Crisis en Ganadera San Roque: se cayó el convenio con el frigorífico y peligra la reapertura

Se cayó el convenio con el frigorífico. La incertidumbre laboral volvió a instalarse con fuerza en el sector cárnico local luego de confirmarse que Ganadera San Roque finalmente no abrirá sus puertas, tras la caída del acuerdo que mantenía con el Frigorífico San Roque. La noticia generó preocupación entre trabajadores y proveedores, que ven peligrar su fuente de ingresos en un contexto económico ya complejo.

Según pudo saberse, el convenio entre ambas partes se terminó de romper en las últimas horas, lo que dejó sin sustento la continuidad operativa del establecimiento. La decisión impacta de lleno en decenas de familias vinculadas directa e indirectamente a la actividad, desde empleados hasta transportistas y pequeños productores que dependían del circuito comercial.

Vuelve a cerrar Ganadera San Roque. Se cayó el convenio. Hoy a las 13.30 hay audiencia en el Ministerio de Trabajo Provincial.

Frente a este escenario, trabajadores y sectores afectados convocaron a una movilización que se llevará a cabo en las próximas horas frente a la Delegación correspondiente, en reclamo de respuestas y soluciones concretas. La protesta busca visibilizar el conflicto y presionar para que se revierta la situación o, al menos, se garantice algún tipo de contención para los damnificados.

En paralelo, a las 13:30 está prevista una audiencia de conciliación, instancia que aparece como clave para intentar destrabar el conflicto. Allí, representantes de las partes involucradas buscarán acercar posiciones, aunque el clima previo no es alentador y predomina la desconfianza.

El desenlace de esta audiencia será determinante no solo para el futuro inmediato de Ganadera San Roque, sino también para el entramado productivo local, que podría sufrir un nuevo golpe en caso de no alcanzarse un acuerdo.

Frigorífico San Roque: el Municipio de Morón intervino en una audiencia clave

La firma Ganadera San Roque S.A. no cuenta con un listado público completo de sus titulares finales debido a su carácter de sociedad anónima, aunque sí se conocen algunas de sus autoridades formales en los últimos años. En la estructura más reciente, Claudio Jesús Javier Lusquiños figura como presidente, acompañado por Juan Ignacio Guagnini como director suplente, mientras que anteriormente la conducción estuvo en manos de Eduardo Javier Iezzi, quien ocupó la presidencia al menos hasta 2021. Estos nombres corresponden a cargos legales dentro de la sociedad y no necesariamente reflejan la totalidad de los accionistas, pero permiten reconstruir la conducción empresarial en el contexto previo al conflicto actual.

Los trabajadores de Ganadera San Roque / Frigorífico San Roque están encuadrados en el Convenio Colectivo de la industria de la carne, por lo que pertenecen al Sindicato de la Carne, formalmente la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. La sede local está en la calle Pellegrini 581, Morón.

Los antecedentes

El conflicto en torno al frigorífico Ganadera San Roque no surgió de manera aislada ni repentina. Se trata de un proceso que condensa una serie de tensiones acumuladas en el sector cárnico, con impacto directo en el entramado productivo del oeste del conurbano bonaerense. La planta, ubicada en Morón, venía operando como un eslabón clave en la faena y abastecimiento de carne para el mercado interno, lejos de los grandes circuitos exportadores.

En ese marco, hacia fines de febrero de 2026 la empresa comunicó el cierre total de sus operaciones, una decisión que generó un fuerte cimbronazo social y laboral. La notificación incluyó el envío de telegramas de despido a entre 140 y 150 trabajadores, lo que desató una inmediata reacción gremial. El impacto no fue solo industrial: golpeó de lleno sobre decenas de familias de la zona oeste que dependen directamente de esa actividad.

Desde la firma argumentaron que la situación se había vuelto “inviable” por una combinación de factores macroeconómicos. Entre ellos señalaron la caída del consumo interno, el incremento de costos operativos y la apertura de importaciones de carne que, según sostienen, generó una competencia desigual. Ese diagnóstico empresarial se inscribe en una crisis más amplia del sector frigorífico, que en los últimos meses acumuló cierres y conflictos en distintos puntos del país.

La reacción sindical no tardó en llegar. El Sindicato de Trabajadores de la Carne de la Zona Oeste denunció despidos arbitrarios y exigió la inmediata reincorporación del personal. La presión derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó la conciliación obligatoria por 15 días. La medida buscó frenar el conflicto, retrotraer la situación y abrir una instancia de negociación entre las partes.

En paralelo, comenzaron gestiones para intentar sostener la actividad de la planta. Hubo versiones de una posible reapertura transitoria en el marco de la conciliación, lo que encendió expectativas entre los trabajadores. Sin embargo, la empresa nunca terminó de garantizar la continuidad productiva en el mediano plazo. El escenario quedó así atravesado por la incertidumbre, con una resolución aún abierta y múltiples interrogantes sobre el futuro del establecimiento.

Este caso, más allá de su dimensión local, expone con claridad las fragilidades estructurales de la industria cárnica argentina. Entre la caída del consumo, la presión de costos y los cambios en las reglas de juego comerciales, Ganadera San Roque se convirtió en un símbolo de una crisis que excede a una sola planta y que amenaza con replicarse en otros puntos del país.