Avanza la repavimentación integral de la Avenida Vergara en Hurlingham

Avanza la repavimentación integral de la Avenida Vergara. Ya es una realidad visible en Hurlingham. A dos semanas del inicio de los trabajos, la obra alcanzó el 25% de ejecución y comienza a modificar uno de los corredores más transitados del distrito. El intendente Damián Selci la definió como “una obra fundamental para que Hurlingham vaya para adelante”, en referencia al impacto estructural que tendrá sobre la conectividad y la seguridad vial.

El proyecto abarca el tramo correspondiente a la Ruta Provincial 4, desde Acceso Oeste hasta la calle Concepción Arenal, una traza clave tanto para el tránsito local como para la circulación intermunicipal. En total, la intervención cubrirá 27.200 metros cuadrados, de los cuales ya se ejecutaron 6.800. Se trata de la primera renovación integral de la calzada desde su construcción original, luego de años de soluciones parciales que no lograron revertir el deterioro estructural.

El Intendente Damián Selci y el Ministro Gabriel Katopodis miran los avances de la obra

Una obra por etapas en una zona crítica del tránsito

Los trabajos comenzaron en el sector comprendido entre la colectora de Acceso Oeste y la calle Eduardo Bradley, uno de los puntos más exigidos por el tránsito pesado. Allí, frente al Colegio Santa Marta, se ejecutó una platea de hormigón especialmente diseñada para soportar la carga constante del transporte público y evitar deformaciones prematuras del pavimento.

A diferencia de otras intervenciones de gran escala, la obra se desarrolla sin interrupciones totales del tránsito. Siempre se mantienen habilitados al menos dos carriles con circulación en ambos sentidos, lo que permite sostener el flujo vehicular en una arteria que funciona como ingreso y egreso clave del distrito. En paralelo, el Municipio implementó un sistema de desvíos programados para reducir la congestión en horas pico y minimizar el impacto sobre vecinos y comercios.

Intervención profunda para una solución duradera

Desde el punto de vista técnico, la repavimentación no se limita a una capa superficial. Los trabajos incluyen fresado profundo del pavimento existente, nivelación de la base y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de mayor resistencia. El objetivo es eliminar definitivamente los parches históricos que caracterizaron a la avenida durante años y garantizar una mayor durabilidad frente al uso intensivo.

Este tipo de intervención integral no solo mejora la calidad de circulación, sino que también reduce el riesgo de accidentes, optimiza los tiempos de viaje y disminuye los costos de mantenimiento a mediano plazo. La obra es financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un esquema de inversión en infraestructura vial en el conurbano.

A pleno con los trabajos sobre la Avenida Vergara

Impacto urbano y logístico

La Avenida Vergara no es una calle más dentro del entramado urbano de Hurlingham. Su rol como corredor estructural la convierte en una vía estratégica para el transporte de pasajeros, el acceso a instituciones educativas y la conexión con distritos vecinos. Su mejora impacta directamente en la dinámica económica local, facilitando el traslado de bienes y servicios.

Además, la renovación se inscribe en una lógica de planificación más amplia, que apunta a ordenar el tránsito, jerarquizar accesos y fortalecer la integración territorial en una zona históricamente afectada por el crecimiento desordenado y la falta de inversiones sostenidas.

El Camino de Cintura o Ruta 4 saliendo de Hurlingham, es el segundo anillo que corta el conurbano bonaerense

Reseña histórica de la Avenida Vergara y la Ruta Provincial 4

La actual Avenida Vergara forma parte de un trazado con profundas raíces en la historia del conurbano bonaerense. Integrada a la Ruta Provincial 4, conocida también como el “Camino de Cintura”, su origen se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando comenzó a consolidarse como una vía de conexión periférica entre distintos partidos del Gran Buenos Aires.

Así es el segundo anillo que cota el conurbano bonaerense

En sus inicios, era un camino de tierra utilizado principalmente para el transporte rural y la circulación entre quintas y pequeñas localidades. Con el avance de la urbanización durante las décadas de 1940 y 1950, el crecimiento poblacional del oeste del conurbano transformó esa traza en un eje clave para la expansión urbana.

La pavimentación progresiva del Camino de Cintura en la segunda mitad del siglo XX marcó un punto de inflexión. La Avenida Vergara, en particular, se convirtió en una arteria central para Hurlingham, acompañando el desarrollo de barrios, instituciones educativas y centros comerciales. Sin embargo, ese crecimiento no siempre fue acompañado por inversiones estructurales sostenidas, lo que derivó en el deterioro que hoy se intenta revertir.

Los inicios de la construcción de la Ruta 4, en Hurlingham Avenida Vergara, que llevarán a construir el segundo cordón ya dentro del conurbano

A lo largo de las décadas, la traza fue objeto de intervenciones parciales, bacheos y reparaciones de emergencia, pero nunca de una reconstrucción integral como la que actualmente se encuentra en marcha. En ese sentido, la obra en curso no solo representa una mejora técnica, sino también un intento de saldar una deuda histórica con una de las avenidas más importantes del distrito.

Hoy, con maquinaria en movimiento y un cuarto del proyecto ya ejecutado, la Avenida Vergara vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Su renovación no solo apunta a mejorar el presente, sino también a redefinir su rol en el futuro urbano del oeste bonaerense.