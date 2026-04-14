Con Fecha 14 de Abril de 2026 se llama a Licitación

Hurlingham municipio
Licitación Pública N° 8/26
Se informa la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 8/26 para el servicio de “SAE – JARDINES MUNICIPALES”, según Pliego de especificaciones Técnicas.
Presupuesto Oficial Total: $239.479.968,00 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO con 00/100)
Lugar de Apertura: Dirección de Compras, Palacio Municipal: Av. Pedro Díaz 1710, 1° piso.
Fecha de Apertura: 8 de mayo de 2026.
Hora: 12:00hs.
Expediente N° 4133-2026-0000697-0
Presentación de Sobres de Oferta: Hasta dos horas antes del horario de apertura de sobres, pasado dicho plazo, no se recibirá propuesta alguna.
Entrega de Pliegos: La entrega de pliegos será sin costo. Los mismos podrán retirarse de manera presencial en la Dirección de Compras o bien podrán solicitarlos vía mail durante los días 27 y 28 de abril de 2026.
Recepción de consultas: Por escrito desde el día 28 de abril al 4 de mayo de 2026.
Entrega de respuestas y aclaraciones al pliego: Hasta el día 6 de mayo de 2026.
Mail: [email protected]
Horario: De 9:00 a 14:00 hs.