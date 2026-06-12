Fuerza Patria volvió a exigir el tratamiento del Presupuesto y dijo que Lucas Ghi dilata el debate

El bloque de Fuerza Patria Morón volvió a reclamar el tratamiento del Presupuesto 2026 y cuestionó duramente una decisión del Departamento Ejecutivo que, según denunció, busca seguir postergando el debate de una herramienta considerada clave para la administración de los recursos municipales.

Acá te dejamos el extracto en el que el concejal Diego Spina cuestiona al Ejecutivo que lleva siete meses sin tratar el Presupuesto Municipal ✅​✅​✅​👇​:

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La polémica se produjo luego de que el Ejecutivo solicitara el giro del expediente correspondiente al presupuesto del año en curso, una medida que desde el espacio opositor interpretaron como una nueva maniobra dilatoria para evitar que el proyecto sea debatido y votado por el Concejo Deliberante de Morón.

Desde el bloque remarcaron que vienen insistiendo desde hace meses con la necesidad de avanzar en el tratamiento del expediente y advirtieron sobre las consecuencias que genera la falta de aprobación del presupuesto.

“Desde el bloque de Fuerza Patria Morón volvimos a solicitar el urgente tratamiento del Presupuesto 2026, una herramienta fundamental para la planificación y el funcionamiento del municipio”, expresaron.

Además, señalaron: “Hoy el Departamento Ejecutivo pidió que se gire el expediente del presupuesto del año en curso, en una clara maniobra dilatoria”.

En ese sentido, sostuvieron que la aprobación del presupuesto permitiría ordenar la situación financiera municipal, establecer prioridades de gestión y brindar mayor previsibilidad al funcionamiento de las distintas áreas de gobierno.

“Desde Fuerza Patria volvimos a exigir su tratamiento, de modo tal de ayudar al gobierno municipal a ordenar el descalabro de las cuentas municipales”, afirmaron.

Las críticas estuvieron dirigidas especialmente al intendente Lucas Ghi, a quien acusaron de no tener interés en que el expediente llegue al recinto para su discusión.

“Lucas Ghi no lo quiere tratar para poder seguir usando las partidas con libre disponibilidad. Una vergüenza”, manifestaron desde el bloque.

Junto con los cuestionamientos por el manejo de las cuentas públicas, el espacio político sumó una fuerte denuncia contra la gestión municipal por la situación de trabajadores identificados con ese sector.

“Además, denunciamos la persecución política y laboral que vienen sufriendo trabajadores y trabajadoras vinculados a nuestro espacio por parte del gobierno municipal”, señalaron.

La acusación agrega un nuevo capítulo a las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo local y profundiza las diferencias existentes dentro del escenario político de Morón. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial del Departamento Ejecutivo a los cuestionamientos formulados por Fuerza Patria.

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