El Procrear sin rumbo. Increíble. El conflicto por el desarrollo habitacional del PROCREAR en El Palomar, partido de Morón, sumó en los últimos días un nuevo capítulo que reaviva la preocupación de cientos de familias que esperaban acceder a su casa propia. La situación, que todavía no cuenta con definiciones oficiales claras por parte del Gobierno Nacional, ya generó repercusiones políticas y movilización vecinal en el distrito.

Acá te dejamos un video en donde Lucas Ghi anuncia que el Procrear El Palomar será para las Fuerzas de Seguridad Federales ✅​✅​✅​👇​:

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En términos territoriales, el desarrollo urbanístico del Procrear en El Palomar se encuentra emplazado dentro del predio de la Base Aérea de El Palomar, en una zona estratégica del partido de Morón. El acceso principal se da a través de la traza de Avenida Marconi y calles linderas, en cercanía con el límite distrital con Hurlingham, lo que le otorga conectividad directa con el Acceso Oeste y distintos corredores de transporte.

A su vez, el complejo completo contempla alrededor de 1.000 unidades habitacionales, en su mayoría departamentos distribuidos en edificios de mediana altura. Este dato permite dimensionar la magnitud del desarrollo y entender que se trata de uno de los proyectos más grandes del oeste del conurbano.

En paralelo, y según coinciden fuentes políticas y vecinales, el universo concreto hoy en discusión está compuesto por más de 500 familias inscriptas, preseleccionadas o en instancia avanzada dentro del proceso de adjudicación, es decir, personas que ya formaban parte del esquema del programa y que ahora enfrentan un escenario de incertidumbre. No existe, hasta el momento, un listado público consolidado que precise cuántos adjudicatarios firmes hay, lo que refuerza el carácter abierto del conflicto.

En cuanto al estado de obra, el desarrollo presenta un grado de avance elevado en varios sectores, con edificios que desde el exterior aparecen prácticamente terminados, aunque el proyecto en su conjunto no está finalizado ni entregado en su totalidad. Persisten trabajos pendientes en distintas etapas —especialmente en terminaciones e infraestructura—, lo que indica que aún no se alcanzó una instancia de finalización integral.

El Procrear sin rumbo, las viviendas serán adjudicadas al las Fuerzas de Seguridad Federales según ´el Gobierno de Javier Milei

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El Procrear sin rumbo: tensión política y vecinal en Morón

El planteo surgió a partir de denuncias realizadas por sectores políticos locales, entre ellos el espacio que conduce Martín Sabbatella, quien sostuvo ante el Procrear sin rumbo que: “¿Cómo se le explica a una familia de Morón que estaba inscripta en el PROCREAR que la casa que ve casi terminada desde la vereda ya no será para los vecinos del distrito? En Morón, más de 500 familias sufren las consecuencias de una decisión arbitraria del Gobierno Nacional, que pretende destinar estas viviendas a personal de seguridad ajeno a nuestra comunidad, transformando un programa habitacional en una entrega discrecional asignada a dedo.”

Por oto lado, Diego Spina, Presidente del Bloque Fuerza Patria, agregó: “Desde el Bloque de Concejales de Fuerza Patria nos reunimos con los vecinos auto convocados para llevar este reclamo al Concejo Deliberante y solicitar que el cuerpo acompañe formalmente a las familias. No podemos permitir que se desmantele el derecho a la vivienda. Exigimos que el Ejecutivo local no acompañe la medida de Nación y se ponga al frente del reclamo para priorizar a los vecinos de Morón que ya estaban inscriptos en el programa.”

Acá te dejamos un video en donde Diego Spina, Presidente del Bloque Fuerza Patria, rechaza la postura de Lucas Ghi y pide explicaciones✅​✅​✅​👇​:

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Según esa posición, una parte significativa de esas unidades —muchas de ellas en estado avanzado de construcción— dejaría de adjudicarse a familias previamente inscriptas para ser destinada a personal de fuerzas de seguridad.

Desde el bloque de concejales de Fuerza Patria en Morón, sostienen que más de 500 familias podrían verse afectadas por esta eventual medida ya el Procrear sin rumbo hace que todos estén desorientados pero listos para un plan de lucha. En ese marco, se concretó una reunión con vecinos autoconvocados para organizar un reclamo institucional que será elevado al Concejo Deliberante.

El Procrear Sin Rumbo: Qué se sabe y qué no sobre la medida

Hasta el momento, no se difundió documentación oficial que confirme de manera definitiva el cambio de criterio en la asignación de las viviendas del programa Procrear. Por eso, el escenario actual se mueve entre versiones políticas, preocupación social y falta de precisiones públicas.

Lo que sí está confirmado es que las obras en El Palomar forman parte de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes del oeste del conurbano, pensado originalmente para facilitar el acceso a la vivienda a familias de ingresos medios mediante sorteos y créditos accesibles.

El Procrear sin rumbo. Los vecinos inscriptos se reunieron el Bloque de Unión por la Patria.

Qué dijo la gente luego de la reunión en las redes sociales

Gabi Caro Garcia: “Gracias por recibirnos!”

Anabella Castroman: «Acompañen a esas familias de Morón que están siendo despojadas de un derecho mediante una decisión injusta, arbitraria y profundamente regresiva por parte del Gobierno Nacional. Esas viviendas fueron construidas con fondos públicos —con la mía, como dicen los libertarios— para ser sorteadas en actos públicos y adjudicadas a familias trabajadoras que no tienen otra cosa más que un contrato de alquiler y el sueño de un techo propio. Son familias que esperaron con la esperanza de que el Estado les cumpliera. Pero hoy lo que reciben es una cachetada: sus viviendas, aquellas que esperaban con ilusión, están siendo entregadas a personal de las fuerzas federales de seguridad, con argumentos que no se sostienen ni jurídica ni moralmente. Porque sostener que esas viviendas “iban para los amigos de la política” es solo una excusa. ¿Desde cuándo cumplir con las reglas, anotarse, alquilar y salir sorteado es ser amigo del poder? Y esto no es contra las fuerzas de seguridad, no se confundan. Esto es contra la mentira, contra el manoseo, contra el uso discrecional de lo que fue una política de igualdad. Basta de usar al Estado para castigar al que menos tiene. Basta de desarmar lo que funcionaba solo por odio ideológico. Estas familias no son ocupas. No piden que se les regale nada. Piden lo que les corresponde: entrar a una casa que el Estado les dijo que era para ellas. El Estado no puede cambiar las reglas del juego. Eso no es eficiencia. Eso es injusticia. El Municipio tiene que acompañar jurídicamente a cada familia afectada, porque defender el derecho a la vivienda es defender la palabra del Estado, la transparencia y la igualdad de oportunidades.»

Marina Cassese: «Basta de atropellos a nuestros vecinos: el Procrear ya fue adjudicado a quienes se inscribieron oportunamente, con toda la ilusión. Nada de inventos del Ejecutivo nacional; es hora de que Javier Milei deje de despreciar y esquilmar a los bonaerenses.»

Pato Peroncho: “Tiene que haber una recomposición histórica, los derechos no vencen.”

Luna Lunera_a: “Tremendo 😢”

Gabi Caro Garcia: “@hdcmorón @munidemoron necesitamos su apoyo!”

Adrian Ade Leonardi: “Vamos @gabi_caro_garcia 👏👏👏👏👏👏👏!”

nanncyfrias: “👏👏”

El eje del reclamo: prioridad para inscriptos

Los vecinos organizados plantean un punto central: que se respete el criterio original del programa y se priorice a quienes ya estaban inscriptos. En ese sentido, advierten que modificar el destino de las unidades implicaría una ruptura del esquema de acceso transparente que caracterizó al PROCREAR en sus distintas etapas.

A nivel local, también se reclama una postura activa del Ejecutivo municipal, con el objetivo de defender los intereses de los habitantes del distrito frente a decisiones que —de confirmarse— serían tomadas desde la órbita nacional.

Un conflicto abierto y en evolución

El caso de PROCREAR El Palomar expone una tensión más amplia sobre el futuro de las políticas de vivienda en la Argentina. Mientras crece la demanda habitacional en el conurbano, la incertidumbre sobre la continuidad o modificación de estos programas genera impacto directo en miles de familias.

Por ahora, el conflicto sigue abierto. Sin una confirmación oficial, pero con un reclamo que ya llegó al plano institucional, el destino de estas viviendas se convirtió en un tema central en la agenda local de Morón. Mientras los vecinos esperan que el Procrear sin rumbo tendrá que ser corregido.