Amenazan a Diario Anticipos desde el área de Compras de Morón

Tras difundir información sobre la gestión en Morón, Diario Anticipos denuncia amenazas e intentos de intimidación desde el área de Compras Directas Morón. El episodio reabre el debate sobre la libertad de prensa y las presiones al periodismo local.

Las advertencias se produjeron hoy, luego de publicar contenidos vinculados al paro nacional y su impacto en los municipios como un servicio a la gente.

Y ahora le podemos sumar procedimientos administrativos del área de Compras Directas de Morón que no condicen con su rol. Los mensajes recibidos son de desprecio y buscan condicionar la línea editorial de este medio y desalentar futuras publicaciones relacionadas con la actividad oficial.

Por otro lado, cometieron un error mayúsculo. Hoy no hay un paro contra el intendente Lucas Ghi. El paro es contra la Reforma Laboral que propone el Presidente Javier Milei.

Pero decirle a Diario Anticipos, «ya vas a aprender», suena a intimidación, a amenaza». No sabemos qué tenemos que aprender. Para ser más claro, nos enviaron dos notas nuestras. Una bajo el título: «La CGT convoca a una huelga de 24 horas contra la reforma laboral del Gobierno» y la segunda «Municipales de Morón se suman al paro de la CGT contra la Reforma Laboral«. Ninguna de las dos nombra al intendente Lucas Ghi. Las dos son sobre los trabajadores que hoy salen a la calle a pelear contra la Reforma Laboral de Javier Milei.

Pese a esa confusión, digna de gente que tiene como horizonte la bronca y el odio, nosotros damos siempre la cara y sabemos quienes son los funcionarios de Morón. Nosotros tenemos bien en claro que el intendente Lucas Ghi es una persona de bien. Y en este momento, el paro que se está llevando a cabo en contra la llamada Reforma Laboral. No es contra el municipio, ni contra el intendente.

Pero toman el teléfono de Compras Directas Morón 11 2898 3459, y nos dicen lo que tenemos que hacer porque sino vamos a «tener consecuencias». La persona, que no se dio a conocer, y permaneció en el anonimato, a su vez utilizó las instalaciones del Estado y los bienes del Estado como las oficinas y el celular de Compras, para intimidar a este medio. Feo, eh? Eso no se hace.

Pero nosotros vamos a seguir informando con responsabilidad y compromiso con nuestros lectores, y cualquier intento de presión será visibilizado públicamente como lo hicimos anteriormente y como lo estamos haciendo ahora.

Arrepentido, el anónimo o anónima, borró los mensajes cuando le hice notar que al hacerlos con bienes del Estado, amén de las amenazas, era una falta al menos ética. Yo entiendo las molestias. Pero está confundido. Yo en ningún caso dije algo distinto a la verdad: el paro es contra la Reforma de Ley Laboral.

A veces el nerviosismo a uno lo traiciona, a esta persona evidentemente la traicionó e hace quedar muy mal al intendente Lucas Ghi que jamás se atrevería a amenazar un medio o a mandarlo a amenazar. Incluso, cuando hemos tenidos algún tipo de ataque, el intendente me ha llamado personalmente y yo le agradecí. Que hoy no se moleste porque no va a ser necesario.

Pero el hecho abre un debate necesario sobre el respeto a la labor periodística en Morón. En democracia, la mirada del ciudadano sobre los actos de gobierno y la transparencia en el uso de recursos públicos constituyen pilares fundamentales y la tarea de la prensa cumple un rol central en ese proceso.

A su vez, los medios no debe mentir. Diario Anticipos, hasta donde es consciente, no miente, y si miente se retracta porque jamás es con malas intenciones. Un caso ocurrió en diciembre. El intendente Lucas Ghi lo sabe y sabe de la retractación.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial del Municipio respecto a lo denunciado, porque se acaba de enterar por este medio. Pero tampoco creo que la haya. No es para tanto. Tampoco se va a pronunciar Nueva Comunicación, ni la Subsecretaría de Comunicación, ni la gente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRa).

La gente que optó por ir a trabajar, bien por ellos. La que no optó tendrá sus motivos. Mientras, hay que mantener la calma. Y no puede ser que cualquiera llame a un medio para presionarlo desde el Municipio de Morón, porque sino estamos retrocediendo. Y eso también es muy feo. Si estamos perdiendo valores, franqueza y honestidad, avisen antes. Y por lo pronto saludos y buena gestión.

Bajemos todos los nervios. No es para maltratarnos. Es informar y rumiar la información. Punto. No hay más que eso.

Argentina 2025: casi 280 ataques a periodistas y un récord de hostigamiento digital

Esto es lo que sucede cuando alguien toma este tipo de acciones. Pongo las estadísticas 2025 porque de 2026 no hay.

En 2025, el ejercicio del periodismo en Argentina volvió a quedar bajo presión. Según el monitoreo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se registraron 278 ataques contra periodistas a lo largo del año, una cifra que consolida una tendencia de hostilidad creciente y multifacética: agresiones físicas, intimidaciones, campañas digitales coordinadas y presiones judiciales.

El dato más inquietante no es sólo el volumen, sino la forma. Las organizaciones de prensa coinciden en que el hostigamiento digital sistemático se convirtió en el fenómeno dominante. Señalamientos públicos desde espacios políticos o figuras de alta exposición suelen derivar en oleadas de acoso en redes sociales, con cuentas anónimas o militancia organizada amplificando ataques personales, desinformación y amenazas.

Acá las capturas de pantalla con las amenazas, presiones y hostigamientos borrados

Como verán es un celular oficial. Me agarro la cabeza. Si esto se da desde el estado, se llama violencia institucional. Y me preocupa.

Las Capturas de Pantalla donde el hombre o la mujer de Compras se equivoca y amenaza, luego borra y sigue el diálogo

Protestas: el momento de mayor riesgo

Otro foco crítico fue la cobertura de manifestaciones. Un informe conjunto de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) contabilizó 83 periodistas agredidos mientras cubrían protestas, lo que representa un fuerte aumento respecto del año anterior. Golpes, disparos de balas de goma, destrucción de equipos y detenciones momentáneas aparecen en los relevamientos.

La calle volvió a ser territorio hostil para cronistas gráficos, camarógrafos y movileros, especialmente en conflictos sindicales y marchas masivas.

Amenazas directas y presión judicial

Además del acoso digital y las agresiones en movilizaciones, el registro de 2025 incluye:

Amenazas directas en redes sociales contra periodistas que investigan corrupción, narcotráfico o causas judiciales sensibles.

contra periodistas que investigan corrupción, narcotráfico o causas judiciales sensibles. Intimidaciones telefónicas y mensajes anónimos vinculados a publicaciones específicas.

vinculados a publicaciones específicas. Judicialización del trabajo periodístico, mediante denuncias penales o demandas que, aun sin prosperar, generan desgaste económico y simbólico.

No existe un registro oficial único que concentre todos los casos; el monitoreo proviene principalmente de organizaciones profesionales y sindicales. Aun así, el volumen de episodios permite delinear un patrón: la presión no es episódica, sino estructural.

Un clima que erosiona

Más que episodios aislados, 2025 dejó la sensación de un clima de hostilidad permanente. El impacto no siempre se mide en golpes o denuncias formales, sino en algo más difícil de cuantificar: la autocensura. En redacciones pequeñas y medios locales, el costo de investigar temas sensibles puede convertirse en un riesgo personal.

Los 278 ataques registrados no son sólo una estadística anual. Son la radiografía de un ecosistema donde informar implica, cada vez más, resistir.