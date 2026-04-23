Policía Municipal de Morón: 3 claves del nuevo plan de seguridad

La seguridad en el oeste del Conurbano entra en una fase de transformación estructural que cambiará la dinámica de patrullaje en los barrios. La creación de la Policía Municipal de Morón ha dado un salto decisivo tras una cumbre clave entre el municipio, el Gobierno de la b y los máximos representantes de la justicia local.

Ante la creciente demanda de prevención del delito, el distrito busca consolidar una fuerza con «anclaje territorial» propio que no dependa exclusivamente de los recursos provinciales. Las autoridades confirmaron que la primera semana de junio de 2026 comenzará formalmente la capacitación de los aspirantes. Esta nueva herramienta busca reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la presencia del Estado en zonas críticas donde la vigilancia actual resulta insuficiente.

El intendente Lucas Ghi, junto a su equipo de seguridad, trabaja en el diseño de protocolos de actuación que permitan a la Policía Municipal de Morón articularse de forma eficiente con el sistema judicial, evitando zonas grises legales y garantizando una operatividad que responda a las necesidades específicas de cada localidad del partido.

La Infografía exhibe los tiempos de conformación de la Policía Municipal de Morón (Infografía de la empresa FX 5g para Diario Anticipos)

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Reunión cumbre: diseño de protocolos y carrera policial

El encuentro realizado en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal no fue solo protocolar. Participaron figuras de peso como el fiscal general adjunto, Alejandro Varela, y representantes del Instituto Universitario Vucetich, quienes están a cargo de definir los contenidos de la carrera policial. El objetivo es que la Policía Municipal de Morón cuente con una formación de excelencia, adaptada a las nuevas modalidades delictivas y con un fuerte enfoque en la proximidad con el ciudadano.

Durante la reunión por la Policía Municipal de Morón, de la que también participaron la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco, y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, se avanzó en la coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense. La presencia de subsecretarios y directores provinciales garantiza que la nueva fuerza local esté plenamente integrada al sistema de comunicación y despacho de emergencias de la Provincia de Buenos Aires.

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Convocatoria abierta: personal retirado y nuevas entrevistas

Un dato fundamental para quienes buscan reinsertarse en el mundo laboral de la seguridad es que la inscripción para formar parte de la Policía Municipal de Morón continúa abierta. Actualmente, el municipio se encuentra realizando entrevistas personalizadas a personal retirado de fuerzas de seguridad (Policía Federal, Bonaerense) y de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea).

Esta estrategia busca captar perfiles con experiencia previa y disciplina formada para la Policía Municipal de Morón, lo que aceleraría el despliegue de las primeras unidades en las calles. Los interesados en formar parte de este proyecto estratégico deben cumplir con los requisitos de idoneidad física y psíquica, además de superar las instancias de evaluación que coordinan los equipos técnicos municipales junto a los expertos de la Universidad Vucetich.

Junio de 2026: el mes del despliegue formativo

La confirmación de la primera semana de junio como el inicio de la formación para los aspirantes marca el punto de no retorno para esta política pública. A partir de esa fecha, los futuros integrantes de la Policía Municipal de Morón comenzarán un entrenamiento intensivo que incluye tácticas de prevención urbana, mediación de conflictos y derecho penal aplicado a la función policial.

El intendenteLucas Ghi resaltó que esta fuerza no viene a reemplazar a la Policía de la Provincia, sino a complementarla mediante un esquema de cercanía. El conocimiento minucioso de cada calle y la interacción constante con los foros de seguridad vecinales serán los pilares que diferencien a este cuerpo municipal de otras unidades convencionales, buscando recuperar la confianza del vecino en la presencia estatal.

El aval judicial: fiscalía y juzgados dentro del esquema

La presencia de jueces de la Cámara de Apelación y representantes del Colegio de Magistrados en la mesa de diseño es una advertencia de la seriedad del plan. La Policía Municipal de Morón operará bajo lineamientos que cuentan con el visto bueno del Poder Judicial, lo que asegura que las detenciones, procedimientos y patrullajes preventivos tengan un respaldo legal sólido desde el primer día.

Esta articulación busca evitar el «efecto puerta giratoria» mediante actas de procedimiento mejor elaboradas y una comunicación directa entre los agentes de calle y las fiscalías de turno. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta no solo se mide en cantidad de patrulleros, sino en la eficacia de las intervenciones que terminan en la justicia.

Infografía que muestra las tareas que cumplirá la Policía Municipal de Morón

Impacto práctico: qué cambiará en el día a día del vecino

Para el ciudadano de Morón, Castelar, Haedo o El Palomar, la llegada de esta fuerza significa mayor patrullaje de proximidad en centros comerciales, paradas de colectivos y corredores escolares. La Policía Municipal de Morón tendrá como misión principal la disuasión, permitiendo que la policía provincial pueda enfocarse en investigaciones de delitos complejos y narcotráfico.

La apuesta por una fuerza local es la respuesta institucional a un problema que afecta la calidad de vida de todos los moronenses. Con el aval de la provincia y la justicia, el municipio se prepara para un hito en su gestión de seguridad, entendiendo que la paz social se construye con un Estado presente, profesional y equipado.

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