Morón informó cómo funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 15 de junio

El Municipio de Morón dio a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios públicos para el próximo lunes 15 de junio, feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Durante esa jornada, las oficinas municipales, las dependencias administrativas y las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC) no atenderán al público.

Uno de los servicios que se prestará con normalidad será la recolección de residuos, que mantendrá su cronograma habitual en todo el distrito.

En materia de salud, el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle contará con guardia médica durante las 24 horas. Además, el Centro de Salud Dr. Springolo atenderá de 8 a 20, mientras que el Centro de Salud Dr. Monte lo hará de 8 a 19. Por su parte, el Centro de Salud Gelpi abrirá el sábado de 8 a 14. Los consultorios externos permanecerán cerrados durante el feriado.

Quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre podrán visitar las reservas naturales de Castelar y El Palomar, que estarán abiertas de 9 a 17. Ambos espacios ofrecerán visitas guiadas el domingo y el lunes a las 15.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto con servicio de vigilancia. La atención administrativa se brindará el sábado de 8 a 12, mientras que el lunes solo se realizarán servicios de sepultura.

En cuanto a las propuestas deportivas, el Polideportivo Gorki Grana funcionará de 8 a 22, y el Parque Deportivo El Palomar abrirá de 8 a 20.

También estará abierto el Mercado Morón, que atenderá el sábado de 9 a 17, el domingo de 9 a 14 y el lunes de 9 a 13.

Por otro lado, el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad no tendrá atención presencial, aunque mantendrá una guardia activa durante las 24 horas a través de WhatsApp. El Centro Vivir sin Violencia trabajará bajo la misma modalidad, con una línea telefónica disponible para situaciones de emergencia.

Ante cualquier urgencia, los vecinos podrán comunicarse con la Policía llamando al 911, con el SAME-SAMPI a través del 107 y otras líneas de atención habilitadas, o con los Bomberos mediante el número 100.

De esta manera, el municipio garantizará el funcionamiento de los servicios esenciales durante el feriado, mientras que la atención administrativa retomará su actividad habitual al día siguiente.

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