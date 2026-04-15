Floreal “Negrito” Avellaneda: A 50 años del secuestro

La memoria histórica de un país se construye sobre relatos que no deben ser olvidados, y el caso de Floreal “Negrito” Avellaneda es, quizás, uno de los más desgarradores del terrorismo de Estado. Secuestrado el 15 de abril de 1976 con apenas 15 años, su destino reveló la crueldad sistemática de una época que no respetó ni la niñez ni la inocencia.

Hoy, a medio siglo de aquel inicio del horror, su nombre resuena no solo como una cifra de la dictadura, sino como una advertencia urgente sobre la fragilidad de los derechos fundamentales. Floreal “Negrito” Avellaneda era un estudiante y militante de la Federación Juvenil Comunista que fue arrancado de su casa en Munro junto a su madre, Iris, para ser trasladado al centro clandestino «El Campito«. Su trágico final, con un cuerpo hallado en las costas uruguayas, puso en evidencia ante el mundo la mecánica de los vuelos de la muerte y la coordinación represiva de la Dictadura.

Para el ciudadano actual, recordar el caso de Floreal “Negrito” Avellaneda es entender cómo la búsqueda de justicia de una madre logró condenas históricas que hoy garantizan que estos hechos no queden impunes. La esquina de la casa de Iris, en Hurlingham, fue señalizada en 2022, recordándonos que los protagonistas de la historia conviven con nosotros en el barrio, manteniendo viva una llama que se niega a extinguirse.

El secuestro y el paso por el infierno de El Campito

La noche del 15 de abril de 1976 cambió para siempre la vida de la familia Avellaneda. Fuerzas conjuntas irrumpieron en su domicilio buscando al padre de Floreal “Negrito” Avellaneda, pero al no encontrarlo, se llevaron al adolescente y a su madre. Ambos fueron conducidos inicialmente a la comisaría de Villa Martelli, un punto clave del circuito represivo donde comenzaron los tormentos.

Poco después, Floreal “Negrito” Avellaneda fue derivado a «El Campito», uno de los centros de detención más grandes y letales ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo. Allí, a pesar de su corta edad, fue sometido a torturas físicas extremas. Su madre, que permaneció detenida ilegalmente hasta 1978 tras pasar por la cárcel de Olmos, nunca dejó de preguntar por él, iniciando un camino de lucha que la convertiría en una referente mundial de los Derechos Humanos.

El hallazgo del cuerpo y la evidencia de los vuelos de la muerte

El 14 de mayo de 1976, el cuerpo de Floreal “Negrito” Avellaneda apareció en la costa del Río de la Plata, en territorio uruguayo. Presentaba signos de tortura y empalamiento. Su padre logró identificarlo gracias a una noticia en un periódico que mencionaba el hallazgo de un cadáver con un tatuaje o inscripción con las iniciales «F.A.».

Este hallazgo fue una de las pruebas más tempranas y fehacientes de la existencia de los vuelos de la muerte, la modalidad mediante la cual la dictadura arrojaba a los detenidos vivos o muertos al mar. La saña contra un adolescente de 15 años conmocionó incluso a los sectores que inicialmente intentaban ignorar lo que sucedía en el país. Con posterioridad, el cadáver fue robado por la dictadura uruguaya para intentar borrar las pruebas del crimen, un eslabón más en la cadena de impunidad que la familia debió enfrentar.

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Juicio y castigo: las condenas a los responsables

La persistencia de Iris Pereyra de Avellaneda dio frutos décadas después. En 2009, se dictó una sentencia histórica por el caso de Floreal “Negrito” Avellaneda. El genocida Santiago Omar Riveros, entonces jefe de la Zona de Defensa IV, fue condenado a prisión perpetua por homicidio, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad.

Junto a Riveros, otros militares y policías recibieron penas por su participación en el operativo de Floreal “Negrito” Avellaneda:

Fernando Exequiel Verplaetsen: Condenado por tormentos seguidos de muerte.

Condenado por tormentos seguidos de muerte. Osvaldo Jorge García: Sentenciado por allanamiento ilegal y privación de la libertad.

Sentenciado por allanamiento ilegal y privación de la libertad. Alberto Ángel Aneto: Oficial de la Bonaerense condenado por los tormentos en la comisaría de Villa Martelli.

Oficial de la Bonaerense condenado por los tormentos en la comisaría de Villa Martelli. Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni: También imputados por el robo de bienes durante el secuestro y la detención ilegal.

Iris Pereyra: una vida dedicada a la Memoria y la Justicia

Hoy, Iris vive en Hurlingham y sigue siendo una activista incansable. Su testimonio fue pieza fundamental no solo en las causas específicas de Campo de Mayo, sino también en el histórico Juicio a las Juntas de 1985. Su voz representa a las miles de madres que no pudieron recuperar a sus hijos pero que lograron que sus nombres se grabaran en la conciencia colectiva.

En marzo de 2022, el Municipio de Hurlingham señalizó la esquina de su casa como un acto de reparación y memoria. A sus años, Iris continúa presidiendo la Liga Argentina por los Derechos Humanos, demostrando que el dolor por la pérdida de Floreal “Negrito” Avellaneda se transformó en un motor de construcción democrática. Su historia aparece en documentales recientes como El Juicio (2023), acercando este relato a las nuevas generaciones que buscan entender el pasado para proteger el presente.

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