábados a las ocho de la mañana para usar el laboratorio libre. Me acostaba temprano el viernes para ir al otro día re manija».

La guerrilla de Niceto y el «clic» con Mimi Maura

El camino de Agustín Dusserre hacia las grandes ligas de la música no tuvo un plan maestro. Su campo de entrenamiento fue Niceto Club, entrando por el costado gracias a un amigo que trabajaba en la barra. «Miraba la cartelera en la Rolling Stone para ver qué tocaba. Aprendí en un lugar que es re de guerrilla. Tenés tema de luz y ubicación, es difícil. Es el lugar donde más fotos saqué».

Sin medios donde exhibir su trabajo, Facebook fue el primer lugar donde pudo mostrar sus trabajos y el primer gran salto ocurrió por un impulso de fanatismo. Agustín le envió seis fotos de Mimi Maura al manager Fabián Couto, tras encontrar su mail en los créditos de un vinilo. «El acierto ahí fue mandarle pocas fotos. Fabián se volvió loco, se las mostró a Mimi y a Sergio (Rotman), les encantó. Ahí fue el clic. El tridente Fabián, Sergio y Mimi fueron los que me hicieron confiar en mí mismo».

De esta forma, Agustín se convertía en el fotógrafo oficial de Aterciopelados.

Mimi Maura por Agustín Dusserre

Casi en simultáneo, un encuentro en una casa de amigos en Chascomús lo puso frente a Juan Ortelli y Juan Morris, de la Rolling Stone. «Mandé mis ocho mejores fotos a la editora de la web, todas como bombas. Súper luminosas. Una de Las Pelotas en un Luna Park donde el foco estaba en el pie del micrófono y Germán fuera de foco. Había cosa artística».

Su primera cobertura oficial fue en el 2010 con Cindy Lauper en el Gran Rex, aunque la nota nunca salió porque el cronista nunca escribió el texto. Lejos de frustrarlo, este hecho le dio un respiro inesperado al ver el resultado de su propio lente. Dusserre recuerda ese episodio como un alivio necesario: “Menos mal que no salieron, no me gustaron nada. Hay una foto que publicaría”, confiesa entre risas, dejando en claro que ese nivel de autoexigencia fue, en última instancia, el motor que lo llevó a capturar las imágenes más icónicas del rock años más tarde.

El camino de Agustín, fue un recorrido que no había tenido lugar ni en su imaginación. «Nunca lo pensé, pero el sueño que siempre estuvo ahí. Yo coleccionaba las Rolling, las sigo comprando. Hoy trabajo con Los Fabulosos, con IKV, impensando. Tan lindo y exacto que era impensando. Yo creo que si lo hubise soñado, no se si hubiese sucedido. Lo natural es que se fue dando».

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Pintar el cuadro: El sello Dusserre

Para Agustín, una buena foto de rock no es solo un registro, es «pintar un cuadro» donde suceden varias situaciones en simultáneo. «No pienso solamente en sacarle al cantante. Quizás el foco lo pongo atrás porque lo que sucede ahí es más interesante. Busco que haya conexiones entre músicos, o entre el músico y yo; esa complicidad donde miran a cámara y el espectador siente que se está mirando con el artista».

Es tal la marca personal que ha logrado que su presencia es una garantía para el público: «Me pasa que me preguntan si voy a tal show solo para saber si va a haber fotos mías», revela sobre ese vínculo de confianza. Sin embargo, su identidad más pura aparece cuando el color desaparece: “Mi sello siento que está más en el blanco y negro; mi blanco y negro me doy cuenta cuando es mío”, afirma con la seguridad de quien ha pulido un estilo propio. Así, busca que quien estuvo allí quiera volver a través de su lente, y que quien no fue logre palpar la vibración real de lo que pasó esa noche.

Entre miles de shows, hay tres disparos que guardan una mística especial:

Los Red Hot Chili Peppers: Un encuentro fugaz entre Flea y Anthony Kiedis. «Fue como un partido de 10 puntos. Había soñado con lo que quería hacer, lo fui a buscar. Es un microsegundo donde se cruzan y parece que están jugando entre ellos. Te permite quedarte mirando un rato y descubrir cosas nuevas» .

Un encuentro fugaz entre Flea y Anthony Kiedis. . Arctic Monkeys (Primavera Sound): Alex Turner levantando el pie del micrófono bajo la lluvia en el Primavera Sound. «Me corrí de mi espacio permitido para tenerlo de frente. Hice dos pasos a la izquierda, disparé y volví. Nadie la tiene de frente. Cuando la posteé, la reposteó la cuenta oficial y perdí el control. La foto que más likes tiene» .

Alex Turner levantando el pie del micrófono bajo la lluvia en el Primavera Sound. . Jack White y Robert Plant: Una foto icónica del Lollapalooza 2015 que terminó dando la vuelta al mundo.

Red Hot Chili Peppers por Agustín Dusserre

Arctic Monkeys por Agustín Dusserre

Jack White y Robert Plant por Agustín Dusserre

El hombre de las dos vidas y el síndrome de Superman

Hoy, Agustín Dusserre convive con una dualidad que ha dejado de pelear tras una charla astrológica con Alejandro Oliva (Director de la Bomba de Tiempo y padre de Wos). Por un lado, es el fotógrafo de Los Fabulosos Cadillacs, de No Te Va Gustar, de Emmanuel Horvilleur, el Lollapalooza y Natalie Pérez. Por otro, es un hombre que trabaja en una compañía de seguros y es Licenciado en Administración.

Illya Kuryaki and the Valderramas por Agustín Dusserre

«Soy de Piscis y mi opuesto es Virgo. Tengo toda mi parte artística en Piscis y mi parte administrativa en Virgo total. Me gusta y me da tranquilidad tener las dos vidas», explica. Para definirlo, usa una analogía cinematográfica de Kill Bill: «Batman es un humano que se disfraza de superhéroe. Superman es un superhéroe que se disfraza de humano. Él se levanta y es Superman. Yo me siento fotógrafo cuando me levanto, y me disfrazo de oficina cuando voy a trabajar».

No Te Va Gustar por Agustín Dusserre

Incluso hoy, cuando se cruza con su gente de Morón, la mirada de ellos «lo acomoda». «Yo naturalicé cosas, como hacerle fotos a Trueno en el estudio, que es el ídolo de mi hija y la llevó para que viva eso. Pero cuando veo a mi viejo orgulloso, que me seguía a todos los partidos de básquet y ahora se compra la revista donde sale mi apellido en el crédito, ahí entiendo todo».

Trueno por Agustín Dusserre

Aunque todavía tiene pendientes (muchos de los cuales no se concretaran como fotografiar a Amy Winehouse o a Spinetta), Agustín sigue ordenando su archivo —un Excel «impecable» con más de 1000 shows— esperando el momento de imprimir esas 30 fotos gigantes que cuenten su historia en una muestra como hace diez años no hace o en un libro que compile alguno de esos momentos. Mientras tanto, sigue siendo ese arquero (su verdadera identidad, dice) que sabe que la clave es estar siempre listo para atajar el momento justo.

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