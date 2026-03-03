Club Morón vuelve a la escena nacional tras 42 años

Club Morón vuelve a la escena nacional. A cuarenta y dos años después del silencio, el Club Morón vuelve a escuchar el latido grande del básquet argentino. No es un regreso más: es una reparación histórica, una bandera que se vuelve a clavar en el mapa nacional después de décadas de resistencia, crisis y reconstrucción. Con presupuesto austero pero convicciones gigantes, el equipo del Oeste se planta en la Liga Federal 2026 con la épica de quien vuelve del olvido y la determinación de quien no piensa retroceder jamás.

Con 93 equipos confirmados y la Conferencia Metropolitana ya definida, la Liga Federal 2026 se pone en marcha y marca un regreso histórico: el Club Morón volverá a competir a nivel nacional después de 42 años en la CAB. El torneo más grande del país abre sus puertas y el equipo del Oeste dirá presente con un objetivo claro: sostener la categoría y consolidar un proyecto que viene creciendo desde hace años.

El Club Morón supo ser protagonista cuando el básquet argentino comenzaba a profesionalizarse. En la década del ’80 participó de las primeras ediciones de la Liga Nacional de Básquet, formando parte del nacimiento de una competencia que cambiaría para siempre el mapa deportivo del país. Aquellos años marcaron el punto más alto de la institución a nivel nacional, con un proyecto que combinaba identidad barrial y ambición competitiva.

Pero el club tuvo que replegarse con la crisis económica de 1989. Tras su paso por la Liga B, el básquet mayor perdió estructura y presencia en el plano nacional. Durante décadas, Morón quedó fuera del gran escenario, sosteniéndose desde el esfuerzo interno, el trabajo silencioso y el compromiso de quienes nunca dejaron caer la actividad.

Con nombre como Carlos Ferreyra, uno de los referentes del equipo en la etapa de la Liga Nacional en los ’80. Base de conducción y carácter, representó ese perfil de jugador que combinaba liderazgo dentro de la cancha con identidad de club. En aquella época, Morón competía contra potencias en el nacimiento del profesionalismo y necesitaba figuras con personalidad. O Raúl Rezzónico quien estuvo vinculado al proceso técnico en aquellos años de consolidación y competencia en categorías nacionales. Su nombre aparece asociado al período en el que el club intentaba sostenerse en la élite en un contexto económico complejo.

Hasta la llegado de Sergio Aispurúa, conocido como “El Vasco”, quién fue uno de los jugadores emblemáticos de aquella generación. Se lo recuerda por su intensidad, carácter competitivo y liderazgo dentro del equipo en los años de Liga Nacional y Liga B y también en el mundo del básquet por sus doce años consecutivos en la Selección Nacional.

En cuanto a los hermanos Lucchillo, formaron parte de esa camada que sostuvo al club en el período más exigente, cuando Morón se medía con estructuras más poderosas en el nacimiento del básquet profesional argentino. Eran parte de un plantel con fuerte identidad local, algo que siempre caracterizó al Club Morón en esa etapa.

Llegó la crisis de 1989

La crisis económica hiperinflacionaria de 1989 sacó al Club Morón de la competencia Nacional y se redujo a la Metropolitana sin perder el deseo de volver.

La reconstrucción no fue inmediata ni ruidosa. Comenzó desde abajo: fortaleciendo las divisiones formativas, consolidando una base dirigencial más ordenada y apostando a la continuidad de un proyecto deportivo. El crecimiento en la competencia metropolitana fue sostenido, sin atajos ni invitaciones. La clasificación a la Liga Federal de Básquet en 2026 llegó por derechos deportivos, como resultado directo del rendimiento en cancha.

Hoy, casi cuatro décadas después, el regreso no representa sólo un logro competitivo. Es la confirmación de que el Club Morón recuperó el rumbo. No vuelve como recuerdo de lo que fue, sino como institución que aprendió de su historia y decidió reconstruirse para quedarse.

La temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet, tercera categoría de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), comenzará el sábado 28 de febrero. Morón debutará como local el viernes 6 de marzo frente a Sportivo Pilar, en el gimnasio de Bernardo de Irigoyen 138, Castelar.

Zona confirmada y rivales

El conjunto dirigido por Andrés Moggio integrará la Zona C de la Conferencia Metropolitana, donde enfrentará a:

Sportivo Pilar

Presidente Derqui

Munro

Padua

River Plate

GEI

Claridad

Serán 14 fechas en formato ida y vuelta. Luego habrá playoffs al mejor de tres partidos y, en etapas posteriores, cruces interconferencia a nivel nacional.

Un regreso que tiene historia

Morón no competía en un torneo nacional desde la Liga Nacional de Básquet de 1984. “Llegamos a esta plaza por derechos deportivos, no por invitación”, destacó el manager, jugador de maxibásquet y Secretario del Club Morón, Lisandro Raffioni, durante la presentación oficial en la que estuvieron el presidente Andrés Llinares y el cuerpo técnico. «El logro fue consecuencia de una gran campaña 2025, donde el equipo alcanzó los octavos de final de la Liga Metropolitana y consiguió la clasificación», agregó Raffioni.

Plantel casi intacto y un solo refuerzo

El entrenador Andrés Moggio apostará a la base que viene trabajando desde hace cinco años. El único refuerzo confirmado es Eleanser Mata Varela, base de 21 años proveniente de Platense que mide 2,05 metros de altura.

“Tenemos prácticamente el mismo plantel de 2025. Arrancamos la pretemporada el 27 de diciembre y el objetivo es mantener la categoría”, explicó el DT. Morón quién cuenta con uno de los presupuestos más bajos del certamen y enfrentará equipos con estructuras semiprofesionales y, en algunos casos, completamente profesionales como River Plate.

El desafío institucional y económico

El salto de categoría no es sólo deportivo. La institución avanza en la construcción de un microestadios, una obra proyectada en unos 300 millones de pesos que se realizará por etapas frente al Puente Lebensohn (Ruta 4).

Además, la Liga exige adecuaciones reglamentarias, como la instalación de dos tableros electrónicos. El financiamiento se sostiene con sponsors, bonos para los primeros siete partidos (a $60.000) y la venta de entradas. Los encuentros se transmiten por Basquetpass y DeporTV, aunque el streaming no genera ingresos directos para el club.

Un objetivo concreto: no volver atrás

La Liga Federal es un torneo semiprofesional, con realidades muy diversas entre sus participantes. En ese contexto, Morón asumirá el desafío con los pies sobre la tierra y una meta clara: sostener la plaza conseguida en cancha.

Casi cuatro décadas después, el club del Oeste vuelve al escenario nacional. No es una aventura aislada, sino el resultado de un proyecto deportivo e institucional que busca devolver a Morón al lugar que alguna vez ocupó en el básquet argentino.

Los primeros partidos como local

Cuerpo técnico:

Andrés Moggio (Director Técnico)

(Director Técnico) Gabriel Benítez (Asistente Técnico)

El debut en casa será en marzo, con tres encuentros consecutivos como local:

Viernes 6/03 vs Sportivo Pilar

Miércoles 11/03 vs Derqui

Viernes 13/03 vs Munro

Plantel 2026

El equipo estará conformado por: