En 1928 abrió el Cine Teatro Palacios de El Palomar: la sala que marcó a generaciones

Toda ciudad guarda un punto donde su memoria se concentra y adquiere forma. En El Palomar, ese lugar fue el Cine Teatro Palacios de El Palomar, inaugurado en 1928 sobre la calle Pedernera, a pocos metros de la estación del ferrocarril. La sala perteneció a David Gil Palacios y fue construida por Enrique Alliot, nombre que también figura entre los primeros compradores de tierras cuando la zona aún no era un barrio consolidado, sino una promesa trazada sobre planos y remates.

El 8 de noviembre de 1910, C. Massini y Cía realizó el primer gran remate de parcelas. En aquella nómina inicial aparecieron apellidos que luego formarían la trama social y económica del lugar: Juan Manuel Giuffra, Juan Guidobono, Miguel Kelly, Francisco Ramos Mejía, Ange Vexina, Eleuterio R. Blanco, Juan Gutiérrez, Enrique Alliot, Oscar Zandez, Roberto R. Bustos, Antonio Alo, Serafín Quiroga, Mateo Eguia (h), Florencio Bracso, Timoteo Zamora, Antonio Álvarez, Luis Negrette, M. Springolo, Vicente Virginillo, Ángel Deriani, Santiago Moran, Manuel Fernández, Ángel Giuliani, Ruiz Braga, Juan Parasochka, Ángel Miñones, Domingo Batista, Guevara, José Rodríguez, Cobo, Aguilar, Bustos, Lathour, Enrique Shoede y David Gil Palacios.

El barrio antes del teatro

En 1912, el caserío ya mostraba actividad comercial. Eliseo Bracco repartía leche desde su tambo; Vicente Batista sostenía el almacén; Antonio Alo combinaba bar, venta de diarios y la pensión Los Andes; Pedro Marini atendía la panadería; Gabriel Fiol trabajaba su quinta; Fasciolo ofrecía transporte colectivo a Haedo; Antonio Capuzzi estaba al frente del restaurante y bar Verna; Nicolás Virginillo recibía vecinos en la fonda El Descanso; Amelia B. de Arroyo mantenía la Tienda El Palomar. El barrio crecía alrededor de oficios esenciales, mientras la cultura todavía no tenía un escenario propio.

La apertura del Cine Teatro Palacios de El Palomar

Con la inauguración del Cine Teatro Palacios de El Palomar en 1928, ese vacío comenzó a llenarse. Fue la única sala de espectáculos de la ciudad y rápidamente se convirtió en el principal punto de encuentro social. Antes de consolidarse como cine, el edificio albergó festivales escolares, veladas patrióticas y bailes solidarios. Un grupo de mujeres organizaba funciones para recaudar fondos destinados a la construcción del templo Nuestra Señora de Luján y para colaborar con la entonces Escuela Rural Nº 5. El teatro no solo ofrecía entretenimiento: articulaba comunidad.

Las tradicionales matinés comenzaban a las 14.00. Los chicos formaban largas filas para ver cortometrajes de Charles Chaplin, dibujos animados en blanco y negro y películas de cowboys que despertaban aplausos y exclamaciones en la platea. El cine era espectáculo y rito semanal; las calles de tierra se transformaban luego en escenarios imaginarios donde continuaban las aventuras vistas en pantalla.

La llegada del cine sonoro y la modernización

En 1938, el Cine Teatro Palacios de El Palomar vivió uno de sus momentos más recordados. Según el Instituto y Archivo Histórico de Morón, la primera película sonora proyectada en la sala fue Blancanieves y los siete enanitos. La sincronización perfecta entre imagen y sonido causó asombro en un público que, para muchos, experimentaba por primera vez el cine sonoro en pantalla grande. Fue un acontecimiento cultural que marcó a la comunidad.

La cabina de proyección había sido modernizada en los años treinta con equipos traídos especialmente para mejorar la calidad técnica. Las entradas podían adquirirse no solo en la boletería sino también en comercios cercanos, práctica habitual en la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas funciones incluían noticieros cinematográficos que mostraban imágenes del conflicto internacional semanas después de ocurridos los hechos, convirtiendo a la sala en una ventana al mundo.

Un centro social y cultural del barrio

Las noches de gala reunían a familias enteras. Orquestas típicas animaban bailes, las mejores prendas salían de los roperos y el teatro se transformaba en salón social. Más de una historia de amor comenzó en sus butacas de madera o bajo la penumbra del escenario. El Cine Teatro Palacios de El Palomar era mucho más que un espacio de exhibición: era una ceremonia colectiva que se repetía cada fin de semana.

El cierre y la transformación

En la década de 1970, las proyecciones cesaron y las luces del cine se apagaron. Sin embargo, el edificio no desapareció de la vida barrial. Allí abrió el bar La Posta de José, donde las antiguas butacas dieron paso a mesas y cafés prolongados. Cambió el formato, pero se mantuvo la función esencial: ser punto de encuentro.

Hoy la construcción continúa en pie. Recordar el Cine Teatro Palacios de El Palomar es evocar una época en la que el barrio encontraba en esa sala su centro cultural y emocional. Entre sus paredes aún parece resonar el eco de aplausos y risas, como si cada generación hubiese dejado allí una huella persistente en la memoria colectiva.