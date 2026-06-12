Piden al Congreso declare nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad (Ay, la que se arma)

El diputado nacional Miguel Angel Pichetto cuestionó con dureza el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que el Congreso tiene facultades para intervenir ante lo que definió como un caso de “gravedad institucional”.

Pichetto cuestionó la sentencia y habló de fragilidad democrática

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó que el Congreso de la Nación avance en una declaración de nulidad de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, al considerar que el proceso estuvo atravesado por irregularidades y que la sentencia genera un escenario de “extrema fragilidad” para el sistema democrático.

Durante una exposición pública, el legislador sostuvo que el fallo judicial contra la ex presidenta presenta múltiples cuestionamientos y advirtió sobre el impacto institucional que, a su entender, puede tener la decisión judicial.

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Las críticas al proceso judicial

Según expresó Miguel Ángel Pichetto, el juicio estuvo marcado por modificaciones que afectaron las garantías del debido proceso.

“La Justicia alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar”, afirmó.

Además, cuestionó la actuación de los magistrados que intervinieron en distintas instancias de la causa. “Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”, sostuvo.

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El planteo para que intervenga el Congreso

En ese marco, el diputado planteó que el Congreso de la Nación no debería permanecer ajeno a la controversia y aseguró que existen facultades institucionales para revisar la situación.

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, manifestó.

Pichetto argumentó además que los poderes del Estado deben mantener un equilibrio y que el Parlamento cuenta con atribuciones constitucionales que le permiten actuar frente a situaciones excepcionales.

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El tratamiento judicial de un Presidente

Otro de los puntos planteados por el legislador fue la forma en que debería juzgarse a un jefe de Estado.

“La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Un Presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial”.

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El argumento de la gravedad institucional

Finalmente, Miguel Ángel Pichetto insistió en que el Parlamento posee herramientas para pronunciarse sobre el tema debido a la relevancia institucional del caso.

“El Congreso tiene atribuciones fundamentales que es tomar juramento al Presidente, validar el resultado electoral. Y también hay facultades inherentes del Congreso que puede entrarle, también, por el principio de gravedad institucional a un fallo de la Corte y declarar la nulidad”, concluyó.

Las declaraciones se producen en medio del fuerte debate político y jurídico que atraviesa la Argentina tras la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, una decisión que continúa generando repercusiones en distintos sectores del arco político nacional.

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