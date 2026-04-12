Hernán Sabbatella volvió a la escena pública en Morón con veteranos de Malvinas. El dirigente participó de un encuentro con excombatientes del distrito, entre ellos Oscar Arce, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Morón, en una jornada atravesada por la memoria, el reconocimiento y el reclamo de soberanía sobre las islas.

Hernán Sabbatella volvió con anclaje en la causa Malvinas

Hernán Sabbatella volvió en un contexto cargado de simbolismo, acompañado por referentes históricos de la comunidad de veteranos. La actividad buscó reforzar el compromiso con la causa Malvinas y visibilizar el rol que cumplen los excombatientes en la construcción de memoria colectiva.

Durante el encuentro, Hernán Sabbatella volvió a expresar su acompañamiento a quienes participaron del conflicto de 1982 y destacó su compromiso con la sociedad.

En ese marco, Hernán Sabbatella volvió a participar de una actividad con fuerte presencia vecinal, donde también se destacó el carácter comunitario del encuentro. La jornada reunió a familias, referentes barriales y organizaciones locales en un espacio que combinó memoria, identidad y participación ciudadana en torno a la causa Malvinas.

Además, Hernán Sabbatella volvió a mostrarse cercano a los protagonistas de la historia reciente, en un gesto que busca reconstruir vínculos con el entramado social de Morón. La imagen junto a los veteranos y vecinos refuerza una escena que trasciende lo político y se instala en el plano simbólico, donde la memoria y la soberanía siguen siendo banderas vigentes.

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El rol clave de los veteranos en Morón

Uno de los ejes centrales fue el reconocimiento al trabajo que llevan adelante los excombatientes en el distrito. En ese sentido, se puso en valor la tarea del Centro de Veteranos de Guerra de Morón, encabezado por Oscar Arce, en la promoción de actividades educativas, culturales y comunitarias por lo cual se han ganada un lugar en el corazón de todos los moronenses.

En este marco, Hernán Sabbatella volvió a destacar la importancia de sostener viva la Causa Malvinas como política de memoria activa, frente a Diario Anticipos.

Y en este contexto, Hernán Sabbatella volvió a posicionarse cerca de los espacios que sostienen la memoria activa en Morón, reforzando su vínculo con los veteranos y con la comunidad. La actividad dejó una imagen clara: la causa Malvinas continúa siendo un punto de encuentro donde la historia, la identidad y la política se entrelazan en el territorio.

“Malvinizar” la conciencia colectiva

El mensaje difundido tras la actividad remarcó el rol de los veteranos en la tarea de “malvinizar” a la sociedad. Esta consigna apunta a mantener vigente la memoria histórica y a reafirmar el reclamo de soberanía argentina.

En ese sentido, Hernán Sabbatella volvió a agradecer públicamente a los excombatientes por su trabajo territorial en Morón.

Un mensaje político y simbólico

La reaparición del dirigente también se inscribe dentro del escenario político local. Hernán Sabbatella volvió en un momento donde la causa Malvinas sigue siendo un eje de consenso, pero también de construcción de presencia territorial.

El mensaje final sintetizó el espíritu del encuentro: “Con nuestros héroes de Malvinas siempre”, una frase que refuerza el acompañamiento a los excombatientes.

En la misma línea, Hernán Sabbatella volvió a poner en agenda el valor de las actividades territoriales como herramienta de construcción política y social. El encuentro no solo funcionó como un homenaje a los excombatientes, sino también como un espacio de reafirmación de identidad local, donde la causa Malvinas sigue ocupando un lugar central en la comunidad.

Por último, Hernán Sabbatella volvió a dejar una señal de reaparición en el escenario público de Morón, en un contexto donde los gestos, las presencias y los vínculos cobran especial relevancia. Su participación junto a los veteranos y vecinos se inscribe en una dinámica que combina memoria, política y territorio, con la mirada puesta en el presente y el futuro del distrito.

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