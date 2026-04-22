La fantasía de Ciudad Gaucha. En 1948, en la localidad de La Reja, partido de Moreno, comenzó a gestarse uno de los proyectos más ambiciosos —y hoy casi olvidados— del cine nacional. La iniciativa fue impulsada por el productor Ferruzi y canalizada a través de la productora Imágenes Argentinas, que adquirió 388 hectáreas sobre la avenida Carlos Gardel con una meta que, para la época, sonaba monumental: crear un polo audiovisual capaz de producir películas argentinas a gran escala y sostener una industria propia. Detrás de esa apuesta comenzaba a tomar forma lo que, con el tiempo, sería recordado como la fantasía de Ciudad Gaucha.

Acá te dejamos un video descriptivo de qué sería la Ciudad Gaucha ✅​✅​✅​👇​:

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El proyecto fue bautizado como Ciudad Gaucha, un nombre que sintetizaba tanto una identidad cultural como una ambición industrial. No se trataba simplemente de levantar estudios de filmación, sino de construir una verdadera “ciudad del cine”. La planificación incluía sets permanentes, talleres técnicos, áreas de posproducción, oficinas administrativas y espacios de formación, además de amplias locaciones naturales que permitirían rodajes exteriores sin necesidad de trasladarse. La escala de las tierras adquiridas no era un dato menor: 388 hectáreas implicaban la posibilidad de concentrar todo el proceso cinematográfico en un mismo territorio, un rasgo central de lo que empezaba a delinearse como la fantasía de Ciudad Gaucha.

Cine Broadway como la meca de las películas argentinas y que justamente la fantasía Ciudad Gaucha deseaba llegar (esta es la foto original, aunque también curada por FX 5G para Diario Anticipos pero no coloreada)

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Detrás de esa decisión había una idea estructural: industrializar el cine argentino. En un contexto donde la producción nacional crecía pero aún enfrentaba limitaciones técnicas y logísticas, la propuesta buscaba romper esas barreras. El objetivo era triple y concreto: A) producir películas argentinas con recursos propios; B) generar empleo sostenido para actores, actrices, directores y técnicos; C) consolidar una infraestructura estable que permitiera competir —al menos en el plano local— con los grandes centros internacionales de producción. Esa ambición, que hoy puede leerse con distancia histórica, fue en su momento el motor de la fantasía de Ciudad Gaucha.

La elección de La Reja no fue casual. Su cercanía con la Capital, la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y su condición de territorio en expansión la convertían en un punto estratégico. La apuesta iba más allá del cine: también implicaba dinamizar la economía local y transformar la zona en un polo cultural, algo que, de concretarse, habría modificado el mapa audiovisual del país. En ese sentido, el proyecto no solo buscaba producir películas, sino también instalar un modelo de desarrollo, otro componente clave de la fantasía de Ciudad Gaucha.

En la infografía se muestra, abajo a la izquierda, cómo sería el proyecto, y arriba a la derecha cuáles eran los objetivos de la fantasía de la Ciudad Gaucha

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Sin embargo, la reconstrucción histórica del proyecto presenta zonas grises. Una de las más relevantes es el origen de las tierras: no existe un registro público preciso que permita identificar a quién le fueron compradas las 388 hectáreas. Aunque está documentado que la operación fue realizada por Imágenes Argentinas, los detalles de la transacción no trascendieron, dejando un vacío importante para entender el entramado económico detrás del emprendimiento.

La propia Imágenes Argentinas también se mueve en ese terreno ambiguo. Si bien aparece como el vehículo empresarial del proyecto, no figura entre las productoras más consolidadas del cine argentino clásico. Esto abre distintas interpretaciones: pudo haber sido una estructura creada específicamente para impulsar Ciudad Gaucha, una empresa de corta duración o un intento que no llegó a consolidarse en términos industriales. Su escasa presencia en la filmografía de la época refuerza esa hipótesis.

La grandiosa y simple Tita Merrello de haberse concretado la fantasía de Ciudad Gaucha seguro hubiera filmado en sus estudios

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Algo similar ocurre con la figura de Ferruzi. Su nombre está directamente ligado al impulso inicial del proyecto, pero no cuenta con una trayectoria ampliamente documentada dentro del cine argentino. No aparece entre los productores más reconocidos del período, lo que sugiere que pudo haber sido un empresario independiente, un inversor circunstancial o una figura cuya proyección quedó truncada junto con el propio destino de Ciudad Gaucha.

Y ese destino es, justamente, uno de los puntos centrales de esta historia. El proyecto no llegó a concretarse en los términos en que fue concebido. No hay evidencia sólida de que se hayan construido estudios plenamente operativos ni de que se hayan producido películas dentro del predio como parte del plan original. Es decir, no dejó una estructura industrial funcionando ni una filmografía verificable asociada a ese complejo, lo que refuerza la idea de que todo quedó en el plano de la fantasía de Ciudad Gaucha.

Durante esos años, el cine argentino atravesaba una etapa de expansión, con un público que demandaba historias propias y una industria que buscaba afirmarse. En ese marco, iniciativas como Ciudad Gaucha representaban un salto cualitativo, al intentar dotar al país de infraestructura a gran escala y una lógica de producción más organizada. Era, en definitiva, un intento de convertir al oeste bonaerense en el corazón de la producción cinematográfica nacional, una aspiración que con el tiempo quedaría encapsulada en la fantasía de Ciudad Gaucha.

Ya se habían instalado y con proyección otros estudios como Lumiton. La foto es del Museo Lumiton que funciona en la actualidad. La fantasía de Ciudad Gaucha quería salir a competir.

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Qué se filmaba en Argentina cuando nació la fantasía de Ciudad Gaucha

La producción cinematográfica argentina de 1948 muestra el contexto en el que nació la fantasía de Ciudad Gaucha, con decenas de películas, figuras consolidadas y una industria en expansión. Mientras los estudios tradicionales sostenían el ritmo productivo, en Moreno se proyectaba un polo capaz de concentrar todo ese movimiento en un solo lugar.

1) Dios se lo pague Dirección: Luis César Amadori. Protagonistas: Zully Moreno, Arturo de Córdova 2) Pelota de trapo Dirección: Leopoldo Torres Ríos. Protagonistas: Armando Bó 3) La hostería del caballito blanco Dirección: Luis César Amadori. Protagonistas: Zully Moreno 4) Los pulpos Dirección: Carlos Hugo Christensen. Protagonistas: Olga Zubarry 5) La serpiente de cascabel Dirección: Carlos Schlieper. Protagonistas: Mirtha Legrand 6) La calle grita Dirección: Lucas Demare. Protagonistas: Hugo del Carril 7) La cumparsita Dirección: Antonio Momplet. Protagonistas: Hugo del Carril 8) Don Juan Tenorio Dirección: Luis César Amadori. Protagonistas: Luis Sandrini 9) Corrientes, calle de ensueños Dirección: Román Viñoly Barreto. Protagonistas: Niní Marshall 10) Cita en las estrellas Dirección: Carlos Schlieper. Protagonistas: Mirtha Legrand 11) Pasaporte a Río Dirección: Carlos Hugo Christensen. Protagonistas: Zully Moreno 12) Los secretos del buzón Dirección: Catrano Catrani. Protagonistas: Olga Zubarry 13) La mujer del león Dirección: Julio Saraceni. Protagonistas: Tita Merello 14) Una atrevida aventurita Dirección: Carlos Rinaldi. Protagonistas: Niní Marshall 15) Su última pelea Dirección: Jerry Gómez. Protagonistas: Armando Bó 16) El fin de la noche Dirección: Alberto de Zavalía. Protagonistas: Libertad Lamarque 17) Adán y la serpiente Dirección: Carlos Hugo Christensen. Protagonistas: Olga Zubarry 18) La dama duende Dirección: Luis Saslavsky. Protagonistas: Delia Garcés 19) El viaje Dirección: Carlos Borcosque. Protagonistas: Tito Lusiardo 20) La vida íntima de Marco Polo Dirección: Hugo Fregonese. Protagonistas: Pepe Arias

El paso del tiempo, sin embargo, marcó otro camino. Ciudad Gaucha no se convirtió en el “Hollywood argentino” que prometía, ni dejó una estructura productiva consolidada. Quedó como un proyecto truncado, pero profundamente revelador: un intento de pensar el cine como industria pesada, con escala territorial y visión estratégica, en un país que aún no lograba sostener ese tipo de desarrollos.

El relato fue reconstruido a partir del testimonio de Luis Andrade, oriundo de Balcarce, quien recuperó esta historia como parte de un patrimonio poco difundido. Su aporte permite rescatar un capítulo olvidado, donde el sueño de levantar un “Hollywood criollo” en Moreno estuvo, al menos por un momento, al alcance de la mano, antes de diluirse definitivamente en la fantasía de Ciudad Gaucha.

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🎬 Estudios de cine en la Argentina (años ’30–’50)

La estructura del cine argentino en las décadas del ’30, ’40 y comienzos de los ’50 permite entender el contexto en el que surgió la fantasía de Ciudad Gaucha: una industria activa, con estudios consolidados, pero dispersa. Mientras estos complejos producían películas y concentraban talento, en Moreno se proyectaba un modelo distinto, capaz de unificar toda esa actividad en un solo gran polo cinematográfico.

1) Lumiton Apertura: 1931. Cierre: 1952 (aprox.) 2) Argentina Sono Film Apertura: 1933. Cierre: continúa (sin cierre formal) 3) Estudios San Miguel Apertura: 1937 (aprox.). Cierre: 1952–1955 (aprox.) 4) Pampa Film Apertura: 1941 (aprox.). Cierre: 1955 (aprox.) 5) Emelco Apertura: 1940 (aprox.). Cierre: década de 1950 6) EFA Estudios Apertura: década de 1940. Cierre: década de 1950

Este recorrido por los principales estudios de la época muestra con claridad que el cine argentino no carecía de infraestructura ni de producción. Lo que faltaba era integración. En ese escenario, la fantasía de Ciudad Gaucha aparece como una respuesta ambiciosa a esa fragmentación: un intento de concentrar en un solo espacio todo lo que ya existía de manera dispersa. El hecho de que ese proyecto no se haya concretado no lo vuelve irrelevante; por el contrario, lo posiciona como

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