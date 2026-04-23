Llega el frío: 4 días para el cambio brusco de temperatura en el AMBA

El alivio de las tardes templadas tiene fecha de vencimiento y la advertencia es contundente para todo el Área Metropolitana de Buenos Aires. Llega el frío de manera definitiva y, aunque el resto de la semana se mantendrá en rangos agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya detectó el avance de un frente polar que cambiará el escenario drásticamente.

A partir del próximo lunes llega el frío: la mínima perforará la barrera de los dos dígitos, consolidando el aire gélido en la región obligando a un cambio inmediato en la logística diaria, desde el desempolvado de prendas de abrigo pesado hasta la planificación de una dieta más calórica para contrarrestar el desgaste energético.

El domingo marcará el fin de la transición y el lunes llega el frío al AMBA que despertará con apenas 9 grados, iniciando una seguidilla de jornadas donde el abrigo será obligatorio durante todo el día.

Llega el frío y el fenómeno no solo afectará la vestimenta, sino también los procesos internos del organismo. Con el descenso térmico, el cuerpo ajusta sus mecanismos para mantener la temperatura corporal estable, lo que dispara señales de alerta en el metabolismo y altera el reloj biológico vinculado a la exposición solar.

El calendario del descenso: el paso a paso del aire polar

En lo inmediato, el SMN prevé un jueves con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados. El viernes seguirá una línea similar, con una mínima de 15 y una máxima de 23, condiciones que se extenderán durante el sábado. Sin embargo, el veranito de San Juan anticipado termina allí.

El domingo será el día de transición crítica. Aunque la máxima llegará a los 20 grados, el ingreso de una masa de aire polar hacia la noche provocará que llegó el frío se sienta con toda su fuerza al inicio de la próxima semana laborable. Los modelos meteorológicos indican que el lunes el termómetro marcará un piso de 9 grados, un valor que no se registraba en la región desde hace varios meses, marcando el inicio formal de las bajas temperaturas invernales.

Lunes y martes: los días más fríos de la serie

El lunes 27 de abril será la jornada donde el aire polar se consolidará sobre el AMBA. Con cielo algo nublado, la máxima apenas alcanzará los 19 grados, pero la sensación térmica podría ser menor debido a la rotación del viento hacia el sector sur. Este cambio brusco es el que suele generar mayores complicaciones respiratorias en la población debido a la falta de aclimatación.

Para el martes, las condiciones seguirán en la misma línea de frescura intensa, con una mínima de 11 grados y una máxima que no superará los 18 grados. La nubosidad variable contribuirá a que el ambiente se sienta fresco incluso en las horas de sol, confirmando que la estabilidad meteorológica no vendrá acompañada de calor, sino de un clima seco y cortante típico de la alta montaña.

Por qué sentimos más hambre cuando bajan las temperaturas

Llega el frío y no es una sensaciónsubjetiva, el apetito se dispara de manera biológica. Este fenómeno se vincula con la termogénesis, el proceso mediante el cual el cuerpo quema calorías para generar calor y mantener los 37 grados internos. Ante el descenso térmico exterior, el cerebro envía señales para buscar alimentos con mayor densidad energética.

A esto se suma la menor exposición a la luz solar. Con días más cortos, el reloj interno del organismo se desajusta, afectando directamente a la serotonina y otras hormonas vinculadas a la saciedad. Por eso, durante los meses fríos, es habitual sentir preferencia por alimentos de «quema lenta», como legumbres, hidratos de carbono complejos y preparaciones calientes que ayudan a estabilizar la energía interna.

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La importancia de la alimentación de «quema lenta»

Llega el frío y para enfrentar las temperaturas inferiores a los 10 grados que se avecinan, los nutricionistas recomiendan priorizar alimentos que brinden saciedad prolongada. Las sopas, guisos de lentejas y platos que incluyan cereales integrales son ideales porque el cuerpo tarda más en procesarlos, liberando energía de forma constante para combatir el clima hostil del exterior.

El ajuste metabólico es una respuesta adaptativa necesaria. Ignorar estas señales de hambre puede derivar en una mayor sensación de frío y fatiga, ya que el organismo prioriza mantener el calor de los órganos vitales por sobre otras funciones. Por ello, la llegada del aire polar no solo cambia el guardarropa, sino que rediseña por completo la lista de compras en el supermercado.

Llega el frío: Los consejos

Ante la confirmación de que llega el frío, es fundamental anticiparse para evitar las enfermedades estacionales comunes. La amplitud térmica de los días previos (mañanas frescas y tardes templadas) suele ser engañosa y es el factor principal de los resfríos por enfriamiento.

Vestimenta en capas: Utilizar el sistema de «cebolla» para adaptarse a los cambios de temperatura entre interiores calefaccionados y el exterior polar.

Utilizar el sistema de «cebolla» para adaptarse a los cambios de temperatura entre interiores calefaccionados y el exterior polar. Hidratación: Aunque se sienta menos sed, beber agua es vital para mantener las mucosas hidratadas y protegidas contra virus.

Aunque se sienta menos sed, beber agua es vital para mantener las mucosas hidratadas y protegidas contra virus. Ventilación: A pesar de las bajas temperaturas, es necesario ventilar los ambientes al menos 10 minutos al día para renovar el aire.

A pesar de las bajas temperaturas, es necesario ventilar los ambientes al menos 10 minutos al día para renovar el aire. Vacunación: Con el inicio de las mínimas de un solo dígito, se recomienda tener al día las dosis contra la gripe y el neumococo.

El AMBA se prepara para su primer gran desafío térmico del 2026. Llega el frío y la masa de aire polar no dará tregua y transformará el paisaje urbano en una postal de bufandas y abrigos pesados. Estar informado sobre los tiempos exactos del Servicio Meteorológico es la mejor herramienta para que el invierno no nos tome por sorpresa.

Resumen del pronóstico para el AMBA

Jueves y Viernes: Días templados, máximas de 22°C-23°C. Ideal para actividades al aire libre.

Días templados, máximas de 22°C-23°C. Ideal para actividades al aire libre. Sábado: Nubosidad en aumento, última jornada de calor residual.

Nubosidad en aumento, última jornada de calor residual. Domingo: Ingreso de frente frío. Descenso térmico hacia la noche.

Ingreso de frente frío. Descenso térmico hacia la noche. Lunes: Llega el frío, la mínima cae a 9°C. Se siente con fuerza el aire polar.

Llega el frío, la mínima cae a 9°C. Se siente con fuerza el aire polar. Martes: Ambiente fresco persistente, máxima de 18°C.

El cambio de estación es inminente y los datos son claros: llega el frío. La preparación para estas jornadas de frío extremo es fundamental para mantener la salud y el bienestar en un año donde el clima parece querer recuperar el tiempo perdido.

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