Ola de amenazas. La comunidad educativa de la zona oeste atraviesa semanas de máxima tensión. En un fenómeno que combina la violencia física presencial con amenazas coordinadas a través de redes sociales, las autoridades de Morón, Hurlingham e Ituzaingó han tenido que activar protocolos de emergencia para resguardar a estudiantes y docentes.

Locura en un colegio de Tres de Febrero. Simulacro de un fusilamiento en un colegio privado ✅​✅​✅​👇:

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Hurlingham: Un menor de 12 años bajo investigación

El caso más impactante de la ola de amenazas de los últimos días ocurrió en William Morris. Tras una serie de llamados anónimos que advertían sobre una inminente «masacre» en la Escuela N°14, la justicia ordenó un allanamiento el pasado 21 de abril. El operativo, realizado en una vivienda de la calle Juan Díaz de Solís, derivó en la identificación de un niño de 12 años como el presunto autor de las intimidaciones. Se secuestraron dispositivos electrónicos para determinar si actuó bajo la influencia de algún «desafío viral».

Ola de Amenazas en las Escuelas. En Hurlingham hubo un allanamiento y un niño de 12 años quedó a disposición de la Justicia.

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Ituzaingó y Morón: Amenazas de tiroteo y «Mi Escuela Segura»

El clima de hostilidad no es aislado. El 18 de abril, establecimientos de Ituzaingó y Morón recibieron mensajes intimidatorios que anunciaban ataques armados, lo que obligó a suspender clases momentáneamente en algunos turnos y a reforzar la presencia policial en los accesos.

En respuesta a la creciente demanda de seguridad, el municipio de Morón lanzó esta semana el programa «Mi Escuela Segura». La medida busca frenar la escalada de «violencia escolar extrema» reportada en localidades como El Palomar y Castelar, donde se han registrado peleas entre estudiantes que son grabadas y viralizadas, además de constantes faltas de respeto y maltrato hacia el personal auxiliar y docente.

La ola de amenazas comenzó cuando los estudiantes, todos adolescentes, salen aterrizados del establecimiento educativo de Santa Fe luego de que un alumno asesinara a otro

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Docentes en estado de alerta

La situación de los trabajadores de la educación es crítica. En la Escuela Secundaria N°8 de Morón, los docentes han manifestado que el clima de trabajo es insostenible debido a los insultos y agresiones físicas por parte de algunos familiares de alumnos. Los gremios exigen que no solo se refuerce la seguridad en las puertas, sino que se incremente el número de asistentes sociales y equipos de orientación para abordar la raíz del conflicto.

Ola de Amenazas: Cronología de los hechos recientes:

16 al 21 de abril: Serie de amenazas de masacre en Hurlingham; identificación del responsable.

Serie de amenazas de masacre en Hurlingham; identificación del responsable. 18 de abril: Activación de protocolos por amenazas de tiroteo en Ituzaingó y Morón.

Activación de protocolos por amenazas de tiroteo en Ituzaingó y Morón. 21 de abril: Lanzamiento de planes de contingencia municipal en Morón ante el aumento de riñas escolares.

Las autoridades educativas regionales instan a los padres a supervisar la actividad de los menores en redes sociales y recuerdan que parte de la ola de amenazas resultan ser falsas alarmas, la justicia está interviniendo de oficio en cada caso bajo la carátula de «Intimidación Pública».

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